„Proto jsme byli hodinu a 50 minut na kole,“ líčí jezdec stáje Picnic PostNL. „Ujeli jsme 50 kilometrů, prohlédli si závěr jedenácté etapy a zastavili na dobrou kávu.“

K obědu dostali sendvič, k večeři týmový kuchař servíroval těstoviny s kuřecím masem. Žádné stravovací vybočení z rytmu, vše opět přesně odvážené na gramy.

„Jen pro realizační tým pořádá kuchař barbecue. Tak s nimi chvilku posedíme,“ chystal se Bittner.

Při debutu na Tour má 22letý jezdec ze dvou sprinterských koncovek na kontě už čtvrté a páté místo. Postaral se tím o nejlepší etapový výsledek českého cyklisty na tomto závodě od vítězství Zdeňka Štybara v Le Havre 2015.

Před startem závodu jste tvrdil, že za úspěch budete považovat, pokud se vám tu podaří spurtovat do 6. místa. Už nyní je tedy vaše Tour úspěšná?

Stoprocentně. Ani nejde tolik o to, jestli nakonec dojedete třetí, pátý nebo šestý. Především si vážím, že jsme v závěrech etap útočili a že se nám pozičně povedly.

Speciálně koncovka třetí etapy do Dunkerku.

Když jsme v ní najížděli s Tobim (Andresenem) na poslední dvoustovku první a druhý, šlo o fakt silný zážitek. Už jen to, že jsme se ocitli ve hře o vítězství, považuji za velký úspěch. Navíc s výjimkou časovky se každý den někdo od nás dostal do top 10. Takovou bilanci tým pár let neměl.

V 9. etapě do Chateauroux jste pro změnu spurtoval v háku za druhým Milanem. Jak těžké bylo udržet se na jeho zadním kole?

On má ten hák ze sprinterů největší, protože je vážně obrovský. Rozhodně jsem si vybral to správné kolo, ale i tak nemohu říci, že bych za ním byl v pohodě zahákovaný. Musel jsem do toho pořádně dupat, abych mu stačil.

Co vám zatím chybí, abyste dosáhl na ještě vyšší než čtvrtou příčku? Vidíte nějaký aspekt spurtu, na němž chcete zapracovat?

Ani ne. Pokud nejste Milan nebo Merlier, kteří jsou extrémně silní a o něco odskočení, potřebujete k vítězství i trochu štěstí, abyste koncovku dobře načasovali a udělali v ní něco radikálního. O což se samozřejmě budeme v dalších etapách snažit. Protože věřím, že já nebo Tobi na to máme.

Hned první sprinterské dny Tour byly pořádně divoké. Došlo k sérii pádů, odstoupit musel i hvězdný Jasper Philipsen. Byl jste pak přece jen opatrnější?

Nemyslím. V neděli jsem se taky během dne zamotal do jednoho menšího pádu, ale naštěstí se mi nic nestalo. Pády k závodům patří. Občas uděláte chybu. A někdy nic nezmůžete, pokud lehne někdo před vámi a vy nedobrzdíte. Potom už jen doufáte, že si z takového karambolu neodnesete vážné zranění.

Takže si říkáte, že spurtovat je nutné poněkud vabank?

Přesně. Ve spurtu na ohledy a přátelství není místo. Zhruba patnáct lidí chce vyhrát a jdou do toho hodně ostře. I vy musíte respekt vyhodit z okna. Jen nesmíte udělat nějakou vyloženou prasárnu.

Tim Merlier (uprostřed) vyhrává těsný dojezd 3. etapy Tour před Jonathanem Milanem, na pátém místě finišuje Pavel Bittner (v modrooranžovém).

Jako v minulosti i Mark Cavendish nebo Jasper Philipsen, jimž protivníci vytýkali, že jdou občas až za hranu přípustné agresivity? Co jste si při pohledu na jejich spurty kdysi myslel?

Že je složité najít správný balanc mezi něčím, co je ještě v normě a co za hranou. Samozřejmě, nějaké jasně viditelné vybočení z lajny je přes čáru. Ale jinak v pravidlech vlastně ani nejde přesně stanovit, jaký pohyb je ještě přípustný a jaký už ne.

Francouz Coquard dostal po třetí etapě žlutou kartu za sražení Philipsena při prémiovém spurtu. Byl skutečně vinen?

Podle mě nešlo o jeho chybu. Víc lidí na něj bylo poté v průběhu etapy naštvaných, ale když jsme se podívali na video, nepřipadalo mi to jako prohřešek na žlutou kartu. Spíš šlo o souhru více náhodných věcí dohromady – a bohužel z toho byl pád, který vyřadil jednoho z nejlepších sprinterů světa.

