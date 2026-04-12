Vacek před Roubaix říká: Pedersen vypadá skvěle. Bittner tvrdí: Cítím se hodně dobře

Tomáš Macek
  6:30
To tu ještě nikdy nebylo. Hned šest českých cyklistů se vydá v neděli na trať nejslavnější cyklistické klasiky Paříž - Roubaix, pověstného Pekla severu. Pavel Bittner bude jedním z lídrů týmu Picnic PostNL, Mathias Vacek má být v Lidl-Treku stěžejním pomocníkem Madse Pedersena, Matyáš a Tomáš Kopečtí nastoupí za druhodivizní stáj Unibet, Pavel Novák si odbude velkou premiéru na monumentu v dresu Movistaru a Petr Kelemen pojede v roli domestika v dresu Tudoru.

Český cyklista Mathias Vacek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

„Roubaix je pro mě nejoblíbenější ze všech klasik a monumentů,“ říká Mathias Vacek.

„Roubaix je nejvíc cool závod celé klasikářské sezony,“ ujišťuje Pavel Bittner.

Oba už s ním mají zkušeností víc než dost, pojedou ho už počtvrté. Vacek dosud nejlépe skončil v sezoně 2024 na 43. místě, ale zároveň na legendárních kostkách v minulosti ukázal, jak důležitým mužem tu pro svého lídra Madse Pedersena dokáže být.

Bittnerovým maximem je 29. místo, rovněž z ročníku 2024.

„Nečekám nic jiného než totální peklo. Bude to strašně těžký závod, ve kterém musíte být od začátku v pozoru,“ tvrdí Mathias Vacek. „Vždy je Roubaix také o štěstí kvůli mechanickým problémům, kdykoliv se může něco stát a je důležité být na to připravený. Celkově by to ale mohl být o něco vyrovnanější závod než Flandry, přece jen tu nejsou tak těžká stoupání. Určitě se dá očekávat souboj těch nejlepších z minulého týdne, ke kterým se podle mě může přidat i Ganna, který v Belgii vypadal skvěle.“

Vacek s týmem Lidl-Trek při tréninku na kostkách:

Velmi dobře vypadal ve Flandrech – pouhý měsíc po zlomenině klíční kosti – také Mads Pedersen, který si posléze dojel pro páté místo, což mu rozhodně navýšilo sebevědomí.

„Samozřejmě vnímáme, že sezona zatím z pohledu týmu není ideální a chybí nám výsledky,“ říká Vacek. „Bohužel nám spousta věcí nehrála do karet, byli jsme hodně nemocní a měli jsme i zranění. Ale teď už nemá cenu na něco si stěžovat. Jsme nastavení tak, že neděle je den D, kdy to můžeme celé zlomit.“

Plán je jasný: Vše pro Pedersena.

Tomu podřídí Vacek i vlastní ambice

„I přes všechny problémy, které letos měl, vypadá Mads skvěle,“ říká český cyklista. „Na začátku sezony bylo našim hlavním cílem Roubaix vyhrát, ale teď jsme realisté. S tím výpadkem, který Mads měl, je strašně těžké konkurovat Pogačarovi nebo Van der Poelovi v boji o vítězství, když nejste stoprocentní. Úspěchem by určitě bylo pódium – na to cílíme a jsem přesvědčený, že se nám to může podařit.“

Sám k tomu chce co nejvíce přispět. „Osobně se celé jaro cítím velmi dobře, ale bohužel se zatím nepovedl žádný větší výsledek. Většinou jsem musel pracovat pro ostatní a teď na Flandrech, když jsem měl opravdu dobré nohy, jsem udělal až školáckou, poziční chybu. Jinak věřím, že se dalo bojovat i o top 10.“

Poté, co čelní skupina Vackovi odjela, projel cílem na 49. místě.

Pavel Bittner na Flandrech nestartoval, zato se ukázal ve velmi dobrém světle na středeční sprinterské klasice Scheldeprijs z kategorie Pro, kde spurtoval druhý za Timem Merlierem.

Šlo o zatím nejlepší Bittnerův výsledek na letošních jednorázovkách. Třetí dojel na Bredene Koksijde Classic (Pro), šestý Kolem Brugg (World Tour).

„Tým si už zaslouží nějaké vítězství, ale druhé místo bylo super, měl jsem radost, jak jsme dokázali jet týmově, jakou jsem měl podporu a jak jsme byli i v závěru aktivní,“ vrací se jezdec stáje Picnic – PostNL ještě ke středečnímu vystoupení.

„Byli jsme tam hodně podobná skupina lidí, jaká se mnou pojede celé letní turné až do Tour, ještě do ní přibude John Degenkolb,“ připomíná.

Právě s někdejším šampionem Pekla severu Degenkolbem se Bittner v neděli podělí o post lídra pro Peklo severu.

„Ambice mám vysoké,“ říká mladý Čech. „Budeme se snažit být dobře pozičně vepředu. Když budu mít štěstí, mohl by se povést hezký výsledek. A jak se říká, štěstí přeje připraveným. Dáme do toho všechno, co máme a budeme se snažit o co nejlepší výsledek pro tým.“

V pátek ještě absolvovali rekognoskaci trati, ze které se vrátil pozitivně naladěn. „Projeli jsme si asi 95 kilometrů na kostkách a udělali poslední zkoušku materiálu. Všechno bylo super, nohy jsou fajn, cítím se hodně dobře,“ hlásí.

Závodní zkušenosti z Pekla severu už má i šestadvacetiletý Tomáš Kopecký z druhodivizního Unibetu, loni na něm mile překvapil 33. místem. Letos dojel zatím na klasikách nejlépe 25. na Ename Samyn Classic.

Jeho bratr, o tři roky mladší Matyáš Kopecký, který do Unibetu přišel po minulé sezoně ze stáje Novo Nordisk, letos už pětkrát dokončil jednorázové závody ve druhé desítce. Byl dvanáctý na worldtourovém Omloopu a devatenáctý v dalším worldtourovém závodě Napříč flanderskými poli.

Na trati do Roubaix si však odbude svoji premiéru.

Petr Kelemen tu v barvách Tudoru startoval už loni a dojel slavný závod na 58. místě. Ve středu dokončil Scheldeprijs na 36. místě.

Vůbec první klasikářský monument v kariéře pak čeká na jedenadvacetiletého Pavla Nováka, od letoška jezdce worldtourového Movistaru. Vzhledem k jeho vrchařským schopnostem by mu mnohem víc svědčily Lutych nebo Lombardie. Namísto ardenských či italských kopců si však debut odbude na nejslavnějších cyklistických kostkách světa.

Vacek před Roubaix říká: Pedersen vypadá skvěle. Bittner tvrdí: Cítím se hodně dobře

