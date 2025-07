„Jsi celej?“ ptal se ho otec, když dorazil k týmovému autobusu.

„Jo, jsem. Nemáš to nahrané?“ odvětil syn.

Táta naklikal na tabletu záznam ČT Sport, zatímco se mladší z klanu vyjížděl. Potom se členy týmu studoval záznam. „Škoda. Nemohl jsem nic dělat,“ říkal.

Na čtvrté a páté místo ze spurtů prvního týdne nenavázal. „Ale mám ještě jedno tajné přání pro Paříž,“ usmál se otec.

Povězte, jak vám Pavel vlastně oznámil, že pojede Tour?

Byla to docela srandovní situace. V květnu jsme se zrovna v obýváku dívali na nějaký seriál a řešili, že v červenci o dovolené zase vyrazíme s kamarády na Gardu. A Pavel prohodil: No, asi pojedete jinam. Čímž nám víceméně naznačil, že bude na Tour. Ale radši jsme trpělivě čekali na definitivu, mohla se pořád stát spousta věcí. Zaplaťpánbůh, že to dopadlo a je tady.