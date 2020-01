Mezi legendami? Čest, ale necítím se jim rovna, říká Havlíková

„Pro mě to jsou legendy a velké vzory. Je to mě velká čest, ale necítím se jim rovna, byli vždycky mnohem lepší,“ uvedla cyklokrosařka, jejíž mistrovská statistika vynikne ještě při jednom údaji: ženy si to o domácí titul rozdaly pojednadvacáté, Havlíková tak pobrala plnou třetinu z nich.

Tohle musí být příjemné, ne?

To ano a je to odměna za moji dlouhodobou práci. Na druhé straně, já si užívám každý závod zvlášť a na statistiky nekoukám. Spíš to beru tak, že to byl krásný den i díky fanouškům, kteří byli v Jičíně neskuteční.

Stejně jako v řadě předcházejících domácích šampionátů jste byla největší favoritkou, jak se s tímhle tlakem vyrovnáváte?

Je to strašně těžké. Opravdu obhajuji už poněkolikáté a je to náročné hlavně psychicky. Souhlasím s tím, že jednodušší je titul napoprvé získat, třeba i nečekaně. Takhle si na sebe kladete neustále nějaké cíle, chcete ukázat, že ještě nepatříte do starého železa. Proto jsem ráda, že to vyšlo a že jsem si závod hlavně užila.

Co trať, která se nočním mrazem přece jen změnila oproti tomu, na čem jste předtím trénovali?

Z toho jsem byla na začátku závodu malinko zklamaná. Den před závodem byla blátivá, řekla bych taková hravá, a vyžadovala technické dovednosti. Jak to zmrzlo, zrychlila a hravost se ztratila, ale časem znovu změkla a bylo to atraktivní pro všechny. Jak pro závodnice, tak i diváky, kteří to určitě ocenili. Technicky vzato odstartovala jsem na hladších galuskách a od druhého okruhu jsem měnila na hrubý vzorek.

Co průběh závodu, v němž jste velmi brzy svým soupeřkám odjela a pak už jste si jen kontrolovala svůj náskok?

Čekala jsem jiný, počítala jsem s tím, že nás vepředu pojede víc, a byla jsem připravená útočit ve druhé polovině. Kdy jsem se ocitla v čele, vůbec nevím, nesledovala jsem, co se děje za mnou. Když jsem měla v půlce náskok dvacet vteřin, bylo to příjemné. Navíc jsem věděla, že můžu ještě zrychlit.

Co soupeřky?

Udělaly mi radost hlavně ty, které skončily za mnou. Na stupních vítězů stály jen absolventky našeho sportovního gymnázia, krásný pocit (jde o gymnázium v Jablonci nad Nisou, kde Pavla Havlíková působí jako trenérka - pozn. autor).