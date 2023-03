Bittner o risku ve spurtech, zkušenostech a sezoně: Pojedu i Roubaix. Hustý!

„Bude to hustý!“ usmál se dvacetiletý jezdec DSM. „Už se moc těším, zároveň jsem ale dost zvědavý, jak to bude probíhat. Půjde i o takový krok do neznáma.“

Proto, že jste tak dlouhý závod nikdy nejel?

Taky. Určitě to bude hodně dlouhý den. Říká se, že si trasu musíte rozdělit třeba na tři části a brát je postupně, aby vám to rychleji ubíhalo.