Já nic, já muzikant. Jak se bývalý král spurtů brání dopingovému nařčení

Býval králem hromadných dojezdů.



Podobným, jako svého času Mario Cipollini nebo Mark Cavendish.

Když přijel peloton do posledních metrů rovinaté etapy a on se objevil na čele, bylo jasné, že vyhraje. Nemělo smysl sázet proti němu.

Během osmnácti let profesionální kariéry na kole se 156krát radoval z vítězství. Ovládl monumentální klasiku Milán-San Remo, 22 etap na italském Giru, 20 etap na španělské Vueltě a 6 na Tour de France.

V těch dnech býval nejrychlejším, nejchytřejším a taky nejsilnějším.

A možná taky podváděl.

Petacchi denies links to blood doping investigation



'I’ve never had a blood transfusion' says former Italian sprinter pic.twitter.com/Tcl0UG5rBL