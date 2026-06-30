A moc dobře udělal.
Bývalí učitelé a první trenéři na Seixase vzpomínají jako na extrémně plaché a roztržité dítě, často žijící ve vlastním světě. Dnes dálkově studuje prestižní EMLyon Business School a na kole ukazuje velké sebevědomí i obrovské odhodlání.
V pouhých 19 letech už letos nasbíral sedm vítězství – a osmkrát (!) dominoval titulní straně listu L’Equipe. Vyhrál i etapové klání Kolem Baskicka či klasiku Valonský šíp. Stal se klenotem francouzského týmu Decathlon, kde mu však na podzim doběhne smlouva.
Francie má neuvěřitelný dar zničit si všechny nejlepší závodníky a adepty na vítězství na Tour. Udělali to prakticky se všemi od Bardeta přes Pinota či Gaudua k dalším. A pokračují se Seixasem.