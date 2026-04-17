Plný servis, přesné plány i na jídlo a tvrdé závody. Novák o začátcích ve World Tour

„Náročnější, než jsem předpokládal,“ usmál se cyklista Pavel Novák. „Na kostkách jsem nikdy nejel ani v juniorech. Takže celkem šok. Měl jsem trochu přefouklá kola, takže sektory, co jsem jel, byly dost nepříjemné. Ani jsem nemohl udržet řídítka.“
Navíc ho potkal defekt, ujela mu skupina, s níž by mohl pokračovat, a tak po zhruba 130 kilometrech s týmem rozhodli: Pokračovat nemá smysl a u jeho jména se rozsvítila tři písmena DNF.
„Ale i tak silný zážitek. Vždyť těch 130 kilometrů jsme jeli jen dvě a půl hodiny. Pořádný let!“ vydechl.
A v Novákových teprve jednadvaceti letech taky pořádně cenné zkušenosti.
Právě jejich sbírání je hlavní náplní jeho premiérové sezony ve World Tour. Minulý rok se blýskl vítězstvím v královské etapě třiadvacítkářské verze italského Gira a celkově třetím místem, načež kolem něj začaly kroužit světové týmy. Nakonec ukázal na španělský Movistar a do sezony už vlétl v jeho barvách.
Navíc já byl spíš typ, co tolik nejedl. Čtyřhodinový trénink jsem objel na pár tyčinek. Ze začátku bylo těžké si zvyknout na 100–120 gramů sacharidů na hodinu.