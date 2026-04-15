Když Francie slavila vítězství na worldtourovém etapáku naposledy, bylo Seixasovi necelých devět měsíců. To jen pro měřítko, kolik času od té doby uplynulo.
Tehdy v roce 2007 ovládl Christophe Moreau červnové Critérium du Dauphiné. A nejspíš vůbec nepředpokládal, jak vzývaným se jeho triumf stane.
Podobně jako vítězství Bernarda Hinaulta na Tour v roce 1985, které je stále posledním francouzským triumfem na domácí Grand Tour, se i to Moreauovo stalo nepříjemným ukazatelem sestupu domácích závodníků z cyklistických výšin a připomínkou jejich trápení.
Devatenáctiletý rekordman. Seixas jako nejmladší opanoval závod WorldTour
Moreaův zápis minulý týden Seixas na Kolem Baskicka napodobil. A jen tím posílil naděje Francouzů, že jednou tenhle devatenáctiletý dlouhán zopakuje i ten Hinaultův.
Malý princ francouzské cyklistiky
Už minulou sezonu se začalo francouzskými médii šířit, že právě Seixas může být tím, kdo čekání na domácího vítěze Tour ukončí. A stačilo pár měsíců tohoto roku, aby kolem něj aura vyvoleného jen nabobtnala.
„Pastva pro oči,“ napsal deník L’Équipe k sobotnímu vydání, kde umístil Seixase na titulní stranu vedle fotografie Tadeje Pogačara na kostkách.
„Je novou hvězdou cyklistiky, ve kterou Francie už ani nedoufala,“ napsal zase Le Parisien.
Podle textu Le Figaro Seixas „zosobňuje francouzský sen“, server RMC Sport ho nazývá „budoucím obrem francouzské cyklistiky“ a deník La Nouvelle République ho rovnou překřtil na „malého prince“.
„Je to klenot,“ nechal se slyšet i šéf Tour Christian Prudhomme. Ten samozřejmě doufá, že ještě za svého ředitelování bude moct předat Seixasovi trofej vítěze závodu.
I když také jemu je jasné, že jakkoliv se zdají mladíkovi schopnosti naprosto bez hranic, musí se k jeho potenciálu přistupovat opatrně.
„Pokud na Tour dorazí, samozřejmě se nebudu zlobit, ale jestli ne, nebudu mu to mít za zlé,“ ujišťoval Prudhomme. „Musíme chránit a brousit tento diamant.“
Zdá se, že názor na to, jestli Seixase poslat na Tour už letos, nebo ho před největším závodem světa ještě chránit, má téměř každý.
„Pošlete ho na Tour a on vyhoří. Jestli má v devatenácti ztratit na Pogačara deset minut, to mi přijde rozumnější poslat ho na Giro, kde by získal reálnou představu o svých schopnostech,“ radil například už zmiňovaný Hinault.
NÁZORY ŠAMPIONŮ. K Seixasovu startu na Tour se vyjádřil poslední francouzský vítěz závodu Bernard Hinault (vlevo ) i Španěl Miguel Indurain.
S ním souhlasí i Sean Kelly, který získal na Tour čtyřikrát zelený dres. „Poslat Seixase na Tour už letos by bylo špatné rozhodnutí. Doufám, že Decathlon bude dostatečně trpělivý,“ vyjádřil se Ir.
Další bývalý vítěz Tour Miguel Indurain naopak na brzkém debutu nevidí nic špatného. „Na svůj věk si Paul vede velmi dobře. Potřebuje zůstat v klidu a naučit se řemeslo. Sám jsem jel Tour poprvé ve dvaceti letech – je důležité zúčastnit se těch největších závodů, protože jsou velkou školou. Nemusíte rovnou bojovat o celkové vítězství, stačí sbírat zkušenosti a třeba zkoušet uspět v horských etapách.“
Jde ale o to, jestli by Francouzi vůbec snesli, kdyby Seixas přijel na Tour a „jen“ se učil.
Francouzský klenot. Teenager Seixas září mezi elitou, je prý lepší než Pogačar
Kromě superlativů totiž zaplňují veřejný prostor statistiky a data, která ukazují, jak výjimečný úkaz Seixas je.
Například že jeho konečný náskok na Baskicku dvě a půl minuty je nejvyšší za posledních 24 let. Nebo že se šesti výhrami ve třinácti závodních dnech je zatím nejúspěšnějším jezdcem sezony. A samozřejmě také, že Tadej Pogačar dosáhl na své první worldtourové vítězství až o rok později.
