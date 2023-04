Jak Bittner poznává slavné klasiky. Na Arenbergu jsem koukal: Tady se fakt závodí?

„Minulý rok jsem touto dobou měl jeden dvojkový etapák Kolem Romandie a čtyři klasiky. Rok předtím jen pár klasik. A ještě rok předtím? To jsem snad ani nezávodil,“ usmívá se český talent, toho času na dovolené před druhou částí sezony, v rozhovoru pro iDNES Premium.

Jak jste to zvládal?

Ale jo, myslím, že celkem dobře. Ke konci jsem už byl teda víc unavený a ani forma nebyla taková, jakou bych chtěl. Ale důležité je, že jsem za celé jaro nabral obrovské zkušenosti.

Je v tak nabitém programu vůbec prostor na nějaký trénink? Nebo je to jen závod za závodem a do toho maximálně regenerace?

To záleží. Ze začátku sezony ještě nějaký prostor byl. Třeba když jsem jel v únoru etapák Kolem Algarve, tak jsem měl před ním i po něm normálně tréninkový blok. Pak už to ale šlo tak rychle, že jsem se spíš jen snažil, abych byl na závody hlavně zregenerovaný.