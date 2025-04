Plivanec na Van der Poela může fanouška vyjít až na 350 eur, policie případ uzavřela

Van der Poel v závodu E3 Saxo Classic obhájil titul. Když jel v úniku asi 30 kilometrů před cílem, jeden z fanoušků si odplivl jeho směrem. Policie ho díky televizním kamerám identifikovala a muž se přiznal. „Pokuta může činit až 350 eur. Případ jsme uzavřeli,“ oznámil policejní mluvčí.

Třicetiletý nizozemský jezdec je zvlášť v Belgii často útokem fanoušků. V neděli při závodu Paříž-Roubaix mu hodil jeden pravděpodobně z belgických diváků do obličeje plnou plastovou lahev s pitím.

„Lidi, co dělají takové věci, by na závody neměli chodit,“ zlobil se Van den Poel. „Bohužel to nemůžu změnit, ale škoda, že se to opakuje,“ dodal.

Při loňském ročníku Paříž–Roubaix mu zase hodila divačka do řetězu kola čepici, na cyklokrosovém závodu a na monumentu Kolem Flander ho polili pivem. Útoky mohou souviset s jeho dlouholetou rivalitou s Belgičanem Woutem van Aertem.