A když ještě tu samou sezonu dokázal Slovinec dojet třetí na Vueltě, proč by nemohl Seixas rovnou pomýšlet na pódium na Tour?
Velký dříč a skvělý kluk
Postavou je typický vrchař, na březnovém Strade Bianche ale ukázal, že mu nedělají problém ani agresivní Pogačarovy nástupy.
Zároveň je skvělý v časovkách – na Baskicku dokázal na necelých čtrnácti kilometrech najet na soupeře přes dvacet sekund. A jeho krajan Kévin Vauquelin, který mu byl ten den nejblíže, se nezdál vůbec překvapený.
„Jezdíme spolu na tréninky, takže vím, že jeho forma není žádná náhoda, protože pracuje vážně tvrdě. A na takové úrovni je už rok. Je prostě jedinečný,“ ocenil vítěz etapy na Tour. „Navíc je Paul skvělý kluk, dobře spolu vycházíme.“
19. února si Seixas ve velkém stylu dojel pro první profesionální vítězství:
Když na to přijde, nebojí se Seixas ani dlouhých sól.
Jen letos strávil 42 kilometrů sám na cestě za vítězstvím na jednorázovce Faun–Ardèche, 80 kilometrů pouze s Isaacem del Torem za Pogačarem na Strade a druhou etapu na Baskicku vyhrál po útoku 26 kilometrů před finišem. Přestože v cíli tvrdil: „Už po dvou nebo třech minutách jsem toho útoku litoval,“ zvládl jít přes bolest a zvítězit s téměř minutou a půl náskoku.
„Byl jsem dost v šoku, když jsem viděl Seixase útočit. Ale jen potvrdil, že je tu z nás nejsilnější,“ uznal i veterán Ion Izagirre.
Kromě všech těchto fyzických schopností, které podezřele připomínají právě Pogačara, vyniká Seixas i na svůj věk obdivuhodným klidem a vyspělým vystupováním. Nedělají mu problém rozhovory ve francouzštině ani v angličtině a k tomu se tváří, jako by se ho veškerý povyk kolem vůbec netýkal.
„Hodně se mě ptají na to, jak zvládám ten tlak, který na mě je. Ale mě nějaký tlak vůbec nezajímá,“ prohlásil suše v Baskicku. „Jestli na mě tlak je, nebo není, nijak nesouvisí s tím, jestli mám dobré nohy. Závody nejsou o tlaku, ale o tom udělat vše, co je potřeba k vítězství.“
S Pogačarem v týmu? Snové
Není divu, že se o mladíka takových fyzických i mentálních kvalit strhla mezi těmi nejlepšími světovými týmy pořádná bitka. S francouzským Decathlonem má Seixas smlouvu ještě na jednu sezonu, ale z každého kontraktu se dá vykoupit…
„Bylo by zvláštní, kdyby o Paula neměly ostatní stáje zájem,“ připustil Dominique Serieys, šéf Decathlonu.
Vedle Ineosu nebo Red Bulu se nejhlasitěji jako o možném budoucím zaměstnavateli Seixase mluví o UAE, které má s kumulováním těch nejnadanějších mladíků nejvíce zkušeností.
Navíc šéf týmu Mauro Gianetti na účet Francouze nešetřil chválou: „Je neobyčejné vidět jezdce s tak ryzím talentem. Je novým fenoménem, jako Tadej, Van der Poel, Evenepoel nebo Vingegaard.“ K tomu, jestli by si uměl představit Seixase v jedné sestavě s Pogačarem, Gianetti výmluvně odpověděl: „To by bylo víc než snové.“
Taková možnost ale vyděsila kromě jiných i francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Hlava státu už v roce 2022 bojovala o udržení hvězdného útočníka Kyliana Mbappého v PSG.
Nyní se podle informací španělského Eurosportu snaží zajistit také pokračování Seixase v domácím týmu. Macron měl nabídnout Decathlonu „plnou podporu při prodloužení smlouvy“ se Seixasem a také se měl přímo spojit s jeho agentem Joonou Laukkou.
Možnost, že právě Seixas by se mohl stát příštím francouzským vítězem Tour, je zkrátka i podle Macrona velmi vysoká. A tak nechce dopustit, aby se tak stalo v jiném než domácím týmu.
Kdy k tomu ale dojde – a jestli vůbec – na to už ani francouzský prezident nebude mít vliv.