Vybudovat si určitý respekt je obzvlášť pro sprintery důležité. Cítíte, že už ho i u největších favoritů spurtů máte?

Do určité míry ano. Už ví, kdo jsem. Přestože si v koncovkách nic nedarujeme, snažím se jinak být v pohodě se všemi závodníky – a ono se mi to vrací. Občas prohodíme během etapy pár slov třeba s Arnaudem De Liem (sprinter stáje Lotto), který je stejného věku, a závodíme spolu od mládežnických kategorií. Je s ním sranda a vždycky máme o čem pokecat.

Dosud nikdy jste nezažil desetidenní blok etap bez dne volna. Jak na něj vaše tělo reaguje?

Docela dobře, až jsem překvapený. Po prvních devíti dnech Vuelty jsem byl loni určitě unavenější. Ani pondělní složitá etapa mi nedělala větší problém, bez potíží jsme ji dojeli v grupetu. Snažil jsem se zbytečně neplýtvat energií a šetřit nohy. Což bohužel někteří lidé (kteří zákonitostem cyklistiky tolik nerozumí) nechápou.

Že v etapách, které vám profilem nevyhovují, dojíždíte vzadu?

Diví se, proč se nesnažím jet na doraz. Tak právě proto. Potřebuju co nejvíc sil na dny, ve kterých mám šanci. Mně o celkové pořadí nejde, mně jde o spurty.

Ve druhé polovině Tour budou sprinterské a klasikářské etapy jen tři nebo čtyři. Dál byste se měl v pozici koncového sprintera střídat a Norem Andresenem?

Ano. Když bude před cílem výbušný kopec, nebo dojezd do stoupání, bude to víc pro Tobiho. Já se teď nejvíc zajímám o 17. etapu, kde by určitě mělo dojít na sprint. Na tu se soustředím.

Na středečním klasikářském profilu kolem Toulouse byste tedy měli jet na Andresena?

Uvidíme. Závěr té etapy je docela těžký s prudkými kopci. Může jít o den pro únik. Ale pokusíme se o hezký výsledek, ať už s Tobim nebo s Oscarem (Onleym, sedmým celkově). A pokud mi to půjde dobře, mohl bych zůstat v závěru i já. Ke konci etapy se domluvíme.

Následující porce práce bude drsná. Neděsí vás pohled na profily šesti horských etap?

Moc ne. Myslím, že ty kopce letos nebudou až tak strašné.

Hautacam, Tourmalet, Col de la Loze?

Nic příšerného, co by se nedalo den po dni zvládnout. Jen kdybyste si ty profily prohlíželi všechny najednou, mohlo by vás to vystrašit.

Na jihu Francie mohou navíc zaúřadovat i velká vedra.

S tím nám hodně pomáhá náš cooling tým. Jde o několik dobrovolníků, kteří jsou každý den u trati a podávají nám bidony navíc, s ledem i s vodou, kterou se můžeme polít.

Zaskočilo vás vůbec něco na této Tour?

Tím, že už jsem jel Vueltu, toho asi moc není. Snad jen mediální a další povinnosti, těch je o dost víc. A obrovský zájem fanoušků. Je fajn, že jich tolik přijelo i z Česka. Od časovky do sobotní etapy jsem tu měl i dědečka a bratrance s jeho synem, dorazili kemprem. Moc jsem si vážil, že jsem je u trati viděl.

Ostře sledovaný je souboj o titul. Kdo ho podle vás získá?

Pogačar svojí dravostí. Vypadá, že je v superformě. Ani nemám pocit, že by zatím kdovíjak plýtval silami.

A zelený dres vítěze bodovací soutěže uhájí Jonathan Milan? Existují i propočty, že by ho vzhledem k velkému počtu horských etap mohl obléci také Pogačar.

To je možné. Proto Lidl-Trek útočí s Milanem na body i na prémiích. Jinak to proti Pogačarovi nepůjde.

Jednou byste patrně i vy chtěl na Tour bojovat o bodovací dres, že?

Jasně. Ale nejdřív tady musím začít vyhrávat etapy.

A co letos? Jaké máte přání do zbytku Tour? Tedy kromě té vítězné etapy?

Aby celý náš tým, který zatím zůstává komplet v osmi lidech, dojel bez zranění až do Paříže a abychom tam v plném počtu oslavili dobrou Tour. Třeba i s top 10 v celkovém pořadí s Oscarem Onleym.