Cyklistický talent Bittner sbírá v šestnácti triumfy doma i ve světě

„Z výsledků na posledním světovém poháru jsem byl hodně namotivovaný a vítězství v Trnavě bylo otevřené, takže jsem moc rád, že to vyšlo. Vděčím za něj i svým týmovým kolegům, kteří mi moc pomohli,“ vysekl Bittner pochvalu parťákům z oddílu Mapei Merida Kaňkovský.

Mistrák v Trnavě zahájil stříbrem v časovce na 20,5 kilometru, kde nestačil jen na Jakuba Ťoupalíka. V silničním závodě mu porážku dokonale oplatil.

„Přitom do závodu jsem nešel s příliš velkými ambicemi, protože na takovém okruhu je to vždy loterie. Snažili jsme se to roztrhat v prvních okruzích ve stoupání, ale nebylo tak náročné, aby se nám to podařilo. Pak jsme se snažili kontrolovat čelo, aby se dojelo pohromadě,“ popsal úspěšnou týmovou taktiku pro svazový web.

Peloton přijel do cíle pospolu a ve spurtu si Bittner se všemi soupeři poradil. Jen tím podtrhl obrovský potenciál, který v sobě má. Naplno ho předvedl také o pár dnů dříve na závodě světového poháru v Německu LVM Saarland Trofeo, kde vyhrál dvě etapy.

„Pavel přišel do juniorské kategorie jako nováček a chvíli mu trvalo, než poznal, jak to na top úrovni chodí. Musel zjistit, jak na tom kdo je, na koho si dát pozor a sám si najít svoji parketu. V Německu se to povedlo dokonale. Třetí etapu vyhrál ve spurtu a poslední po samostatném úniku 13 kilometrů před cílem z šestnáctičlenné skupiny, kdy dojel do cíle s náskokem třinácti vteřin. Mathias Vacek pak dojel druhý,“ vyjmenoval Jiří Kaňkovský, šéf a trenér olomoucké stáje, kde se Bittner připravuje.

V celkovém pořadí závodu skončil nejlépe Mathias Vacek na čtvrtém místě, Bittner byl sedmý a desítku uzavřel Jakub Ťoupalík. „Je to fantastický výsledek, snový, nepamatuju si, kdy česká reprezentace brala na svěťáku dvě vítězství a v celkovém pořadí měla tři místa v první desítce,“ radoval se Kaňkovský.

Bittner, který oslaví v říjnu sedmnáct let, studuje sportovní gymnázium Čajkovského v Olomouci. Pokud se bude dál zlepšovat stejným tempem, může mít před sebou nadějnou budoucnost.

„Ve škole má individuální plán, ale patří k lepším studentům. Doma má podporu, v klubu vše konzultujeme, nevyvíjíme na něj zbytečný tlak. Když se něco nepovede, hledáme cestu, jak se zlepšit. Pavel je navíc hodný a skromný kluk, který si nechá poradit, proto pak můžeme společně dosáhnout top výsledku,“ dodal šéf olomoucké stáje.

Dalším vrcholem nejen pro Bittnera, ale i celou juniorskou reprezentaci bude v září světový šampionát v anglickém Yorkshire. „Je tam klasikářský okruh. Budeme se snažit, aby výkonnost šla nahoru a Pavel byl kvalitně připravený,“ věří v další úspěch Kaňkovský.