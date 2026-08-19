Bittner bojoval na Renewi Tour o výhru, dojel sedmý. Spurt nejlépe zvládl Milan

Bittner v cílové rovince 191 kilometrů dlouhé trasy zahájil spurt jako první, ale vedoucí pozici neudržel.
Loni na Renewi Tour vybojoval dvě druhá a dvě čtvrtá místa a vyhrál bodovací soutěž. Na vítězství čeká od triumfu v páté etapě předloňské Vuelty.
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Milan si připsal dvanáctou výhru v sezoně. Více prvenství mají letos na kontě jen slovinský fenomén Tadej Pogačar (19) a Srb Dušan Rajovič (15), který jezdí závody nižších kategorií.
„Byl to těžký závod v těžkých podmínkách. Ve spurtu jsem si nebyl jistý až do poslední sekundy. Kooij se hrozně rychle blížil a hned za cílem už byl přede mnou, takže jsem nevěděl, jak to dopadlo. Mám z toho vítězství velkou radost,“ řekl pětadvacetiletý Milan po 37. výhře v kariéře.
Kolem Beneluxu Renewi Tour
1. etapa (191,3 km):
1. Milan (It./Lidl-Trek) 4:04:18, 2. Kooij (Niz./Decathlon CMA CGM), 3. Merlier (Belg./Soudal Quick-Step), 4. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 5. Bennett (Ir./Pinarello-Q36.5 Pro), 6. Welsford (Austr./Netcompany INEOS), 7. Bittner (ČR/Picnic PostNL), ...43. T. Kopecký, 44. M. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) všichni stejný čas.