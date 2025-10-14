„Už teď velký,“ hlásala titulní strana slavného deníku o Seixasovi minulý týden.
A nejspíš by se na ní objevil i na začátku tohoto týdne, kdyby nebylo šokujícího nedělního finále tenisového turnaje v Šanghaji, kde proti sobě stáli outsideři-bratranci Valentin Vacherot a Arthur Rinderknech.
Jen sedm dní poté, co byl Seixas „mistrem zbytku Evropy“, když na kontinentálním šampionátu nestačil pouze na duo Pogačar, Evenepoel, se skvěle předvedl také na posledním monumentu sezony Kolem Lombardie.
Svým sedmým místem v cíli nejenže uzavřel snovou první sezonu mezi profíky, ale také se stal nejmladším jezdcem v top desítce od roku 1917. Co na tom, že na jakémkoliv monumentu startoval vůbec poprvé a devatenáct mu je teprve dva týdny?
Ve Francii už propukla horečka s jeho jménem naplno, a tak je na čase představit cyklistický supertalent také u nás.
Strhující curriculum vitae
Příští francouzský vítěz Tour de France.
Jistě si pamatujete, jak za posledních patnáct let slýchali tato označení Thibaut Pinot, Romain Bardet, Warren Barguil nebo David Gaudu. A jak jim k naplnění celonárodního snu vždy něco chybělo – ať už výkon, štěstí nebo i psychická odolnost. Však se také téměř všichni v průběhu let začali domácí Grand Tour téměř vyhýbat.
A kam dál, Tadeji? Pogačar prozradil, do kdy chce závodit a které závody vyhrát
Jenže Francouzi jsou nepoučitelní, a tak se v přístupu k Seixasovi nedrží ani trochu zpátky.
L’Equipe uspořádal v pondělí setkání Seixase ředitelem Tour Christianem Prudhommem a také deseti předplatiteli deníku. Vybraní šťastlivci se mohli vytáhlého mladíka ptát na cokoliv. Zaznělo proto i obligátní „Jednou bych chtěl vyhrát Tour.“
Příspěvky o jeho začátcích, rodičích, prvních trenérech i ambicích přineslo v posledních měsících snad každé jen trošku na sport zaměřené francouzské médium. Ne že by materiálu nebylo dost.
Mezi francouzskými juniory zářil Seixas už dlouho, na silnici i v cyklokrosu. Ve světové konkurenci na sebe poprvé upozornil loni, když na jaře vyhrál juniorské Lutych–Bastogne–Lutych a pak když v září ovládl časovku na mistrovství světa. Stal se vůbec prvním francouzským juniorem, kterému se něco takového podařilo.
V té době jezdil za juniorku francouzského Decathlonu, po skvělé sezoně dostal nabídku i z UAE. Zůstal ale věrný domácími týmu a ten ho vytáhl rovnou mezi elitu. Přestože věkem byl teprve na hraně mezi juniory a třiadvacítkáři.
„Sezona 2025 měla být hlavně o nabírání zkušeností,“ vysvětloval mladík z Lyonu.
Nibali v Praze: Adrenalin mi chybí, zkouším i rallye. Pogačar se nemůže jen usmívat
Už od začátku je ale sbíral mezi těmi nejlepšími. V horské etapě UAE Tour finišoval kousek za Pogačarem, při etapáku Kolem Alp patřil k těm nejaktivnějším, za což si také vysloužil dres pro vítěze bodovací soutěže.
Navíc ukázal týmového ducha, když po úniku se svým týmovým kolegou Nicolasem Prodhommem nechal na pásce vítězství zkušenějšímu parťákovi. „Tým chtěl, abych vyhrál, ale já řekl ‚ne‘. Nico si to zasloužil tisíckrát víc než já,“ líčil posléze.
Pak už mířil na Critérium du Dauphiné, kde byl nejmladším závodníkem na startu v celé historii podniku. Proto nepřekvapí, že jeho osmé místo celkově mělo rovněž přívlastky „rekordní“ a „historické“.
Místo účasti na Tour zvolili trenéři pro červenec volno a srpnové Tour de l’Avenir, tedy jakousi malou Tour de France pro jezdce do třiadvaceti let.
