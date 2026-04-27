Pogačar 2.0? Na Seixase se dál pějí ódy. Zní ale i varování: Snad to ustojí psychicky

Michal Koubek
  8:15
Ne, nic se nezměnilo. Už potřetí v řadě a počtvrté celkově si Slovinec Tadej Pogačar šlapal pro vítězství na legendární klasice Lutych–Bastogne–Lutych. Cílovou rovinkou projížděl naprosto osamoceně, jen tak točil nohama, smál se, mával divákům, ale taky ukazoval na černou pásku na ruce na počest tragicky zesnulého bývalého kolumbijského parťáka Cristiana Camila Muňoze. Cestu ke svému triumfu si ale asi představoval jinak. Mnohem snadněji.
Tadej Pogačar slaví na pódiu vítězství v závodu Lutych-Bastogne-Lutych spolu s...

Tadej Pogačar slaví na pódiu vítězství v závodu Lutych-Bastogne-Lutych spolu s druhým Paulem Seixasem (vlevo) a třetím Remkem Evenepoelem. | foto: AP

„Už jsem se připravoval, že o vítězství se budu muset poprat ve spurtu,“ přiznal sedmadvacetiletý lídr stáje UAE Emirates – XRG, který letos ovládl i monumenty Milán–San Remo a Kolem Flander.

Oním vyzývatelem byl Francouz Paul Seixas. Předpoklady se potvrdily. Kdepak Belgičan Remco Evenepoel, to teprve devatenáctiletý supertalent ze stáje Decathlon CMA CGM byl největší hrozbou!

Když se Pogačar 34 kilometrů před cílem na kopci La Redoute opřel do pedálů, mladíček se držel neustále za ním. Zkoušel ho odpárat i na následujících kopcích, ale dál neúspěšně.

Zhruba dvacet kilometrů spolu strávili na čele. Až necelých čtrnáct kilometrů před páskou na kopci Roche-aux-Faucons Slovinec konečně na soka vyzrál.

„Na La Redoute jsem si hrábl pořádně hluboko. Viděl jsem, že toho Paul má dost, ale zvládl to a na vrcholu jel se mnou. Byl neskutečně silný. Vážně jsem už počítal s tím, že budeme spurtovat. Ale naštěstí jsem ho utrhl dřív,“ vykládal Pogačar.

Seixas nakonec pásku proťal s mankem 45 sekund. O další minutu později přivedl zbytek pole do cíle Evenepoel. I tak byl Seixas po právu spokojený. „Odvedl jsem maximum. Jsem tu poprvé a jsem hned druhý za Tadejem, takže fajn,“ vydechl.

Jsou si tak podobní!

Berte to jako další potvrzení, jaká cyklistická superstar ve Francii roste. Už od úvodu sezony se tyhle věty chrlí ze všech stran.

Paul Seixas, nový Pogačar.

Pogačare, boj se.

Seixas, spása Francie.

Je pochopitelně příliš brzy na definitivní verdikt, vždyť mladičký vyzývatel má celou kariéru před sebou. Nicméně faktem je, že pokud fanoušci čekali na někoho neokoukaného, kdo současného krále pelotonu může ohrozit, je to právě on.

Vítěz Tadej Pogačar se v cíli závodu Lutych-Bastogne-Lutych zdraví s druhým Paulem Seixasem.

Ti dva jsou si v lecčems podobní.

Jak z Pogačara, tak ze Seixase čiší, jak se závoděním baví. Mají hlad po vítězstvích. Druhé místo? Kdepak, s ním se nespokojí. Svědčí jim etapové závody, jsou výteční časovkáři, ale milují i tvrdé klasiky.

Nebojí se riskantních a dlouhých útoků. Co Seixas předváděl na letošním klání Kolem Baskicka?

Po triumfu v zahajovací časovce si hýčkal vedení o 23 sekund. Mohl si říct, že ho už bude jen hlídat. On ale útočil dál. Vyhrál dvě etapy, ve druhé dokonce všem pláchl o minutu a půl, a kromě celkového prvenství a dresu pro nejlepšího mladíka ovládl i bodovací a vrchařskou soutěž.

Nebo při středečním vítězství na Valonském šípu? Legendární závěrečnou stěnu Mur de Huy celou vydupal na čele. Žádné skrývání a čekání na krátký rozhodující útok.

„Paul ten kopec ovládal jako velký šéf,“ smekl před ním čtvrtý Francouz Benoit Cosnefroy, týmový parťák Pogačara. „Říkal jsem si, že takový typ výšlapu nemusí být pro něj, ale mýlil jsem se. Je jako Tadej: fyzicky silný jezdec, který dokáže zazářit v různých typech terénu.“

Oba zdobí také psychická odolnost. Od Slovince se už roky nečeká nic jiného než vítězství, Seixas zase neustále poslouchá, jak konečně Francii dovede na cyklistický trůn.

„Mě ale nějaký tlak vůbec nezajímá,“ utíná mladík debaty. „Jestli na mě tlak je nebo není, nijak nesouvisí s tím, jestli mám dobré nohy.“

Už mu bere rekordy

Ani jeden zároveň nepochází z rodiny protkané bohatou cyklistickou historií. Pogačarův otec pracuje jako designér nábytku a matka je učitelkou jazyků. Seixasovi rodiče dělali karate.

Přesto si kolo zamilovali už v raném věku. Pogačar mu na chuť přišel v devíti, když se inspiroval starším bratrem, Seixas, jehož k němu přivedl dědeček, se kterým sledoval Tour de France, ještě o rok dřív.

Slovinský cyklista Tadej Pogačar vítězí v závodě Lutych-Bastogne-Lutych.

Paul Seixas slaví výhru v závodu Valonský šíp.

Po zářivé mládežnické dráze oba bez zdlouhavého rozkoukání taky vlétli mezi elitu. Shodně si své první profesionální vítězství připsali na závodě Kolem Algarve. Navíc oba slavili na vrcholu hory Fóia.

Pogačarovi tehdy bylo dvacet a dres UAE vezl teprve devátý závodní den. Seixas už ten prvního týmu Decathlonu nosil sice druhým rokem, ale zato byl o rok mladší.

Zároveň se zapsali do kronik jako nejmladší vítězové worldtourového etapového klání. Slovinec ve dvaceti ovládl Kolem Kalifornie a sedm let držel rekord, než mu ho dubnu v Baskicku uzmul Seixas.

Podobností vážně mají dost, byť dvojníci samozřejmě nejsou. Domen Novak, Pogačarův krajan a týmový kolega, pro web Siol upozornil: „Paul je v tomto věku určitě lepší než byl Tadej. Jenže Tadej tehdy netrénoval ve vysoké nadmořské výšce a za zády neměl supermoderní tým. Všeho dosáhl čistě talentem a pílí.“

Pogačar do devatenácti let závodil ve své domovině za Gusto Ljubljana. Seixase už v juniorech brousili v mládežnickém programu AG2R (dnešním Decathlonu). Tuto zimu popisoval, že se kvůli kempu ve výšce dva měsíce neviděl s rodinou, a hovořil o tom, že musí kvůli cyklistice přinášet oběti.

„To Tadej se tehdy sportem pořád především bavil. Ještě svou první Tour vyhrál, když jedl pizzu, pil pivo a hrál na PlayStationu,“ usmál se Novak. „Paul už nyní žije naprosto profesionálním životem. Je skvělé, jaké dnes mají mladí možnosti, ale obávám se, jestli to zvládnou psychicky. Budou moci jezdit třeba do třiceti?“

To ukáže až čas.

