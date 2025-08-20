Bittner vystřelil první, skončil čtvrtý. Úvod etapáku Kolem Beneluxu vyhrál Merlier

  18:49aktualizováno  19:15
Cyklista Pavel Bittner spurtoval čtvrtý v úvodní etapě závodu WorldTour Kolem Beneluxu. Dvaadvacetiletý český reprezentant s podporou kolegů z týmu Picnic PostNL v nizozemském městě Breskens sprint zahájil, ale dostali se před něj tři soupeři v čele s vítězným Timem Merlierem z Belgie.

Tim Merlier slaví vítězství v první etapě Renewi Tour, za ním vpravo dojíždí čtvrtý Pavel Bittner. | foto: Profimedia.cz

Úřadující mistr Evropy si v rovinaté 182 km dlouhé etapě připsal 63. vítězství v kariéře a letošní třinácté, čímž se vyrovnal na druhém místě Dánovi Madsi Pedersenovi za suverénním lídrem Tadejem Pogačarem. Mezi Merliera a Bittnera se dostali Belgičan Arnaud De Lie a Kolumbijec Sebastián Molano.

Závěr první etapy:

„Věřil jsem si, ale měl jsem za zadním kolem opravdu silné borce, kteří se přese mě dostali. Na jednu stranu jsem dnes hodně chtěl vyhrát, ale je to dobré znamení pro zbytek týdne. Zítra bude další šance, takže to byl na začátek závodu hezký den,“ uvedl Bittner na týmovém webu.

V závodě s aktuálním sponzorským názvem Renewi Tour se vrátil do pelotonu Nizozemec Mathieu van der Poel. Bývalý mistr světa naposledy závodil na Tour de France, z níž musel odstoupit kvůli zápalu plic.

Dvacátý ročník závodu, kterého se účastní i mistr republiky Mathias Vacek, skončí v neděli v Lovani.

Renewi Tour (WorldTour)

1. etapa (182,6 km)

1. Merlier (Belg./Soudal Quick-Step) 3:40:05, 2. De Lie (Belg./Lotto), 3. Molano (Kol./UAE Team Emirates - XRG), 4. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 5. Girmay (Eritr./Intermarché - Wanty), 6. Turner (Brit./INEOS Grenadiers) všichni stejný čas

Průběžné pořadí: 1. Merlier 3:39:55, 2. Oliveira (Portug./UAE Emirates) -2, 3. De Bondt (Belg./Decathlon AG2R La Mondiale) -3, 4. De Lie -4, 5. Molano -6, 6. Drizners (Austr./Lotto) -7, 7. Bittner -10

