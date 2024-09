Odskočil si a pelášil za triumfem. Jen ten Groves… byl příliš silný, uznal Bittner

Až dva a půl kilometru před cílem dostihli v promáčených ulicích Santanderu kvarteto celodenních uprchlíků. V tu chvíli zkusil sprinterské vlaky zaskočit Mauro Schmid.

Vytvořil si menší náskok, na zadním kole si ale vezl Maxe Poola s Victorem Campenaertsem, což mu moc nepomohlo. Zhruba 500 metrů před cílem bylo i tohle trio dojeto.

Nastal čas nejrychlejších mužů v balíku.

Mezi nimi i českého rychlíka Pavla Bittnera.

It was an exciting last kilometre at #LaVuelta24 today 🥵 where Pavel Bittner sprinted to 🥈for the team.



🎥 Relive all the action from our team car! pic.twitter.com/6YbOzkBuJ6