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Zničí ho? Zazáří? Nesmyslný start, zní také o účasti megatalentu Seixase na Tour

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
Michal Koubek
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Paul Seixas na stupních vítězů po druhém místě v závodě Lutych-Bastogne-Lutych.

Paul Seixas na stupních vítězů po druhém místě v závodě Lutych-Bastogne-Lutych. | foto: Geert Vanden WijngaertAP

Paul Seixas (vlevo) a Isaac del Toro na Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
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Má francouzské občanství, ale po dávnějších předcích také portugalské a podle některých zdrojů údajně i české kořeny. Rodiče Paula Seixase se prosadili coby karatisté, jeho však dědeček zlákal k cyklistice.

A moc dobře udělal.

Bývalí učitelé a první trenéři na Seixase vzpomínají jako na extrémně plaché a roztržité dítě, často žijící ve vlastním světě. Dnes dálkově studuje prestižní EMLyon Business School a na kole ukazuje velké sebevědomí i obrovské odhodlání.

V pouhých 19 letech už letos nasbíral sedm vítězství – a osmkrát (!) dominoval titulní straně listu L’Equipe. Vyhrál i etapové klání Kolem Baskicka či klasiku Valonský šíp. Stal se klenotem francouzského týmu Decathlon, kde mu však na podzim doběhne smlouva.

Francie má neuvěřitelný dar zničit si všechny nejlepší závodníky a adepty na vítězství na Tour. Udělali to prakticky se všemi od Bardeta přes Pinota či Gaudua k dalším. A pokračují se Seixasem.

Leopold König

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