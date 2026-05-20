Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bittner má přetržené vazy v kotníku, jeho start na Tour de France je v ohrožení

Autor:
Aktualizujeme   11:09
Český sprinter Pavel Bittner si v úterním pádu na závodě v Dunkirku částečně přetrhl vazy v kotníku pravé nohy. Třiadvacetiletý cyklista týmu Picnic PostNL měl v červenci startovat na Tour de France. Zda mu to zranění dovolí, není jasné.
Pavel Bittner se usmívá v rozhovoru před závodem In Flanders Fields.

Pavel Bittner se usmívá v rozhovoru před závodem In Flanders Fields. | foto: Profimedia.cz

Jonathan Milan vítězí v sedmé etapě Tirrena, vlevo finišuje pátý Pavel Bittner.
Žízeň je veliká. Pavel Bittner po dojetí do cíle 20. etapy Tour.
Pavel Bittner zkoumá na tabletu se členy týmu, jak došlo k nešťastnému pádu v...
Pavel Bittner se vyjíždí po 17. etapě Tour de France.
22 fotografií

„Bohužel mi na Classique Dunkerque vyprchalo štěstí. Začal jsem spurt podél bariéry, ale peloton se na mě natlačil a já neměl kam uhnout,“ popisuje Bittner v příspěvku na svém Instagramu.

„Výsledkem je částečné přetržení vazů v kotníku a velká hluboká jizva od toho, jak jsem si nohu rozřízl o plůtek. Můžu být rád, že není nic zlomené.“

Český závodník přidal k příspěvku fotografii rozříznuté tretry a také ochranných plůtků v cílové rovince. Ty měly nožičky trčící do vozovky.

„Je smůla, že se mi to stalo zrovna v této chvíli, ale už teď plánuju, jak se co nejdřív zase vrátit na kolo.“

Tour de France, na které měl Bittner startovat už podruhé, začíná 4. července. Představit by se na ní měl z českých cyklistů také Mathias Vacek v sestavě Lidl-Treku a o účast bojuje i Jakub Otruba (Caja-Rural).

Připravujeme podrobnosti...

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Olympijský bronz, twerk i zákaz činnosti. Tyčkařka teď kývla Victoria’s Secret

Alysha Newmanová (Paříž, 7. srpna 2024)

Tyčkařka Alysha Newmanová patřila během olympijských her v Paříži k atletkám, kterým se dostalo nejvíce pozornosti. Nejen díky bronzové medaili, ale také kvůli virální oslavě, kdy po úspěšném skoku...

Náhradní řešení pro získání licence. Sezonu můžeme dohrát v Příbrami, hlásí Dynamo

CHYBÍ JEDNA TRIBUNA. K uzavření stadionu ze všech stran chybí Příbrami jedna...

Do 30. dubna v Budějovicích, zbytek zápasů v Příbrami. Takový je plán majitelky Dynama Nneky Ede na příští sezonu. Fotbalový klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje....

19. května 2026  15:17,  aktualizováno  20. 5. 11:24

Přímý postup nebude. Šéfové extraligy i o zákulisí vztahů s Dědkem a Hadamczikem

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou (zleva) prezident APK Jan Tůma, ředitel hokejové...

V dubnu prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vyzval veřejnost, aby se kvůli „neférové“ baráži obrátila na vedení extraligy. „Maily nám přišly. Útoky na rodinu, na osoby...“ vykládají v...

20. května 2026  11:20

Jen chránil spoluhráče. Ščotka dostal od IIHF varování, třicetiny oslaví zápasem

Roman Červenka (vlevo) a Jan Ščotka na tréninku reprezentace ve Fribourgu.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Hrozilo, že inkasuje dodatečný trest a národnímu týmu nebude k dispozici. Nakonec může Jan Ščotka na mistrovství světa v utkání proti Itálii (16.20) nastoupit. Disciplinární panel IIHF (Mezinárodní...

20. května 2026  10:26,  aktualizováno  11:19

Bittner má přetržené vazy v kotníku, jeho start na Tour de France je v ohrožení

Aktualizujeme
Pavel Bittner se usmívá v rozhovoru před závodem In Flanders Fields.

Český sprinter Pavel Bittner si v úterním pádu na závodě v Dunkirku částečně přetrhl vazy v kotníku pravé nohy. Třiadvacetiletý cyklista týmu Picnic PostNL měl v červenci startovat na Tour de France....

20. května 2026  11:09

Na ruce se vkradl strach. Pardubice padly s dieselBrnem i podruhé, teď hrají o život

Viktor Půlpán z Brna u míče v duelu s Pardubicemi

Jenom fantasta mohl snít o tom, že pardubičtí basketbalisté svého soka z Brna, loňského vicemistra, v semifinále play off smetou. Ovšem série hraná na čtyři vítězství zatím z pohledu Beksy aspoň ve...

20. května 2026  10:55

Rallye Český Krumlov nabídne i noční výstaviště, čeká se duel Kopecký - Mareš

Dominik Stříteský během Rallye Český Krumlov

Polojasno, teploty přes 20 stupňů Celsia a minimální šance na déšť. Na konec května je to v České republice idylka. Pro Rallye Český Krumlov zároveň něco vzácného. Tradiční podnik domácího...

20. května 2026  10:44

Rekordman Emery usiluje o pátý triumf v Evropské lize. S Aston Villou vyzve Freiburg

Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni.

Před dvanácti lety to byla senzace, když tehdy dvaačtyřicetiletý Unai Emery dovedl fotbalisty Sevilly k triumfu v Evropské lize. A další rok znovu, a pak hned ještě jednou. Ve středu večer v...

20. května 2026  10:30

Chuť je, ale tělo i věk jsou proti. Šindelář v 39 letech končí ziskem sedmého titulu

Plzeňský pivot Jakub Šindelář zakončuje.

V mistrovské euforii na bilancování nebyl čas, to hlavně na oslavy. Teď už házenkáři Jakubu Šindelářovi postupně dochází, že jedna cesta se uzavírá. Pivot Talent týmu Plzeňského kraje v devětatřiceti...

20. května 2026  10:09

Červenka zdaleka není první. Připomeňte si největší držáky hokejové reprezentace

Připomeňte si největší držáky národního týmu.

Roman Červenka je synonymem pro oddanost reprezentaci a sportovní dlouhověkost. Dvojnásobný mistr světa letos překonal Davida Výborného a stal se nejaktivnějším hráčem v historii samostatné České...

20. května 2026  9:53

Nechceme odvádět pozornost. Záruba se u Švédů vrátí ke staré výslovnosti jmen

V pondělí byl Robert Záruba téměř celý den v porodnici, v úterý už vyrazil

Byl to experiment, který se nevydařil. Nebo se spíš nesetkal s pochopením. „Část české veřejnosti není připravena na úpravu jmen v souladu s originálem,“ uznal hokejový komentátor Robert Záruba. U...

20. května 2026  9:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kidd v Dallasu skončil, éru Coopera Flagga má řídit někdo jiný

Jason Kidd jako trenér Dallas Mavericks

U basketbalistů Dallas Mavericks v NBA po pěti sezonách skončil trenér Jason Kidd. Texaský klub o tom informoval na webu. Jméno jeho nástupce zatím neoznámil.

20. května 2026  9:47

Vlakem za historickým úspěchem. Karviná ve fotbalovém finále, to tu ještě nebylo

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Jablonec byl úplně první soupeř fotbalistů MFK Karviná při jejich historickém postupu mezi elitu v roce 2016. Tehdy na jeho hřišti podlehli 3:5, byť vedli 3:1. Ve středu oba týmy čeká nejdůležitější...

20. května 2026  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.