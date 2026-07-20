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Bittner: Úspěch je o umění trpět a výdrži na prahu bolesti. Grand Tour vás změní

Tomáš Macek
  18:00

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Pavel Bittner na hotelu v Aix Les Bains. | foto: Tomáš Macek, MAFRA

Od našeho zpravodaje ve Francii - Proč jsme tak daleko, mohli se ptát. V lázních Aix-les-Bains, 120 kilometrů od dějiště úterní časovky, ubytovali organizátoři Tour o druhém volném dni tým Picnic PostNL. „Ale zato jsme v mnohem příjemnějším prostředí než při prvním volném dni. To jsme totiž dostali stejný hotel jako Uno-X,“ zmíní Pavel Bittner ubytování, jehož žalostný stav přiblížila norská stáj ve svých videích.
Tour de France 2026

„Ruku vám radši nepodám,“ pousměje se a ukáže stále velkou ránu na dlani, která se po čtvrtečním hromadném pádu hojí a bolí. „Nespadl jsem vlastní vinou. Ale i to k našemu sportu patří,“ prohodí.

Jaká bývá vaše první reakce po takovém nezaviněném pádu? Zanadáváte si, abyste ze sebe vypustil frustraci?
Jo, byl jsem dost naštvaný. Dostal jsem se v tom spurtu na fakt dobrou pozici, cítil jsem sílu a jel, co to šlo, a zničehonic mi cestu přehradilo cizí kolo (Kolumbijce Gavirii). Najednou jsem byl celý odřený a věděl jsem, že se s tím budu muset další dny poprat.

Už moje premiérová Vuelta posunula mé vnímání, co všechno vydržím, aniž bych přestal jet slušně.

Pavel Bittner

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