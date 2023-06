Samorost i showman, co vytáhl cyklistiku z nudy. Sagan: Jsem i rád, že už to končí

Přesto byl na sobotní autogramiádu do hotelu vpuštěn dostatek dětí, takže měla slovenská hvězda stále co dělat. „Neměl by sis zkrátit podpis, abys všem vyhověl?“ radil kdosi Saganovi.

„Proč? Mám pěkný autogram. Líbí se mi,“ reagoval.

Později přešel okolo recepce do velkého hotelového sálu na tiskovou konferenci, kde jej přivítal potlesk novinářů. Názorná ukázka, jaké úctě a místy až zbožštění se na Slovensku těší.

„Jen Petra Vlhová se mu v popularitě přibližuje,“ říká Ludovít Lučanič, reportér deníku Šport, jenž celou Saganovu kariéru pokrýval.

A byla to famózní kariéra.