Výborná zpráva: Bittner opět míří na Tour. Jeho tým oznámil jména lídrů

Tomáš Macek
  7:00
Loni se o své nominaci na Tour dozvěděl až na jaře, tentokrát má Pavel Bittner naopak jasno už od začátku sezony. Jeho tým Picnic PostNL oznámil nasazení lídrů pro podniky Grand Tour. A se třiadvacetiletým Čechem znovu počítá pro ten nejprestižnější.

Pavel Bittner před klasikou Kuurne - Brussel - Kuurne. | foto: Nico Vereecken / PsnewZ / ProfimediaProfimedia.cz

Stáj přišla o svoji loňskou hvězdu Oskara Onleyho, který senzačně vybojoval čtvrté místo na Tour, načež z nizozemského týmu zamířil do britského Ineosu.

V souvislosti s nejslavnějším závodem tedy tým zvěstoval: Našim lídrem bude Pavel Bittner.

Hlavní kouč týmu Rudi Kemna vysvětloval: „Naše léto na Tour bude věnováno úsilí o etapové úspěchy. Máme silné sprinterské jádro, díky kterému jsme loni dosáhli několika výsledků v první pětce. Pavel Bittner se po roce na Tour vrátí a touží po tom, aby se tam posunul o něco výš než byl před rokem.“

Maximem bylo zatím pro mladého českého sprintera čtvrté místo v 9. etapě posledního ročníku do Chateauroux.

Zatímco na Tour stáj s bojem o celkové pořadí nepočítá, na květnovém Giru by se měl Max Poole pokusit vylepšit loňské 11. místo. V nominaci na italskou Grand Tour nemá chybět ani Casper van Uden, jenž tu loni překvapivě ovládl spurt 4. etapy do Lecce, když v něm porazil favority Kooije, Pedersena i Grovese.

Jak to bude s nominací na Vueltu se tým teprve rozhodne.

„Uvidíme, jak se Max Poole vypořádá se zátěží z Gira a až pak se rozhodneme, zda by mohl i na Vueltě usilovat o další dobré umístění v celkové klasifikaci,“ řekl Kemna.

Bittner už v průběhu minulé sezony naznačil, že by se nebránil startu na Vueltě nebo na její části, pokud by o něm věděl dostatečně dopředu. Také v jeho případě se teprve dozvíme, zda už nastal čas, aby si vyzkoušel dva podniky Grand Tour v jediné sezoně.

Loni to byl právě 24letý van Uden, kdo v roli sprintera nastoupil na dvou podnicích Grand Tour, v jeho případě se ale jednalo o kombinaci Giro a Vuelta.

