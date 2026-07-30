Paula to je hvězda. Chci být jako Pogačar, říká Blasiová. Prolomí skleněný strop?

Vzhledem k dění v posledních měsících ale její přítomnost v okruhu největších favoritek nikoho nepřekvapuje. Naopak má uprostřed předních osobností ženské cyklistiky zasloužené místo.
„Chtěla bych být jako Tadej Pogačar,“ prohlásila nedávno. „Ale to vám řekne asi každý cyklista.“ Jenže Španělka má k nově pětinásobnému vítězi Tour blíž, než si možná sama připouští.
V týmu ji přesvědčovali, ať startuje raději na lépe hodnoceném Švýcarsku. Ona si však postavila hlavu. „I kdybych kvůli tomu přišla o Tour, svůj domácí závod pojedu!“