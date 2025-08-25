Bittner se i po Tour raduje: Jsem zase na vyšší úrovni. Ještě chce hezký výsledek

Tomáš Macek
  19:44
Právě před rokem při Vueltě debutoval na závodech Grand Tour a byla to premiéra z říše snů, když Pavel Bittner v koncovce páté etapy do Sevilly přespurtoval i slavného Wouta van Aerta. Letos už jeden třítýdenní závod v nohách má, na Tour de France dojel ve sprinterských etapách na 4. a 6. místě. A aby absolvoval za sezonu dva podniky Grand Tour, na to je ve 22 letech ještě zbytečně brzy.
Fotogalerie4

Pavel Bittner v dresu lídra bodovací soutěže na Renewi Tour. | foto: Profimedia.cz

Místo Vuelty se tedy jezdec stáje Picnic PostNL soustředil na worldtourový etapový podnik Renewi Tour, jenž se vine napříč Beneluxem a profilem etap je určen klasikářům a sprinterům.

„Byl to hodně těžký závod, ale naštěstí se mi zase trochu sešla forma. Cítil jsem se o dost líp než v prvních dvou startech po Tour,“ líčil.

Bittner odjíždí z Kolem Beneluxu jako vítěz bodovací soutěže, celkově je šestý

Očima čísel lze jeho spokojenost vyjádřit následovně: všechny etapy dokončil v top 10 (4. – 2. – 9. – 2. – 4.), což mu vyneslo šesté místo celkově a poprvé ve World Tour i trikot vítěze bodovací soutěže. To vše v konkurenci hvězd, jakými jsou Van der Poel, De Lie či Merlier.

„Plán našeho týmu byl, že já pojedu na sprinterské etapy a Nils Eekhoff na celkové pořadí. Ale po klasikářské etapě přes Muur de Geraardsbergen jsme zjistili, že Nils se necítí moc dobře. Tak jsem se snažil držet pořadí já sám,“ popsal.

Právě v obtížném testu přes obávanou Zeď v Geraardsbergenu, kterou ovládl Van der Poel, překvapil Bittner sám sebe, když dojel devátý. „Z toho jsem měl velkou radost, že jsem se nikde nedostal přes limit a formu potvrdil i na krátkých stoupáních, která se jezdí při jarních klasikách – na Flandrech nebo Omloopu.“

K absolutní spokojenosti mu chybělo jen etapové vítězství. Sahal po něm už ve 2. etapě, kdy jej předstihl jen Olav Kooij z Vismy. „Kdybych to tehdy přivřel víc k bariéře, mohl jsem vyhrát. Ale to jsou věci, které se časem naučím.“

Znovu spurtoval druhý i ve 4. etapě za Merlierem z Quick-Stepu. „Ke konci tam byl trochu chaos a ostatní se na nás dost soustředili. Vrátil jsem se do popředí až na poslední chvíli,“ sděloval.

Olav Kooij vítězí ve druhé etapě Renewi Tour. Za ním vpravo finišuje druhý Pavel Bittner.

Tim Merlier slaví vítězství v první etapě Renewi Tour, za ním vpravo dojíždí čtvrtý Pavel Bittner.

Po minulé sezoně Bittner tvrdil: „Prolomil jsem v ní určitou bariéru, což mi dodává odvahu a odhodlání. Nepochybuji o sobě. Vím, že mezi nejlepší patřím.“

Vedení týmu mu před letošní sezonou slíbilo mnohem víc závodů, v nichž bude lídrem, a slovo plní. Bittner zatím zaznamenal osmnáct umístění v top 10, z toho jedenáct na scéně World Tour.

V prestižním žebříčku Pro Cycling Stats nasbíral v roce 2025 už 528 bodů, zatímco loni jich měl za celou sezonu 447. Ve stáji jsou s ním nadmíru spokojeni, smlouvu má i na další sezonu.

„Programy se sice nedají moc porovnávat a letos zatím nemám žádný vítězný závod, ale řekl bych, že jsem zase na o dost vyšším levelu než minulý rok,“ těší ho.

Sbal se, jedeš na Vueltu. Jak se shání náhradník, když lídr padne na schodech

Ve středu pojede závod Muur Classic Geraardsbergen ze série Europe Tour, kde na něj budou pracovat i někteří jezdci z „development“ týmu Picnic PostNL a on se jim zároveň pokusí předat své zkušenosti.

Další starty čekají až od poloviny září. Závěru sezony sice dominuje mistrovství světa ve Rwandě, jeho kopcovitý profil však pro něj není vhodný. Proto jej Bittner vynechá, stejně jako evropský šampionát.

„V září mám pár jednorázovek v Belgii a říjen ještě s týmem doladíme,“ podotkl. „Závody, kam jsem se letos těšil nejvíc, už mám za sebou. Ale nějaký hezký výsledek ještě udělat chci.“

Bittner se i po Tour raduje: Jsem zase na vyšší úrovni. Ještě chce hezký výsledek

Vingegaardovi a spol. ukradli na Vueltě osmnáct kol. Pomohly jim i týmy soupeřů

O téměř dvě desítky kol přišla v noci na pondělí cyklistická stáj Visma–Lease a Bike. Po triumfu Jonase Vingegaarda v nedělní druhé etapě Vuelty, po níž se Dán ujal vedení v závodu, se zloději...

25. srpna 2025  12:15,  aktualizováno  14:41

Debut v základu i první výhra. Frýdek pak hecoval: Takové výkony musíme předvádět

Poprvé od února, po šesti měsících a šestnácti dnech, se záložník Christian Frýdek objevil na hřišti od první minuty. Odbyl si tak premiéru v základní sestavě fotbalistů ostravského Baníku, kam v...

25. srpna 2025  14:36

