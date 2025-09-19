Novák bude vůbec prvním Čechem ve španělském týmu. Dosud jezdil v kontinentálním italském MBH.
Upozornil na sebe letos v červnu, kdy po dlouhém sólu ovládl horský dojezd na Giru do třiadvaceti let a v celkové klasifikaci skončil třetí. Během léta pak ovládl menší italskou jednorázovku a v další skončil druhý.
Novák, Král, Šumpík. Učte se ta jména. Mohou být českou budoucností na Tour
„Novák je jedním z největších talentů evropské cyklistiky,“ napsal o něm jeho budoucí zaměstnavatel.
„Smlouva s Movistarem je pro mě splněný sen. Jde o jeden z nejikoničtějších a nejrespektovanějších týmů v cyklistické historii. Být součástí tohoto projektu je pro mě velkou ctí a obrovskou motivací,“ řekl Novák k oznámení. „Toto je pro mou kariéru velmi důležitý krok. Můžu růst a zlepšovat se ve struktuře world tour, obklopený zkušenými cyklisty.“
Novák doplní ve world tour Mathiase Vacka a Pavla Bittnera, Josef Černý pravděpodobně po letošní sezoně nejvyšší cyklistickou úroveň opustí.
Český zářez na baby Giru. Talentovaný Novák zařídil historický úspěch