I Macron bojuje za národní diamant. Seixas prolomil kletbu a Francouzi jsou na nohou

Alžběta Marešová
  15:05
Devatenáct let na ten okamžik čekali. Aby francouzský jezdec opět vyhrál etapový závod v kategorii World Tour. Ani Thibaut Pinot, ani Romain Bardet to nedokázali, přestože oba byli na pódiu Tour de France. Francouzi už začínali věřit, že na ně padla kletba cyklistických bohů, když během jejich období sucha dosáhlo na celkový triumf v elitním etapáku i Slovensko, Nový Zéland nebo Jihoafrická republika. Pak ale vlétl do pelotonu Paul Seixas a veškeré zoufání rázně utnul.
Paul Seixas slaví vítězství v druhé etapě závodu Kolem Baskicka.

Paul Seixas slaví vítězství v druhé etapě závodu Kolem Baskicka. | foto: Profimedia.cz

Paul Seixas jako celkový vítěz Kolem Baskicka
Paul Seixas slaví své třetí etapové vítězství na závodě Kolem Baskicka.
Paul Seixas na pódiu po triumfu v časovce závodu Kolem Baskicka.
POLIBEK OD KOUČE. Paul Seixas si za svou bronzovou medaili na mistrovství...
8 fotografií

Když Francie slavila vítězství na worldtourovém etapáku naposledy, bylo Seixasovi necelých devět měsíců. To jen pro měřítko, kolik času od té doby uplynulo.

Tehdy v roce 2007 ovládl Christophe Moreau červnové Critérium du Dauphiné. A nejspíš vůbec nepředpokládal, jak vzývaným se jeho triumf stane.

Podobně jako vítězství Bernarda Hinaulta na Tour v roce 1985, které je stále posledním francouzským triumfem na domácí Grand Tour, se i to Moreauovo stalo nepříjemným ukazatelem sestupu domácích závodníků z cyklistických výšin a připomínkou jejich trápení.

Devatenáctiletý rekordman. Seixas jako nejmladší opanoval závod WorldTour

Moreaův zápis minulý týden Seixas na Kolem Baskicka napodobil. A jen tím posílil naděje Francouzů, že jednou tenhle devatenáctiletý dlouhán zopakuje i ten Hinaultův.

Malý princ francouzské cyklistiky

Už minulou sezonu se začalo francouzskými médii šířit, že právě Seixas může být tím, kdo čekání na domácího vítěze Tour ukončí. A stačilo pár měsíců tohoto roku, aby kolem něj aura vyvoleného jen nabobtnala.

„Pastva pro oči,“ napsal deník L’Équipe k sobotnímu vydání, kde umístil Seixase na titulní stranu vedle fotografie Tadeje Pogačara na kostkách.

„Je novou hvězdou cyklistiky, ve kterou Francie už ani nedoufala,“ napsal zase Le Parisien.

Podle textu Le Figaro Seixas „zosobňuje francouzský sen“, server RMC Sport ho nazývá „budoucím obrem francouzské cyklistiky“ a deník La Nouvelle République ho rovnou překřtil na „malého prince“.

„Je to klenot,“ nechal se slyšet i šéf Tour Christian Prudhomme. Ten samozřejmě doufá, že ještě za svého ředitelování bude moct předat Seixasovi trofej vítěze závodu.

I když také jemu je jasné, že jakkoliv se zdají mladíkovi schopnosti naprosto bez hranic, musí se k jeho potenciálu přistupovat opatrně.

„Pokud na Tour dorazí, samozřejmě se nebudu zlobit, ale jestli ne, nebudu mu to mít za zlé,“ ujišťoval Prudhomme. „Musíme chránit a brousit tento diamant.“

Zdá se, že názor na to, jestli Seixase poslat na Tour už letos, nebo ho před největším závodem světa ještě chránit, má téměř každý.

„Pošlete ho na Tour a on vyhoří. Jestli má v devatenácti ztratit na Pogačara deset minut, to mi přijde rozumnější poslat ho na Giro, kde by získal reálnou představu o svých schopnostech,“ radil například už zmiňovaný Hinault.

