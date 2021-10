Pravé Peklo a bahenní král Colbrelli: Dejte mu smlouvu na šest let!

Déšť, zima, kaluže tak hluboké, že jste se mohli jen modlit, aby pod nimi nebyla díra.



A všichni cyklisté do jednoho ve stejné barvě – šedohnědé od všudypřítomného bahna a prachu. Podobně na tom byla i kola, na kterých nebylo poznat, o kterou značku jde.

Opravdové peklo, chaos, extrémní podmínky.

Takové bylo letošní Paříž-Roubaix.

Bláto zakrývá tvář Belgičana Stana Dewulfa po dojezdu Paříž-Roubaix 2021.

„Tenhle ročník by chtěl zarámovat. Já na něj určitě jen tak nezapomenu,“ řekl belgické Sporze Mathieu van der Poel.

Jeden z hrdinů nedělního závodu, i když nakonec smutných.

Tolik let se pokaždé před startem objevovaly „zaručené“ zprávy, že se Roubaix pojede na mokru. Jenže vždycky se vyčasilo. Tentokrát ne. Poprvé za 19 let tak cyklisté znovu prožili mokré Peklo severu.

A byl to závod nabitý akcí a dramatem.

Pády přes řídítka, nekontrolovatelné klouzání po kostkách do příkopů, vylézání z křovin u silnice, narovnávání řídítek.

Jeden podobný obrázek střídal druhý.

A v cíli se pak z ikonického triumfu radoval muž, který si ještě ráno myslel, že celý závod ani nemůže dojet.

Sonny Colbrelli si po vítězném spurtu lehl na trávu uprostřed slavného velodromu a nechal se unášet emocemi. Řval i plakal zároveň. Štěstím, vysílením.

朗 The emotions you feel when you've tamed #ParisRoubaix! Enjoy!



朗 Les émotions qu'on ressent après avoir triomphé de #ParisRoubaix ! A savourer ! pic.twitter.com/GGqSVnYuI2 — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) October 3, 2021

„Je to neuvěřitelné. Moje první Roubaix a já ho hned vyhrál? Nevím, co na to říct, jsem velmi šťastný,“ soukal ze sebe. „Tohle byl legendární ročník, nemám pravdu? Se vším tím deštěm, počasím… Já útočil 90 kilometrů před cílem, pak jsem se jen držel zadního kola van der Poela.“

Správná volba, udržel ho a pak ho přespurtoval.

Rok debutantů

Celkem 60 debutantů se sešlo na startu.

Úctyhodný počet vzhledem k martyriu, které na závodníky čekalo. A i vzhledem k tomu, že první ročník Roubaix nebývá zrovna nejlehčí – nikdy v historii se nestalo, že by debutant slavnou klasiku vyhrál.

Na stupních vítězů stál naposledy v roce 2002 jistý Tom Boonen.

No a letos si to tři debutanti rozdávali o nejslavnější kostku světa.

Ale popořadě.

„Dneska vyhraje Mathieu van der Poel,“ hlásil přesvědčeně před startem bývalý profesionál Jens Voigt.

Že nikdy Roubaix nejel? Že v předchozích měsících léčil bolavá záda? Nezájem. Vždyť je to čtyřnásobný mistr světa v cyklokrosu!

Mathieu van der Poel v cíli Paříž-Roubaix 2021.

„A tohle bude jeden velký cyklokros,“ přesvědčoval Voigt.

Dlouho to vypadalo, že má pravdu.

Van der Poel totiž byl naprosto neúnavný.

Unikal těžkým pádům, v Arenbergském lese zahájil mohutnou ofenzivu. Hrál si s pedály a možná až příliš velkoryse za sebou ve vláčku táhl hlavně Colbrelliho a další muže, kteří se s ním aspoň chvíli dokázali držet.

„Od Arenbergu už to byl závod na plné obrátky. Posledních 30-40 kilometrů jsem neustále jel na svém limitu,“ líčil.

Ujížděl celému Deceuninck Quick-Stepu se Zdeňkem Štybarem, ujížděl svému rivalovi Woutu van Aertovi. Ujížděl všem kromě Colbrelliho s Florianem Vermeerschem – dalším dvěma debutantům, kteří se ho drželi jak pijavice.

Jenže tady byl ještě jeden problém. Gianni Moscon se jmenoval.

Ach, ta smůla

Italský bouřlivák, který už byl několikrát potrestaný kvůli svým rasistickým narážkám i dalším eskapádám, byl dalším z hrdinů letošního ročníku.

Od 40. kilometru jel v úniku, a nakonec zůstal posledním přeživším.

Na jednom z nejtěžších dlážděných úseků Mons en Pevele ujel zbytku svých kolegů z úniku a 50 kilometrů před cílem se vydal na osamělou pouť.

That's the beauty and brutality of #ParisRoubaix.



Gianni Moscon rode an amazing race on the way to fourth place. Chapeau  pic.twitter.com/HoMbxhBV2U — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 3, 2021

Na Van der Poela s Colbrellim měl minutu k dobru a 20 kilometrů si tenhle náskok hýčkal. A pak na dalších pěti kilometrech všechno ztratil.

Nejprve přišel defekt a výměna kola, o pět kilometrů dál Moscon na kluzkých kostkách uklouzl a nepříjemně upadl.

I tak se rychle zvedl a pokračoval v úsilí. Šedá postava s bílými zuby držela ještě chvíli zhruba 15vteřinový náskok, než ho trojice dojela a okamžitě mu ujela.

