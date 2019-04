Poslední velké cyklistické bláznovství. Peklo s názvem Paříž-Roubaix

„Je to poslední velké bláznovství cyklistiky,“ řekl kdysi o Paříž-Roubaix bývalý ředitel Jacques Goddet.



Tímhle nedělním bláznovstvím skončí letošní sezona kostkových klasik. A bude to tradičně brutální.

Přezdívka Peklo severu se neužívá pro obávané úseky po kostkách. Jde o vyjádření pocitů nad zničenou zemí po první světové válce. Cyklisté tehdy projížděli přes bitevní pole. A bitevním polem závod zůstal dodnes.

„Je to válka na kolech, kterou chce každý vyhrát,“ říká Patrick Lefevere, šéf belgické sestavy Quick-Step. „Drsná, nesmlouvavá válka, na kterou se celý rok chystáme. Tady není prostor pro nějaké milodary.“

Všichni ti, kteří se seřadí na startu v Compiegne, ví, že budou trpět. Přesto se sem každou druhou dubnovou neděli vrací.

Ten důvod je jednoduchý – chtějí doma mít tu ošklivou, nesouměrnou, a přece tak ceněnou dlažební kostku, která náleží jen vítězům.

Triumfem si závodníci zajistí místo v cyklistické historii a také v ikonických sprchách na slavném velodromu. Tak jako loňský šampion Peter Sagan, který své jméno na jednu ze sprch připnul ve čtvrtek za dohledu mnoha kamer a fotoaparátů.

I thought I would have some relaxing time in my own shower but it wasn't the case... However, it is a special moment and an honor when you put a plaque with your name in one of the @roubaix velodrome showers! @Paris_Roubaix @BORAhansgrohe (Photos @veloimages) pic.twitter.com/zXtpacecGf