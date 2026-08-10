Ambiciózní projekt i rodinná atmosféra. Bittner mění stáj, bude jezdit s Pidcockem

„Můj přestup nebyl už úplně největším tajemství, takže jsem rád, že je to konečně oficiálně venku. Je to pro mě krok dopředu, hrozně moc se na něj těším,“ svěřil se Bittner v nahrávce pro média.
Od roku 2021 závodil za nizozemský Picnic-PostNL, ve kterém si prošel development sestavou pro začínající jezdce a od srpna 2022 byl už součástí hlavního týmu. S ním absolvuje do konce sezony ještě minimálně dva závody.
„Odcházím z Picnicu v přátelské atmosféře, se všemi tu mám dobrý vztah. V Picnicu mě naučili být závodníkem a jsem jim za to moc vděčný.“
Čistě technicky si přestupem Bittner v kategoriích pohorší, Picnic má totiž licenci WorldTour zaručující automatickou účast v nejvýznamnějších závodech, zatímco Pinarello-Q36.5 je druhodivizním týmem.
Na pozvání pořadatelů ale i tak startuje na většině závodů včetně všech tří letošních Grand Tours.
„Zpovzdálí jsem sledoval, jak tenhle tým v posledních sezonách rostl. A každý rozhovor mi potvrdil ten samý pocit: je to ambiciózní projekt, ale zároveň tam lidi baví společně závodit. Na rodinné atmosféře mi záleží, protože věřím tomu, že podáváte nejlepší výkony, pokud se vám líbí v prostředí, jehož jste součástí,“ vysvětloval Bittner.
„Protože je značka Pinarello přímou součástí týmu, můžeme být hodně blízko vývoji materiálu. I na to se těším a myslím, že mi to pomůže přiblížit se svému maximálnímu potenciálu.“
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Třiadvacetiletý olomoucký rodák dal o sobě na mezinárodní scéně výrazně vědět v roce 2024, kdy vyhrál dvě etapy Kolem Burgosu a také jednu na Vueltě. Od té doby na vítězství čeká, ale sbíral umístění na stupních vítězů.
V této sezoně byl druhý na závodech Scheldeprijs a Bredene Koksijde Classic a třetí v etapě závodu Kolem Algarve. Na letošní Tour de France bylo jeho nejlepším výsledkem páté místo v 8. etapě.
Od nového angažmá si slibuje výkonnostní i výsledkový posun. „Chtěl bych být více konzistentní, vyhrávat závody, o tom všem už jsme se v novém týmu bavili. Mým hlavním cílem bude Tour de France, kolem toho budeme stavět program.“