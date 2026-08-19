Seixas utnul spekulace. Příští rok strávím v Decathlonu, prohlásil francouzský klenot

S každým závodem, který letos Seixas absolvoval, se množily týmy, které podle informovaných insiderů dělaly vytáhlému mladíkovi návrhy. Visma, Ineos, Red Bull, dokonce i UAE a nebo také Pinarello, které mělo Francouzovi nabídnout závratných 13 milionů eur ročně.
A Seixas nechával spekulace plynout. „Smlouvu mám ještě platnou, v týmu cítím podporu, takže nemusím jednat ukvapeně,“ říkal vyhýbavě.
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Miliony za Seixase. Decathlon mu slibuje posily, ale nezláká ho pohádkový plat?
Až teprve nyní v rozhovoru pro nizozemský Wielerflits prohlásil: „Příští sezonu budu zkrátka závodit za Decathlon. Pro mě to je jasná věc, protože s nimi mám až do konce roku 2027 smlouvu.“
Jednoznační tím utnul bouřlivé dohady. Ale jen na pár měsíců.
Dá se očekávat, že hned od začátku příští sezony se přestupové spekulace znovu rozjedou naplno. A ještě o to silněji, že nebudou muset být zasazené do teoretické roviny „odkoupení z platné smlouvy“.
Uplynulé měsíce tak byly pro média, PR týmy zúčastněných stájí i samotného Seixase jen takovou rozcvičkou na to, co se bude odehrávat příští rok.
Už dřív přislíbil Decathlonu „plnou podporu při prodloužení smlouvy“ prezident Emmanuel Macron a Seixas zatím tvrdí: „Cítím v týmu skvělou podporu.“
Ostatně, bez pomoci týmových kolegů by pravděpodobně tak snadno ke čtvrtému místu na letošní Tour de France – svém vůbec prvním třítýdenním závodě v kariéře – nedoputoval. A to mu mají pro příští sezonu přibýt v sestavě domestiků ještě Ben O’Connor a Pavel Sivakov.
„Že jsem na Tour až do poslední horské etapy bojoval o pódium, byla úžasná zkušenost. A Pogačar? Ten byl z jiné planety,“ vracel se Francouz k domácí Grand Tour.
„Ale na druhou stranu, ještě před pár lety jsem Tadeje sledoval jen v televizi, takže fakt, že teď můžu být jeho soupeřem, mi dává spoustu motivace. Tvrdě pracuju na tom, abych mu byl jednou rovnocenným konkurentem.“
Bude však Pogačarovým soupeřem v Decathlonu, nebo jiném týmu? Odpověď na tuto otázku prozatím Seixas o další rok odložil.