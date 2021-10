Natěšení i respekt z kostek. Cyklistky se poprvé utkají na Paříž-Roubaix

Organizace ASO (Amaury Sport Organisation) už pořádá ženskou obdobu klasik Valonský šíp a Lutych-Bastogne-Lutych.

Tour de France žen 24. července 2022 ASO ve spolupráci s firmou Zwift odstartuje i první ročník Tour de France žen. Podrobnosti k osmietapovému závodu budou zveřejněny 14. října letošního roku.

Tuto sobotu čeká premiéra i další velký závod z jejího portfolia – Paříž-Roubaix.

Jedna z nejikoničtějších klasik pozná svoji první vítězku. Cyklistická smetánka už se nemůže dočkat, do závodu však nastupuje s respektem.

„Musíte se smířit s tím, že na Paříž-Roubaix se může stát cokoliv,“ upozorňuje před startem jedna z favoritek, Nizozemka Chantal van den Broeková-Blaaková.

„Na tuhle chvíli jsem dlouho čekala,“ hlásí. „Na druhou stranu mě to také trochu děsí,“ dodává specialistka na klasiky, jejíž výčet vítězství zahrnuje závody Kolem Flander, Amstel Gold Race a letošní Strade Bianche.

„Vždycky bylo úžasné sledovat muže, jak jedou tenhle ikonický závod. Pokaždé to ve mně navozovalo pocit hrdinství,“ svěřila se vítězka časovky na nedávném MS v Belgii Ellen van Dijková.

Nizozemská cyklistka Ellen van Dijková po čtyřech titulech mistryně Evropy v časovce získala v roce 2021 poprvé zlato v závodě s hromadným startem.

„Pro všechny z nás je to poprvé, takže pořádně nevíme, jak jsme na tom a kdo bude na kostkách nejlepší,“ říká legendární Marianne Vosová, která bude vzhledem ke svým cyklokrosovým zkušenostem a řadě vítězství na klasikách také pomýšlet na triumf.

„Musíme se jen soustředit a připravit se na nějaké to utrpení,“ dodává druhá žena nedávného mistrovství světa. V sobotu může Nizozemka světové šampionce Elise Balsamové porážku vrátit.

Cyklistky kostky dobře znají z belgických a nizozemských klasik, tohle je však Paříž-Roubaix.

„Kostky na Roubaix nemůžete srovnávat s žádným jiným závodem,“ vysvětlovala van den Broeková-Blaaková. „Na Flandrech nebo Ronde (Ronde van Vlaanderen) můžete z problémů vždycky najít cestu ven, na Roubaix to nejde. Je to rovina a mezi sektory není moc odpočinku. A ty dlažební kostky jsou sakra tvrdé a velmi hrbolaté,“ varuje.

Premiérová trasa

Na peloton čeká celkem 116 kilometrů, které závodnice začnou ukrajovat na krátkém okruhu kolem startovního Denainu, který cyklistky absolvují třikrát.

Zbylých 85 kilometrů, protkaných 17 dlážděnými sektory, pak bude kopírovat dojezd mužského závodu, který se jede v neděli. Sledovat ženskou premiéru na Roubaix bude před svým vlastním kláním i Zdeněk Štybar.

„Určitě si to pustím, bude to hodně zajímavé. Těším se na to. Je to správný krok. Pokud se to má srovnávat a pokud ženská cyklistika má jít dál dopředu, musí dostat pod sebe i tyhle závody, i když to budou mít hodně náročné,“ řekl sedmý muž světového šampionátu v Belgii.

Cyklistky zdolají 29,2 kilometru na nevyzpytatelném dlážděném podloží, přičemž dva ze 17 úseků jsou oceněny pěti hvězdičkami, které značí nejvyšší obtížnost (Mons-en-Pévèle na 67. kilometru a Carrefour de l‘Arbre na 98. kilometru).

Aby zápletek nebylo málo, předpověď počasí hlásí na sobotu vysokou pravděpodobnost deště, jenž v kombinaci s kostkami představuje dvojnásobnou komplikaci.