Závodit virtuálně na ergometru? Jedině na elektrokole, směje se Sagan

Zase změnil účes. Nemá tentokrát dlouhé vlasy jako Ježíš, nemá je ani krátké a nagelované. Nemá žádné, Peter Sagan si oholil hlavu úplně.



Zůstaly jen vousy.

„Potřeboval jsem změnu,“ říká s úsměvem.

Na jeho Instagramu se to aktuálně nehemží fotkami ze závodů. Slovák se snaží propagovat své sponzory, vlastní knížku, nošení roušky.

I jemu pochopitelně pandemie koronaviru narušila plány.

Rok 2020 měl být pro Petera Sagana krátkým, ale o to intenzivnějším.

Na jaře chtěl vyválčit další triumf na jednom z Monumentů, chtěl poprvé vyzkoušet italské Giro, po něm měl jet i Tour a hlavně, v létě v Tokiu hodlal zabojovat o olympijské zlato. A hned po hrách ukončit sezonu.

„Sezona pro mě končí po Tour a olympiádě. Bude mít jen šest měsíců, ale zato to bude hodně těžkých šest měsíců,“ prohlašoval.

Právě teď měla vrcholit jeho příprava na premiérové Giro. Místo toho Sagan stejně jako řada dalších cyklistů jen trénuje a trénuje.

„Trénuje tak, jak v domácích podmínkách můžu. Přizpůsobil jsem svůj denní program core tréninku a jízdě na trenažéru. Všichni si musíme udržet aspoň částečnou formu a soustředit se na to, abychom byli připraveni, jakmile tahle situace skončí,“ vypráví.

Otázkou je, kdy skončí…

Zavřený v Monaku

V tuhle chvíli se tak spousta cyklistů zabavuje tím, že závodí alespoň virtuálně.

V minulých týdnech se uskutečnil virtuální závod Kolem Flander, který vyhrál Greg van Avermaet. Jel se i virtuální Amstel Gold Race a prakticky každý den pořádají jednotlivé stáje přes aplikaci Zwift a jí podobné společné vyjížďky s amatéry.

Pro mnohé fanoušky splněný sen.

Pro některé profesionály včetně Sagana noční můra.

„Jsem zavřený ve svém bytě v Monaku, odkázaný na ergometr, což je věc, kterou absolutně nesnáším, teď se ale musíme kamarádit, i když mi ten pocit, který mám na kole venku, chybí. Ale jsem zdravý, můžu vídat syna, což spousta lidí na světě aktuálně nemůže říct,“ popisuje Sagan.

Že by se on sám některého ze závodů zúčastnil?

V tuto chvíli nemyslitelné. Sagana virtuální závodění absolutně nebaví.

„Účastnit se závodů na Zwiftu? S mojí současnou kondicí, když tam rozhoduje jenom výkon? Nemyslím, že by to byl dobrý nápad. Jsem reálný cyklista, ne ten virtuální. Pokud je tohle budoucnost… Možná bych mohl jezdit na elektrokole,“ směje se.

V tom si trojnásobný mistr světa notuje s Alejandrem Valverdem.

Ani nestárnoucí Španěl nevidí ve virtuálním závodění a tréninku na ergometru nic úchvatného.

„Mám teď minimální motivaci, protože nevím, k čemu trénuju. Trénink na ergometru je pro mě vyčerpávající psychicky i fyzicky,“ říká Valverde. „A jsem velmi pesimistický. Podle mě letos už žádné venkovní závody nebudou.“

Co bude se Saganem?

Sagan je doma v Monaku od začátku března, kdy skončilo Paříž-Nice.

Sám si nařídil třítýdenní izolaci od všech, jídlo mu do bytu nosil týmový parťák Oscar Gatto. Teď je rád, že může aspoň vídat svého syna Marlona.

„Rodina se má dobře a já taky, i když mi pochopitelně chybějí závody, cestování. Aktuálně musíme dodržovat pravidla, ale těším se, až se zase všechno vrátí do normálu,“ říká.

Jenže kdy se to stane?

Co bude se zbytkem sezony?

Kalendář zatím není úplně známý a hlavně, neexistuje jistota, že bude uskutečnitelný.

Nově by Tour de France měla odstartovat 29. srpna a vyvrcholit 20. září. Giro by mělo následovat prakticky vzápětí, stejně jako španělská Vuelta.

Do toho mistrovství světa, klasiky…

Pokud to tak opravdu bude, není jasné, kterých závodů se Sagan zúčastní. Jestli zamíří jen na Tour a premiéru na Giru odloží, nebo pojede oba závody.

Peter Sagan při prezentaci trasy Gira 2020.

„Zatím jsme se o tom nebavili. Je to čerstvá informace, musíme to promyslet. Pro nás je důležité, že se s nějakou pravděpodobností Tour i Giro pojedou, tak to snad vyjde. Ale pokud ne, musíme to respektovat,“ má jasno slovenský sportovní ředitel Ján Valach.

A co bude pak?

To už netuší vůbec nikdo.

Sagan má v Boře platnou smlouvu do konce roku 2021, ale už loni se spekulovalo, jestli ji neukončí dřív a nepřesune se do jedné z arabských stájí.

„Chtějí ho do svého týmu přetáhnout UAE Emirates nebo Bahrain-Merida. Sagan je na důležité křižovatce kariéry a musí udělat dobré rozhodnutí,“ tvrdil obvykle dobře informovaný italský novinář Beppe Conti ve vysílání Rai Sport.

Změní na tom něco současná situace?