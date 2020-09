Mladý cyklista Bittner bude jezdit za Development Team Sunweb

Bittner vyrostl v elitní mládežnické stáji Mapei Merida Kaňkovský v jeden z největších tuzemských talentů, což dokázal i nedávném mistrovství Evropy ve francouzském Plouay. V silničním závodě získal stříbro po epické bitvě, když mu finiš rozjel reprezentační parťák Mathias Vacek a dvě stě metrů před cílem „Raketa z Hlušovic“ vystřelila. V dlouhém spurtu však až na pásce o milimetry skočil na první místo Dán Andersen.

Nebylo to však evropské stříbro, které Bittnerovi vysloužilo zájem Sunwebu, ale řada předchozích úspěchů, loni například vyhrál dva díly Světového poháru. Navíc v době mistrovství Evropy už bylo angažmá domluvené. „Mám už všechno podepsané, ale zatím je to tajné a neměl bych o tom mluvit. Po Tour de France už by to ale mělo být venku,“ prohlásil Bittner bezprostředně po závodě v rozhovoru pro MF DNES.

Nakonec Sunweb oznámil spolupráci ještě před koncem nejslavnějšího závodu. „Pavel je téměř hotový jezdec, umí přejet kopce a má rychlý finiš. Je to klasikář, který po náročném dni v sedle dokáže ve spurtu bojovat o dobrý výsledek,“ vítal posilu v týmu vedoucí kouč Sunwebu Rudi Kemna a ve svém vyjádření neskrýval nadšení: „Pavel zahájil restart sezony ve skvělé formě a zaznamenal řadu dobrých výsledků, což ukazuje, že je ochoten při tréninku tvrdě pracovat. V testech, které jsme udělali, měl působivá čísla. Budeme se snažit ho nadále rozvíjet a zjistit, kam ho jeho talent zavede.“

Development Team Sunweb má při výchově jezdců nepřehlédnutelné výsledky, jedním z nich je také dvaadvacetiletý Švýcar Marc Hirschi, který po titulech mistra Evropy a světa do 23 let letos udivuje na Tour de France. „Mým snem je stát se jednoho dne profesionálním cyklistou a vím, že rozvojový program týmu Sunweb je nejlepší cesta, jak toho dosáhnout,“ těší Bittnera, který podepsal smlouvu do konce roku 2022.

Během té doby také plánuje dokončit střední školu, dosud navštěvoval Gymnázium Čajkovského v Olomouci. „Jsem také stále studentem a je skvělé, že mi tým umožní dokončit studium a zároveň být cyklistou na vysoké úrovni, to je pro mě důležité,“ zdůraznil.