Grand Tour mi slíbili. Mým velkým snem je Tour, říká Bittner. Na Giro se chystá Hirt

Zatímco jej ve středu večer vyhlašovali Králem české cyklistiky za rok 2024, on sám už pobýval v Ománu, kde v pátek vstoupí do nové cyklistické sezony. Pavel Bittner proto vyslal pro trofej do Prahy své rodiče. „Ta cena by měla stejně z velké části patřit jim, protože mě od začátku kariéry podporovali, Bez nich bych nikdy nebyl tak daleko,“ ujistil.