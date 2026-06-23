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Fandit u trati? Akorát by mě to štvalo. Bittner vynechá republiku, na Tour ale jede

Alžběta Marešová
  13:45
Český cyklista Pavel Bittner na týmovém soustředění.

Český cyklista Pavel Bittner na týmovém soustředění. | foto: Team Picnic PostNL

Pavel Bittner se usmívá v rozhovoru před závodem In Flanders Fields.
Tim Merlier (uprostřed) vyhrává těsný dojezd 3. etapy Tour před Jonathanem...
Pavel Bittner navštívil v cíli Paříž–Roubaix ikonické sprchy na velodromu.
Pavla Bittnera ze stáje Picnic PostNL navštívila během volného dne na Tour de...
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Už uplynul měsíc od chvíle, kdy si Pavel Bittner natrhl při pádu šlachu v kotníku. Francouzský doktor, který mu tehdy ránu zašíval, odhadoval, že ke sportu bude noha připravená za šest týdnů. Českého jezdce týmu Picnic PostNL v tu chvíli polila horkost. Vždyť za sedm týdnů startuje Tour de France! Nakonec se ale zvládl třiadvacetiletý cyklista vrátit na kolo mnohem rychleji. A tak se může nyní chystat ke svému druhému startu na nejslavnějším závodě.

Kvůli neplánovaným změnám v přípravě na Tour ale musí Bittner vynechat mistrovství republiky, které se jede tento víkend v Jeseníkách. Což rodáka z Olomouce mrzí o to víc, že by to pro něj bylo zcela domácí klání.

„Chtěl jsem na republiku jet, protože to je vždycky speciální. Moc často se mi nepoštěstí závodit v Česku, navíc ještě takhle blízko domova. Ale museli jsme vzít v potaz start na Tour a to, abych tam dorazil v ideální formě. Šampionát by z tohoto pohledu moc velkou hodnotu neměl. Už jsem s tím smířený,“ líčil proces rozhodování.

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Na chvíli uvažoval o tom, že by se dorazil do Jeseníku podívat alespoň jako divák. I to nakonec ale zavrhl.

„Bude hrozné horko, takže i u trati to pro fanoušky bude nepříjemné. To radši potrénuju, a pak budu někde v chládku. Navíc bych z toho byl nešťastný, protože bych s klukama raději závodil,“ připustil. „Bude pro mě lepší, když se doma podívám jen na výsledky. Kdybych stál u trati, akorát by mě to štvalo.“

Jen sledovat výsledky z domova ale rozhodně neplánuje při Tour de France, na kterou se letos chystá už podruhé. A i přes víc než měsíční závodní pauzu vidí své šance pozitivně.

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„Trénoval jsem hodně před zraněním, takže o to se forma vracela lépe. Tým mě navíc skvěle podpořil. Myslím, že můžu na Tour odstartovat skoro ve stoprocentní kondici,“ těšilo ho.

Přitom ještě 20. května mu nezbývalo než doufat. O den dřív si v dojezdu jednorázovky Classique Dunkerque doslova roztrhl nohu o jeden z plůtků. Na kotníku pravé nohy mu zela hluboká rána a v ní natržená šlacha. A lékař, který ho v Dunkerku ošetřoval, to na rychlý návrat vůbec neviděl.

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Z Francie se ale Bittner přesunul do Česka a přes Český olympijský výbor a cyklistický svaz se dostal do Centra pohybové medicíny. Po deseti dnech už začal nohu zatěžovat a krátce na to znova seděl na kole.

„Jakmile jsem začal znovu trénovat, byl jsem si jistý, že Tour stihnu,“ popisoval. „Forma šla nahoru o dost rychleji, než jsem čekal.“

Na Tour se má jako vždy sejít sprinterská smetánka: Tim Merlier, Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Olav Kooij, Biniam Girmay… Většina z nich se nyní střetla na Kolem Belgie a ve čtyřech z pěti etap si rozdělila vítězství. Jen Pedersen absolvoval téměř stejně dlouhou závodní pauzu jako Bittner a Tour pro něj bude prvním závodem po více než měsíci.

Že by ale Bittnera trápilo to, že nemohl s týmem absolvovat před startem Tour nějakou generálku? Alespoň navenek o tom nic nevypovídá.

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„Ve vláčku bych měl mít Juliuse van den Berga, Johna Degenkolba, Fritse Biesterbose a jako poslední by se mnou měl zůstávat Niklas Märkl. S ním máme hodně podobný pohled na sprinty a i všichni ostatní kluci jsou dobří v držení se plánu a našeho stylu v dojezdech,“ vypočítával český jezdec.

„Pokud budeme dobře komunikovat a pojedeme podle plánu, tak si nemyslím, že by nám nějak extra přidalo, kdybychom teď spolu jeli Kolem Belgie,“ ujišťoval. „Ale určitě budeme lépe sehraní ve třetím dojezdu než v prvním, to je jasné.“

Na případné sehrávání se v rámci týmu mají navíc v Picnicu poměrně dost času. První příležitost pro sprintery totiž letos přijde na Tour až v páté etapě.

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