Seixas na ní předvedl obrovskou zarputilost, když kvůli taktické chybě ve druhé etapě na nejbližší soupeře ztratil a následující čtyři dny systematicky odstup mazal. Nakonec slavil celkové vítězství s náskokem čtyřiceti sekund.
Jedinečné charisma
„Paul nemá rád, když se mu někdo jen přilepí na zadní kolo. Sám preferuje útočný styl závodění, líbí se mu rozdmýchávat akci. Proto vždy obdivoval Alaphilippa, Pogačara, Evenepoela nebo Van der Poela, protože ti všichni jezdí podobně,“ prohlásil mladíkův otec Emmanuel.
V den, kdy slavil devatenácté narozeniny, si ve Rwandě dojel s francouzskou smíšenou štafetou pro světové stříbro.
Na evropském šampionátu o týden později zase musel na pódium pro bronzovou medaili v tretrách – vůbec nepočítal s tím, že by se po závodě zdržel, nesbalil si tak žádné pohodlnější boty.
„Dlouho se rodily velké talenty v jiných zemích, teď ho máme konečně i ve Francii,“ liboval si reprezentační kouč Thomas Voeckler. „Paul má jedinečné charisma. Není žádný showman, ale daří se mu přirozeně získávat lidi na svou stranu. Je to klenot.“
Chválou nešetřil ani už zmiňovaný francouzský hrdina Pinot. „Skoro bych řekl, že je Paul ještě lepší než Pogačar v jeho věku. Jasně, Tadej byl při své první profi sezoně třetí na Vueltě a vyhrál tam tři etapy, ale taky byl o dva roky starší. Proto mi přijde, že je Paul napřed.“
A svůj potenciál ukázal Seixas znovu i na Lombardii, když jako jeden z mála odolal očesávání pelotonu od Pogačarových pomocníků. Na další senzační pódium už síly neměl, přesto se zdá sedmé místo v cíli jako začátek velké kariéry.
Je to vůbec normální?
Není to tak dlouho, co k ní odstartoval. Jako dítě zkoušel gymnastiku, plavání, házenou, fotbal, ragby, karate, lezení… „Ale vždy ho bavila jen cyklistika,“ vzpomínal tatínek Seixas. Sám měl za sebou kariéru v karate, lásku k cyklistice tak malému Paulovi předal jeho dědeček, když spolu koukali v televizi na Tour de France.
V deseti letech se Seixas vrhl do cyklistiky naplno a brzy bylo jasné, že má v nohách výjimečný talent. „Snažil jsem se s ním jezdit na vyjížďky. Ale už jako malý zvládl vyjet tříkilometrový kopec a skoro se nezapotil. Uvažoval jsem, jestli to je vůbec normální. Když mu bylo deset, už jsem s ním jezdit nemohl, pokaždé mě hned odpáral,“ vyprávěl tatínek.
Brzy si Seixase všimli také v Decathlonu, tehdy ještě AG2R, a nevídaný talent získali pro sebe.
Seixas si jede pro bronzovou medaili na mistrovství Evropy:
Od začátku mu jde všechno. Silnice, terén, časovka, krátká klasikářská stoupání i dlouhá alpská. S vášnivým zaujetím řeší vše od taktiky, přes data a stravu až po historii.
Aby jednou mohl splnit francouzský sen a vyhrát Tour, bude muset mít i ještě něco: silnou hlavu. A zatím se zdá, že i to balíček schopností jménem Paul Seixas obsahuje.
„Necítím na sobě žádný tlak, protože neřeším, co o mně lidé říkají. Jestli se o mně mluví, je to pro mě pozitivní zpráva – znamená to, že to, co dělám, funguje,“ vysvětloval. „Soustředím se na sebe a svůj progres. Dokud zůstanu sám sebou, bude vše v pohodě.“
Dělat povyk kolem každého jen trošku nadanějšího cyklisty a řešit, zda je on tím vyvoleným, kdo prolomí už čtyřicet let trvající půst na Tour, je ve Francii běžné. Už dlouho ale nebyly francouzské naděje tak oprávněné.