Dráhař Kelemen se místo sprintu chce věnovat vytrvalostním disciplínám

Osmadvacetiletý účastník olympijských her v Londýně a Riu de Janeiro proto odchází po devíti letech ze sprinterské skupiny v Dukle Brno do Dukly Praha, kde ho bude připravovat bývalý reprezentant Milan Kadlec.

„Nebylo to náhodné rozhodnutí. Poprvé mě to napadlo již po Riu, ale pak jsme měli medaili ze Světového poháru a to mě zase nakoplo,“ připomněl bronzový závod v týmovém sprintu v kanadském Miltonu z prosince 2017. Krátce na to byl třetí v keirinu na SP v Santiagu. „Tak jsem si řekl, že kvalifikaci na Tokio ještě dám. Snažil jsem se připravit sto procent na svoji třetí olympiádu, ale nevyšel mi světový šampionát a zajistili jsme si jen jedno účastnické místo,“ konstatoval Kelemen.

Přiznal, že ho postupně omrzela specializovaná sprinterská příprava. „Dnešní sprint je jen o rychlosti, síle a výbušnosti. Trénink je mnohem více zaměřen na sílu, posilovnu a to již není zcela to, co mě bavilo. Já jsem spíše cyklistický typ, na kole mě baví jezdit,“ vysvětlil Kelemen.

V Brně má smlouvu do konce října, ale se svolením klubu už se připravuje individuálně podle plánů z nového působiště. S vytrvalostními disciplínami přitom nemá žádné zkušenosti, protože po bikrosových začátcích se dal po přechodu mezi muže rovnou na sprint. Očekává proto delší adaptaci na nové disciplíny, jako jsou olympijské omnium, bodovací závody, scratch či vylučovací závod.

„Najíždím kilometry, aby se z benzína stal diesel. Je to pro mě nová výzva a moc se na ni těším. Počítám, že mi to bude trvat dlouho, než se dostanu na nějakou úroveň, a potom po roce snad již využiji svoji dynamiku. A až doženu vytrvalost, tak bych mohl sklízet ovoce,“ řekl desátý muž ze sprintu na londýnské olympiádě v roce 2012. Jeho přáním je teď zajistit si v novém prostředí start na hrách v Paříži v roce 2024.