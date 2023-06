Kolize se Saganem a rozčílený sok. Není to moje vina, ujišťoval Bittner

Sagan vstal z postižených jezdců jako první, došel k ležícímu Bittnerovi a podle svědectví českého cyklisty mu řekl: „Co si tady dokazuješ?“

V prvním návalu emocí se totiž trojnásobný mistr světa domníval, že právě český cyklista zavinil jeho pád.

„Nereagoval jsem na ta slova. Jen jsem si zašel nechat ošetřit zranění a pak jsem spěchal na vyhlášení,“ sděloval Bittner pod pódiem, na které si navzdory pádu vystoupal pro stříbrnou medaili z českého šampionátu.

„Jeli jsme po pěti hodinách v maximální tepovce, to se potom při takové kolizi moc udělat nedá,“ líčil jezdec stáje DSM. „Najednou jsem ležel na zemi a říkal si: Co tady vůbec dělám? Vím, že jsem spurtoval rovně do cíle, ale bohužel jsme se s Peťom nějak zahákli. To je všechno, co k tomu mohu říci. Bohužel, tyhle věci k cyklistice patří. Trošku mě i mrzí, že Peter spadl před svojí poslední Tour, ale není to moje vina.“

Team TotalEnergies @TeamTotalEnrg Peter Sagan a été victime d’une chute à l’arrivée des Championnats de Slovaquie… il termine 2e.



Heureusement, plus de peur que de mal pour notre coureur qui souffre de plaies sur la partie droite de son corps. https://t.co/47c2WDSQSe oblíbit odpovědět

Což potvrdil i videozáznam. Sagan si s Bittnerem při ceremoniálu na pódiu podal ruku a objali se.

Ještě předtím, za cílem, nejprve Sagan novinářům tvrdil: „Zajímá mě video z toho spurtu. Myslím, že vím, kde nastal problém, ale potřebuju si ten názor potvrdit.“

Později neukázal prstem na Bittnera, ale naopak na Matúše Štočka z třetidivizní stáje ATT Investments.

„Matúš začal sprintovat u bariéry, já jsem jel zleva, ale on to potom zavřel do středu silnice,“ tvrdil Sagan. Na rozloučenou s domácími šampionáty chtěl získat v Tlmačích devátý slovenský titul, porážka se Štočkem ho viditelně štvala. „Nejsem smířený s tím, že jsem druhý, ani mi o tom nemluvte,“ vykládal.

Štoček se bránil. „Věděl jsem, že nemám zrychlení, proto jsem začal spurtovat dřív než Peter, přibližně 300 metrů před cílem, kde jsem byl za ním o dvě místa. Potom jsem jel naplno až po cílovou pásku. Ucítil jsem 10 metrů před cílem nějaký kontakt na boku. Až potom jsem zjistil, že to byla Petrova řidítka. Ale zavíralo se to z druhé strany, než jsem jel já.“

Na rozdíl od Sagana a Bittnera ustál skrumáž bez pádu, projel cílem hned za českým mistrem Mathiasem Vackem a radoval se díky tomu z prvenství ve slovenském šampionátu.

Rozhodčí požádali o desetiminutový odklad vyhlášení vítězů, prozkoumali videozáznam a dospěli k názoru, že Štoček sice mírně vybočil ze svého směru, ale ne natolik, aby byl za to diskvalifikován.

sport24.sk @Sport24Sk Brutálny dojazd pretekov majstrovstiev Slovenska v cestnej cyklistike. Na zemi skončil aj Peter Sagan

Sme v centre diania.

Sleduj https://t.co/yC1sn31FGX

#petersagan #pad #msr #cyklistika https://t.co/GufzjTTuup oblíbit odpovědět

Sagan vyvázl z pádu s odřeninami. „Doufám, že to můj start na Tour neohrozí. Doškrábaný jsem od zad až na nohu. Uvidíme, jak rychle se to bude hojit,“ povídal.

Do Francie se sprinter stáje Total Energies chystá s cílem vyhrát etapu. „Jestli má smysl bojovat i o zelený dres, teprve uvidíme po úvodních dnech. Letos ale není v itineráři moc etap vhodných pro sprintery, jsou snad jen tři,“ podotkl.

Zranění si z kolize v cíli šampionátu odnesl také slovenský fotograf stojící za cílem, do kterého padající jezdci vlétli. Zdravotníci mu bezprostředně poskytli ošetření a později se i se zafačovanou hlavou opět objevil v tiskovém středisku.

ATT Investments @jsmeteam MATÚŠ ŠTOČEK JE MISTREM SLOVENSKA



Po vypjatém závěru se raduje z dalšího titulu mistra Slovenska, po vítězství ve čtvrteční mistrovské časovce! Tímto zakončujeme velmi úspěšný víkend!



@bezdekphoto https://t.co/xIg8AonPcc oblíbit odpovědět

„Doufám, že pan fotograf bude po té srážce v pořádku. Viděl jsem, že si rozsekl čelo,“ říkal Bittner.

I on sám měl obvázaný odřený loket. Podobně jako Sagan však věřil, že si neodnesl větší následky. „Plánoval jsem teď dovolenou v Itálii u moře, tak se asi moc nevykoupu,“ pousmál se.

O koupání by ho nicméně mohlo připravit ještě cosi jiného. Na soupisce týmu DSM pro Tour totiž figuruje coby náhradník.

„Ale myslím, že všichni kluci ze sestavy přežijí poslední týden zbývající do Tour ve zdraví a tým na ni pošle ten nejsilnější výběr. Na sprinty má být za nás Sam Welsford,“ podotkl.

Teprve dvacetiletý Bittner v červnu přesvědčil o svých kvalitách čtvrtým místem v etapě Kolem Švýcarska, ve které spurtoval za triem Girmay, Démare, van Aert a nechal za sebou například právě i Sagana.

„Umístění ve Švýcarsku bylo pro mě ujištěním, že dobře pracuju,“ říká. „Mám štěstí, že tým mi věří a dává mi docela dost šancí, abych se předvedl. Na start na Tour mám ještě hodně času. Ale pokud by vedení týmu došlo k závěru, že bych ji měl jet už letos, bylo by to jejich a asi správné rozhodnutí.“

Dost času a příležitostí bude mít také na to, aby jednou dosáhl až na český titul.

„Určitě jsem chtěl letos v Tlmačích vyhrát, ale pokud se na to podívám z širší perspektivy, rozhodně je tentokrát i druhé místo úspěch.“