Bernard Hinault na snímku z roku 1981
Miguel Indurain

NÁZORY ŠAMPIONŮ. K Seixasovu startu na Tour se vyjádřil poslední francouzský vítěz závodu Bernard Hinault (vlevo ) i Španěl Miguel Indurain.

S ním souhlasí i Sean Kelly, který získal na Tour čtyřikrát zelený dres. „Poslat Seixase na Tour už letos by bylo špatné rozhodnutí. Doufám, že Decathlon bude dostatečně trpělivý,“ vyjádřil se Ir.

Další bývalý vítěz Tour Miguel Indurain naopak na brzkém debutu nevidí nic špatného. „Na svůj věk si Paul vede velmi dobře. Potřebuje zůstat v klidu a naučit se řemeslo. Sám jsem jel Tour poprvé ve dvaceti letech – je důležité zúčastnit se těch největších závodů, protože jsou velkou školou. Nemusíte rovnou bojovat o celkové vítězství, stačí sbírat zkušenosti a třeba zkoušet uspět v horských etapách.“

Jde ale o to, jestli by Francouzi vůbec snesli, kdyby Seixas přijel na Tour a „jen“ se učil.

Francouzský klenot. Teenager Seixas září mezi elitou, je prý lepší než Pogačar

Kromě superlativů totiž zaplňují veřejný prostor statistiky a data, která ukazují, jak výjimečný úkaz Seixas je.

Například že jeho konečný náskok na Baskicku dvě a půl minuty je nejvyšší za posledních 24 let. Nebo že se šesti výhrami ve třinácti závodních dnech je zatím nejúspěšnějším jezdcem sezony. A samozřejmě také, že Tadej Pogačar dosáhl na své první worldtourové vítězství až o rok později.

A když ještě tu samou sezonu dokázal Slovinec dojet třetí na Vueltě, proč by nemohl Seixas rovnou pomýšlet na pódium na Tour?

Velký dříč a skvělý kluk

Postavou je typický vrchař, na březnovém Strade Bianche ale ukázal, že mu nedělají problém ani agresivní Pogačarovy nástupy.

Zároveň je skvělý v časovkách – na Baskicku dokázal na necelých čtrnácti kilometrech najet na soupeře přes dvacet sekund. A jeho krajan Kévin Vauquelin, který mu byl ten den nejblíže, se nezdál vůbec překvapený.

„Jezdíme spolu na tréninky, takže vím, že jeho forma není žádná náhoda, protože pracuje vážně tvrdě. A na takové úrovni je už rok. Je prostě jedinečný,“ ocenil vítěz etapy na Tour. „Navíc je Paul skvělý kluk, dobře spolu vycházíme.“

19. února si Seixas ve velkém stylu dojel pro první profesionální vítězství:

Když na to přijde, nebojí se Seixas ani dlouhých sól.

Jen letos strávil 42 kilometrů sám na cestě za vítězstvím na jednorázovce Faun–Ardèche, 80 kilometrů pouze s Isaacem del Torem za Pogačarem na Strade a druhou etapu na Baskicku vyhrál po útoku 26 kilometrů před finišem. Přestože v cíli tvrdil: „Už po dvou nebo třech minutách jsem toho útoku litoval,“ zvládl jít přes bolest a zvítězit s téměř minutou a půl náskoku.

„Byl jsem dost v šoku, když jsem viděl Seixase útočit. Ale jen potvrdil, že je tu z nás nejsilnější,“ uznal i veterán Ion Izagirre.

Kromě všech těchto fyzických schopností, které podezřele připomínají právě Pogačara, vyniká Seixas i na svůj věk obdivuhodným klidem a vyspělým vystupováním. Nedělají mu problém rozhovory ve francouzštině ani v angličtině a k tomu se tváří, jako by se ho veškerý povyk kolem vůbec netýkal.

„Hodně se mě ptají na to, jak zvládám ten tlak, který na mě je. Ale mě nějaký tlak vůbec nezajímá,“ prohlásil suše v Baskicku. „Jestli na mě tlak je, nebo není, nijak nesouvisí s tím, jestli mám dobré nohy. Závody nejsou o tlaku, ale o tom udělat vše, co je potřeba k vítězství.“

S Pogačarem v týmu? Snové

Není divu, že se o mladíka takových fyzických i mentálních kvalit strhla mezi těmi nejlepšími světovými týmy pořádná bitka. S francouzským Decathlonem má Seixas smlouvu ještě na jednu sezonu, ale z každého kontraktu se dá vykoupit…

„Bylo by zvláštní, kdyby o Paula neměly ostatní stáje zájem,“ připustil Dominique Serieys, šéf Decathlonu.