Cílem projel čtvrtý o 44 sekund za zmiňovanou trojkou.

„Je to nejkrásnější závod na světě. Snažil jsem se útočit od startu, dal jsem tomu všechno. Měl jsem trochu smůly s defektem, ale to už jsem byl úplně na limitu. A když jste na limitu, děláte chyby. Třeba to vyjde příště,“ popisoval pak smířeně.

Jestli by vyhrál, kdyby ho problémy nepotkaly?

„Kdo ví, takhle se to nedá říct. Už se těším na další ročník,“ měl jasno.

Hlavně díky téhle Mosconově nepříjemnosti se trojice van der Poel, Colbrelli a Vermeersch dostala spolu až na velodrom jako první.

Van der Poel pak popisoval, jak v poslední hodině závodu do sebe cpal gel za gelem, aby našel ztracenou energii.

„Za posledních 50 kilometrů jsem si dával gel každých pět až deset kilometrů. Chtěl jsem mít dostatek energie, ale nestačilo to. Na posledních 20, 30 kilometrech už jsem měl prázdné nohy. Nedokázal jsem nikomu ujet. Doufal jsem, že budu ten nejmíň rozbitý pro závěrečný spurt. Ale byl jsem nejrozbitější.“

Sonny Colbrelli vítězí na Paříž-Roubaix 2021.

Jako první začal spurtovat 22letý mladík Vermeersch, čímž vyděsil i Colbrelliho.

„Měl jsem co dělat, abych se před něj dostal, povedlo se mi to až nějakých 25 metrů před cílem. Naštěstí to vyšlo,“ radoval se Ital.

Van der Poel projel cílem s bílými vyceněnými zuby třetí.

Neusmíval se na stupních vítězů, nepřišel ani na tiskovou konferenci. Jen pár slov řekl belgické Sporze.

„Za třetí příčku jsem šťastný. Myslím, že jsem jel docela pěkný závod. Jel jsem tak, jak jsem chtěl – z plných sil jsem bojoval. Když nevyhraju, chci aspoň skoro umřít při tom, že se o to pokouším,“ vysvětloval.

Tak či tak, tuhle bitvu debutantů vyhrál muž, který letos úplně obživl.

Snad mi to pár let vydrží

Ještě dlouho po závodě vypadal Colbrelli jako ve snu.

Jenže tohle nebyl sen.

„Tenhle rok je můj. Vždycky jsem snil o tom, že vyhraju aspoň jeden Monument. První byly Flandry, druhé Roubaix. A vyhrál jsem Roubaix,“ smál se.

Sonny Colbrelli slaví vítězství na Paříž-Roubaix 2021.

Završil tak výjimečné léto, které má za sebou.

Vždyť on se letos z výsostného sprintera dokázal proměnit v jednoho z nejlepších klasikářů, kterému vůbec nevadí kopce. Vždyť dojel třetí třeba v horské etapě na Tour.

Tahle transformace přišla až v jeho 12. profesionální sezoně.

„Ale nejsem jediný. I Greg van Avermaet si největší triumfy připsal až po třicítce, já chtěl být jako on. Konečně jsem dospěl, našel jsem si své místo v tomhle sportu a jsem spokojený. Snad to ještě pár let vydrží,“ přeje si.

Už před startem Tour de France Colbrelliho týmový kolega Fred Wright varoval, že forma jeho italského kamaráda je děsivá.

Ve Francii to ale nebylo vidět. Dvakrát dojel na pódiu, vítězství mu ale unikala.

Přitom už předtím vyhrál etapu na Dauphiné, na Romandii, italský šampionát. A stále neměl dost. Po Tour vyhrál etapu na Benelux Tour, triumfoval na memoriálu Marka Pantaniho a stal se mistrem Evropy.

„Víc si od téhle sezony přát nemůžu,“ usmíval se v Trentu, když si oblékl dres evropského šampiona.

Už tak zažil jasně nejlepší rok své kariéry. Jenže bonbonek na závěr měl teprve přijít.

Když se ráno postavil na start v Compiegne, jenom kroutil hlavou. Bez zkušeností s takovými kostkami. Jak jen by mohl mít šanci?

„Jaro pro mě vždycky bylo hlavně o ardenských klasikách, na Roubaix už jsem nepokračoval. Proto mě ani ráno nenapadlo, že bych mohl závod dokončit. Nastupoval jsem do něj absolutně bez tlaku,“ popisoval.

Možná právě to byl klíč k triumfu. Colbrelli dospěl, využívá rad mentálního kouče, který mu očividně pomáhá.

„Něco uvnitř mě se změnilo. Proto mi letos všechno tak jde,“ říká.

Je mu 31 let a v neděli se stal prvním italským vítězem Roubaix od Andrey Tafiho v roce 1999.

„Skoro pláču, jak jsem za něj šťastný. Ale jsem tak rozbitý, že ze sebe nedokážu vydolovat žádnou emoci,“ líčil zničený Colbrelliho týmový parťák Heinrich Haussler v neděli v cíli. „Každopádně… Sonny je stroj a pokud jsou v týmu chytří lidé, dají mu smlouvu na šest let!“

Té se asi Colbrelli nedočká, ale jedna dobrá zpráva na konec tady přece jen je.

Na další Paříž-Roubaix si fanoušci počkají jen šest měsíců.

Je na co se těšit.