Šumpík slaví vyčekaný úspěch. Ovládl druhou etapu Ardenského okruhu

Šumpík, jenž je druhou sezonu členem takzvaného development týmu, kde se rozvíjejí mladí závodníci, zvítězil po 175 kilometrech na kopcovitém okruhu kolem města Rethel. V tříčlenném spurtu do mírného stoupání porazil domácího Victora Jeana a Dána Madse Andersena.
Pro devatenáctiletého českého závodníka jde o první vítězství od příchodu do nizozemské stáje.
Ve středeční první etapě závodu druhé kategorie kalendáře UCI Šumpík nabral téměř dvouminutovou ztrátu, takže v celkovém pořadí mezi nejlepšími nefiguruje.
Třicáté místo patří Milanu Kadlecovi z českého týmu Kasper crypto4me, jenž má půlminutové manko na vedoucího Francouze Loku Lesueura.
Bittner ve 114. ročníku Scheldepreijs nestačil ve finiši jen na Belgičana Tima Merliera, který ovládl závod potřetí za sebou. Třiadvacetiletý český cyklista zaznamenal nejlepší výsledek v sezoně, dosud byl dvakrát třetí.
|
Beru to jako malé vítězství, říká Bittner po druhém místu na klasice Scheldeprijs
„V každém závodě se snažím a několikrát jsem byl blízko vítězství, ale stále čekám. Mentalitu z tohoto závodu si musíme přenést i do dalších startů,“ hodnotil český jezdec.