Vedle Ineosu nebo Red Bulu se nejhlasitěji jako o možném budoucím zaměstnavateli Seixase mluví o UAE, které má s kumulováním těch nejnadanějších mladíků nejvíce zkušeností.

Navíc šéf týmu Mauro Gianetti na účet Francouze nešetřil chválou: „Je neobyčejné vidět jezdce s tak ryzím talentem. Je novým fenoménem, jako Tadej, Van der Poel, Evenepoel nebo Vingegaard.“ K tomu, jestli by si uměl představit Seixase v jedné sestavě s Pogačarem, Gianetti výmluvně odpověděl: „To by bylo víc než snové.“

Pogačar pod lupou. Kolik jezdí wattů, jaký má tep? A jak pracují těla výjimečných?

Taková možnost ale vyděsila kromě jiných i francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Hlava státu už v roce 2022 bojovala o udržení hvězdného útočníka Kyliana Mbappého v PSG.

Nyní se podle informací španělského Eurosportu snaží zajistit také pokračování Seixase v domácím týmu. Macron měl nabídnout Decathlonu „plnou podporu při prodloužení smlouvy“ se Seixasem a také se měl přímo spojit s jeho agentem Joonou Laukkou.

Možnost, že právě Seixas by se mohl stát příštím francouzským vítězem Tour, je zkrátka i podle Macrona velmi vysoká. A tak nechce dopustit, aby se tak stalo v jiném než domácím týmu.

Kdy k tomu ale dojde – a jestli vůbec – na to už ani francouzský prezident nebude mít vliv.

Tipsport - partner programu
Cobolli vs. BergsTenis - - 15. 4. 2026:Cobolli vs. Bergs //www.idnes.cz/sport
15. 4. 15:30
  • 1.63
  • -
  • 2.34
Čang vs. NoskováTenis - - 15. 4. 2026:Čang vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
15. 4. 15:45
  • 5.75
  • -
  • 1.13
Sparta B vs. Artis BrnoFotbal - 23. kolo - 15. 4. 2026:Sparta B vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
15. 4. 17:00
  • 3.88
  • 3.75
  • 1.78
Kroměříž vs. ProstějovFotbal - 23. kolo - 15. 4. 2026:Kroměříž vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
15. 4. 17:00
  • 1.89
  • 3.40
  • 3.81
Ostrava B vs. OpavaFotbal - 23. kolo - 15. 4. 2026:Ostrava B vs. Opava //www.idnes.cz/sport
15. 4. 17:00
  • 2.55
  • 3.32
  • 2.55
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Mimořádná suma za mimořádný dres. V aukci se prodal Pogačarův roztrhaný trikot

Odřeniny a roztrhlý dres Tadeje Pogačara v cíli závodu Milán–San Remo.

Rozedřený a špinavý dres Slovince Tadeje Pogačara, který v něm vyhrál březnový závod Milán–San Remo, se v dobročinné aukci prodal za 95 100 eur (2,3 milionu korun). Podle médií jde o nejvyšší částku,...

15. dubna 2026  14:58

Zařídil postup a věří: Ligu mistrů zase vyhrajeme! Dembélé o touze uspět

Ousmane Dembélé (PSG) se raduje v 72. minutě z gólu v odvetě čtvrtfinále Ligy...

Na podzim vyhrál Zlatý míč, teď se dvěma góly zasloužil o postup Paris St. Germain do semifinále Ligy mistrů. Francouzský křídelník Ousmane Dembélé věří, že po roce titul v milionářské soutěži...

15. dubna 2026  14:29

Oremus a Köhler ve Zlíně pokračují. Kapitán Holík je zatím bez smlouvy

Zlínský kouč Peter Oremus na střídačce při šestém finále první ligy proti...

