„Bohužel mi na Classique Dunkerque vyprchalo štěstí. Začal jsem spurt podél bariéry, ale peloton se na mě natlačil a já neměl kam uhnout,“ popisuje Bittner v příspěvku na svém Instagramu.
„Výsledkem je částečné přetržení vazů v kotníku a velká hluboká jizva od toho, jak jsem si nohu rozřízl o plůtek. Můžu být rád, že není nic zlomené.“
Český závodník přidal k příspěvku fotografii rozříznuté tretry a také ochranných plůtků v cílové rovince. Ty měly nožičky trčící do vozovky.
„Je smůla, že se mi to stalo zrovna v této chvíli, ale už teď plánuju, jak se co nejdřív zase vrátit na kolo.“
Tour de France, na které měl Bittner startovat už podruhé, začíná 4. července. Představit by se na ní měl z českých cyklistů také Mathias Vacek v sestavě Lidl-Treku a o účast bojuje i Jakub Otruba (Caja-Rural).
