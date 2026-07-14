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Bittner chce na Tour do top 3 v etapě. Přestoupí? Mám jasno, ale víc nemohu říct

Tomáš Macek
  7:58
Pavel Bittner na Tour de France 2026.

Pavel Bittner na Tour de France 2026. | foto: imago sportfotodienst / Sirotti Stefano Profimedia.cz

Pavel Bittner zdraví fanoušky na startu 9. etapy Tour.
Stáj Picnic PostNL i s českým cyklistou Pavlem Bittnerem na trati týmové...
Pavel Bittner na slavnostní prezentaci před startem Tour v Barceloně.
Pavel Bittner si z terasy týmového hotelu může užívat výhled na vysílač Torre...
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Tentokrát se mohl prospat, na snídani dorazil až o půl desáté. Během prvního volného dne cyklistické Tour de France se hotel Pavla Bittnera a týmu Picnic PostNL nacházel podle jeho vlastních slov „uprostřed ničeho“. Přesněji: v Centrálním masivu ve výšce 1 200 metrů. V 11 hodin vyjeli na trénink dolů z kopce. „Jiná cesta odtud totiž nevede,“ líčí.

V údolí se zastavili na kávu, přičemž část cyklistů si objednala francouzské cappuccino. „Což bylo docela vtipné, protože na rozdíl od toho italského je to obrovská káva se šlehačkou.“

Pak? Do kopce na hotel, oběd, masáž, mediální povinnosti.

Bittner se usmíval, bylo z něj cítit, jak je natěšený na další etapy.

„Nabral jsem zase důvěru v sebe sama. Věřím, že jsem schopný zabojovat i o pozici mezi nejlepšími třemi v etapě,“ vykládá.

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Při debutu na Vueltě předloni jednu dokonce vyhrál, po tuhém souboji s Woutem van Aertem.

Z loňské premiéry na Tour si pak připsal čtvrté a páté místo.

A letos, v dosavadních třech sprinterských etapách?

Šestnáctý.

Jedenáctý.

Pátý.

Pokud by v takovém vzestupném trendu pokračoval, dočkáme se velkých věcí. Nejbližší dvě etapy určené sprinterům jsou na programu už ve středu a ve čtvrtek.

V pondělí si jejich koncovky prohlížel v aplikaci VeloViewer.

„Ta středeční do Nevers má docela jednoduchý závěr bez těžkých zatáček, kdy bude hodně zajímavé, jak zafungují sprinterské vláčky.“

Vyvrcholení čtvrteční 12. etapy do Chalon-sur-Saone naopak nabídne dvě kratší stoupání, která by mohla svědčit i úniku. „Navíc je tam mezi třetím a druhým kilometrem před cílem dost zatáček. Ale technické dojezdy by nám mohly pomoct.“

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Nezastírá už, že se před startem Tour obával, co s ním předchozí zranění vazů v kotníku provede. Přece jen, poslední závod absolvoval 19. května v Dunkerque, kde ve spurtu upadl.

„Moje příprava pak byla krátká, zato intenzivní,“ připomíná. „Tým měl ve mě důvěru, že i bez závodních kilometrů dokážu konkurovat sprinterům a zároveň přejet kopcovité etapy bez potíží. Což se potvrzuje, ani jeden den jsem se v grupetu netrápil. Jen jsem se ze začátku Tour potřeboval rozkoukat.“

Přesto v Barceloně uvažoval rovněž o mentálním dopadu předchozí dlouhé pauzy. Najde hned dost odvahy do nebezpečných spurtů s nemilosrdnými boji o pozice? „Naštěstí žádný větší blok v mé hlavě nebyl,“ říká. „Závodím tu proti skvělým sprinterům, kteří vědí, co dělat a co ne. Ale nesmíte se jich bát. Musíte vědět, kdy lokty vystrčit.“

Kotník k němu vyslal varovný signál pouze ve druhé barcelonské etapě. „Trochu mi to podjelo a hýbnul jsem si ním,“ popisuje. „Dva dny bolel, lýtko jsem měl zatuhlé, ale starali jsme se o něj. Potom už jsem se na kole cítil zase líp.“

Stáj Picnic PostNL i s českým cyklistou Pavlem Bittnerem na trati týmové časovky v Barceloně v úvodní etapě Tour de France.

Po úvodním hromadném dojezdu v Pau nicméně nebylo v táboře Picniku vůbec veselo. Naopak. Potřebovali si vyříkat spoustu věcí.

„Měli jsme velký mítink se sportovními řediteli a řešili, že jsme sice v koncovce byli tři z týmu, ale navzájem jsme o sobě nevěděli,“ prozrazuje. Další spurt v Bordeaux už byl mnohem povedenější, jenže v jeho závěru se nechal zavřít.

Až o tom sobotním mohl prohlásit: „Z pohledu souhry týmu jsme se rázem ocitli o úroveň výš. Díky klukům jsem v závěru nemusel plýtvat energií a posouvat se sám ve větru. Pokud zvládneme takhle pokračovat, bude to jen dobré.“

Snad i drsné počasí by se mělo poněkud umravnit a teploměr už nebude šplhat k 38 stupňům.

„Jsem rád, že u nás v Česku bylo před odjezdem na Tour taky horko, což mi pomohlo s adaptací,“ říká. „I tak mě vedra úvodních dnů docela šokovala. Naštěstí máme podél trati rozestavěno maximum lidí včetně speciálního cooling týmu. Podávají nám taštičky s dvěma ionťáky a vodou na polití.“

Pavel Bittner zdraví fanoušky na startu 9. etapy Tour.

Navzdory dosavadní sluneční lázni a s ní související únavě jsou zatím spurty extrémně rychlé. „Začínat je v 70 km/h je fakt enormní,“ tvrdí. Tím víc obdivuje dosavadní dominanci Tima Merliera z Quick-Stepu. „Je nejlepším sprinterem, který tu za dlouhou dobu byl.“

Ale nejen ve spurtech se chce Bittner zviditelnit. Až budou mít za sebou etapy pro nejrychlejší muže, rád by se ve třetím týdnu prosadil do některého z úniků a pomohl v něm kolegům. Protože: „Člověk musí využít každé šance.“

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Líbilo by se mu, kdyby před pelotonem šlapal i s některým z krajanů, ať už s Jakubem Otrubou nebo s Mathiasem Vackem. Loni byl jediným Čechem na Tour, letos jsou tu tři. „Je super popovídat si během závodu v češtině. Trochu vás to vytrhne z bubliny Tour.“

O čem si naopak zatím povídat nemíní, je působiště v příští sezoně. V Picniku mu dobíhá smlouva a v zákulisí se spekuluje, že jeho novým týmem bude stáj Pinarello, za kterou jezdí například Tom Pidcock.

„Teď se soustředím, abych odvedl 100 procent na Tour,“ reaguje Bittner. „O angažmá na příští rok mám jasno, ale víc zatím nemohu říct.“

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