Zatímco se v hráčích mísilo zklamání z porážky v sedmém rozhodujícím finále Maxa ligy s narůstající únavou z extrémně vyčerpávajícího play off, bezprostředně po úterním utkání v Jihlavě už začaly z...

15. dubna 2026  14:26

Kvůli zranění nehrál, pak kritizoval sudího. Je to krádež, řekl Raphinha. Hrozí mu trest

Brazilský útočník Raphinha z Barcelony po čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů s...

Zase ten rozhodčí. Fotbalová Barcelona i po čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů zuří. „Tohle byla loupež,“ prohlásil Raphinha. Brazilský útočník v úterý večer na Atlétiku Madrid kvůli zranění...

15. dubna 2026  13:41

Jak můžete takhle hrát? tepal trenér v NHL své hráče. Do médií zahlásil: Je jim to jedno

Hokejový trenér Rick Bowness na střídačce Columbusu.

Nebral si servítky. Trenér hokejového Columbusu Rick Bowness se po středečním zápase proti Washingtonu ostře pustil do svých svěřenců, kteří se v aktuální sezoně nedostali do vyřazovacích bojů NHL....

15. dubna 2026  13:14

Badminton opouští legenda, olympijský šampion Axelsen ukončil kariéru

Dánský badmintonista Viktor Axelsen se raduje ze zlaté medaile z olympijské...

Dvojnásobný olympijský vítěz v badmintonu Viktor Axelsen ukončil kvůli dlouhodobým problémům se zády kariéru. Dvaatřicetiletý dánský reprezentant o tom informoval na instagramu.

15. dubna 2026  13:08

Už brzdím i skáču! Gabriel se naučil snášet samotu, ve Španělsku o něj pečuje expert

Liberecký obránce Šimon Gabriel oslavuje svůj gól.

Před půl rokem si v Teplicích přetrhl přední zkřížený vaz v koleni, následovala operace a předčasný konec sezony. Liberecký stoper Šimon Gabriel teď intenzivně rehabilituje ve španělské Marbelle,...

15. dubna 2026

Jako filmové hvězdy. Basketbalistky vyměnily dresy za večerní róby

Azzi Fuddová, Flau’Jae Johnsonová a Awa Fam Thiamová na galavečeru Draft WNBA...

Hvězdy ženského basketbalu odložily sportovní dresy a oblékly elegantní šaty. Během galavečera Draft WNBA vyvrcholil výběr nových hráček do týmů nejprestižnější ženské basketbalové ligy světa. Vedle...

15. dubna 2026  12:45

Rallye Šumava Klatovy 2026: program, výsledky, startovní listina, trasa

Simon Wagner a Hanna Ostlenderová na trati Barum rally

Rallye Šumava Klatovy zahájí 24. dubna sezonu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V našem článku najdete její program, výsledky, přihlášené posádky nebo informace o vstupenkách.

15. dubna 2026  12:43

Plzeň vytasila recept na rychlé zakončení, za sedm vteřin stihla i opakovanou střelu

Radost Adama Knoblocha z Plzně.

Drama v závěru základní hrací doby nabídl první finálový zápas futsalové ligy. Sedm vteřin před koncem Seidler dostal Chrudim do vedení 3:2, ale domácí Křivánek stihl v těsně před koncem vyrovnat. V...

15. dubna 2026  12:31

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nejlepší mezi nejhoršími. Vancouver vybral Hronka jako nejužitečnějšího hráče

Filip Hronek (17) z Vancouver Canucks a Trevor Moore (12) z LA Kings.

Filip Hronek si vysloužil ve Vancouveru ocenění pro nejužitečnějšího hráče týmu v tomto ročníku NHL i pro nejlepšího obránce. Kanadský klub to oznámil na svém webu.

15. dubna 2026  12:22

Paní průkopnice. Union Berlín má trenérku. Stejně tak Břevnov. Kdo bude další?

Premium
Marie-Louise Etaová a její svěřenci na tréninku Unionu Berlín

Víte, co mají společného Union Berlín a Union Břevnov? Tedy kromě slova „Union“? Oba dva mužské fotbalové týmy trénuje žena. Celek hrající 9. ligu (nejnižší v Praze) vede od loňska Jana Macourková. A...

15. dubna 2026

