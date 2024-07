S tchánem jsem ještě nejel. Vyhrát etapu na Czech Tour by byl sen, říká Bittner

„Prezentace byla boží, jsem rodák z Olomouce, takže lepší to být nemohlo. Domácí silnice si chci užít, ale každý den se budeme snažit o co nejlepší výsledek a uvidíme, na co to bude stačit,“ povídá jedenadvacetiletý Bittner před startem 16. ročníku největšího etapového závodu silniční cyklistiky v Česku.

Pavel Bittner z týmu DSM během závodů v Austrálii.

I letos vás čeká náročná šichta. Pořadatelé si pro vás připravili více než devět tisíc výškových metrů, co od závodu čekáte?

Mně sedí první etapa, má hezký dojezd, bude se spurtovat. Stejně by mi mohla sedět i neděle, uvidím, kolik mi bude zbývat sil, ale myslím, že jsem přijel v dobré formě. No a na pátek a sobotu tu máme do kopců kluky, kteří si jedou pro celkové pořadí. Kevin Vermaerke je v dobré formě, ale celý tým se moc těší. Nechci moc soudit, jestli bude závod těžší než loni, na Dlouhé Stráně letos vyjíždíme jen jednou, na Pustevny zase dvakrát, což je stejné. Takže uvidím v neděli večer, jak se budu cítit.

Program

Czech Tour 2024 1. etapa, čtvrtek, 13.00

● Start: Prostějov

● Cíl: Ostrava

● Délka: 151 km

● Převýšení: 1 418 m 2. etapa, pátek, 12.30

● Start: Zlín

● Cíl: Pustevny

● Délka: 173 km

● Převýšení: 3 389 m 3. etapa, sobota, 12.10

● Start: Moravská Třebová

● Cíl: Dlouhé Stráně

● Délka: 134 km

● Převýšení: 2 404 m 4. etapa, neděle, 11.00

● Start: Šumperk

● Cíl: Šternberk

● Délka: 130 km

● Převýšení: 1945 m

Dal jste si před startem nějaký soukromý cíl?

Ani ne, samozřejmě jsem doma, takže chci zajet co nejlepší výkon. Kdyby se mi podařilo nějaké pódium nebo vyhrát první etapu, to by byl úplný sen. Ve čtvrtek, v úvodní etapě, bych měl být sprinter já, na celkové pořadí máme Kevina, ale úniky mohou být nevyzpytatelné.

V letošní sezoně jste odzávodil už 54 dní. Slušná porce.

Máte pravdu, je to hodně závodních dní. Naštěstí po českém mistráku jsem si měsíc odpočinul, konečně jsem pořádně natrénoval. Ještě mě čeká druhá, poměrně velká část sezony. Je toho přede mnou hodně, ale já se těším.

Mohlo to být ještě více, ale na olympijské hry jste se kvalifikoval jen jako náhradník. Český svaz cyklistiky vyslal do Paříže Mathiase Vacka.

Účast na olympiádě je určitě jeden z mých sportovních snů, které mám. Bohužel byl Mathias letos v rozhodující fázi sezony lepší, takže zaslouženě jede on. Ale myslím, že za čtyři roky se na hrách určitě objevím.

S letošními výsledky jste jinak zatím spokojený?

Byl jsem dvakrát blízko vítězství na Okolo Norska a Grand Prix Criquielion, takže kdyby tam jednou za čas něco zazvonilo, byl bych moc rád. Budu se snažit dál, uvidím, na co to bude stačit.

Pořád platí, že tíhnete spíše ke klasikám?

Ano, ale ty největší jsou fakt těžké, snad příští rok předvedu něco dobrého.

Od cyklistiky si příliš neodpočinete ani doma, viďte? Jezdí brácha, vaší přítelkyní je nizozemská jezdkyně Mirre Knaven a její táta Servais je bývalý profi cyklista a dvojnásobný olympionik.

To máte pravdu. (úsměv) Brácha teď závodí v Polsku, daří se mu a užívá si to. Jsem za to moc rád i pro mě je to super pocit. Mirre teď podepsala nový kontrakt v EF-Oatly-Cannondale na tři a půl roku, takže teď má klid a před sebou dobrou budoucnost. Je hodně dobrá, myslím, že během pár let by mohla být jednou z nejlepších cyklistek.

A s potenciálním tchánem závody probíráte?

Občas se o cyklistice bavíme, ale že by to bylo pořád, to rozhodně ne. Spíš tak normálně, jako to mezi tchánem a zetěm bývá.

Vytáhl jste jej na projížďku?

Ještě jsme spolu nebyli. On jezdí už jen pro radost a udržování zdraví. To se s mým tréninkem nedá moc spárovat. (směje se)