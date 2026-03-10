Vackovu týmu Lidl-Trek těsně uniklo na Paříž-Nice vítězství v časovce

Týmu Lidl-Trek v sestavě s Mathiasem Vackem těsně unikla výhra v časovce na závodě Paříž-Nice. Na 23 kilometrech mezi městy Cosne-Cours-sur-Loire a Pouilly-sur-Loire byla dnes o dvě sekundy rychlejší sestava Ineos-Grenadiers.

Jezdci stáje Lidl-Trek při týmové časovce na Paris-Nice | foto: David Pintens / Zuma Press Profimedia.cz

Členům stáje Lidl-Trek nicméně i tak pomohl výsledek ve 3. etapě k posunu v průběžném pořadí. Novým lídrem závodu se stal Španěl Juan Ayuso, Vacek se posunul na 11. pozici.

Ayuso vede o dvě a tři sekundy před jezdci Ineosu Kévinem Vauquelinem z Francie a Britem Oscarem Onleym. Sedmý je s odstupem 17 sekund dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard z Dánska, jenž dnes s týmem Visma-Lease a Bike skončil čtvrtý. Vacek ztrácí na svého lídra 24 sekund, druhý Čech Petr Kelemen ze stáje Tudor je na 143. příčce.

Středeční 4. etapa bude s 2500 výškovými metry dosud nejnáročnější a po 195 km vyvrcholí stoupáním do města Uchon.

Paříž-Nice - 3. etapa (týmová časovka 23,5 km)

Etapový závod WorldTour

1. Ineos Grenadiers 26:40, 2. Lidl-Trek -2, 3. Decathlon CMA CGM -11, 4. Visma-Lease a Bike -15, 5. Red Bull-Bora-hansgrohe -20, 6. EF Education-EasyPost -23.

Průběžné pořadí: 1. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) 8:37:02, 2. Vauquelin (Fr./Ineos Grenadiers) -2, 3. Onley (Brit./Ineos Grenadiers) -3, 4. Hoole (Niz./Decathlon CMA CGM) -13, 5. Armirail (Fr./Visma-Lease a Bike), 6. Piganzoli (It./Visma-Lease a Bike) oba -17, ...11. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -24, 143. Kelemen (ČR/Tudor) -10:42.

Vackovu týmu Lidl-Trek těsně uniklo na Paříž-Nice vítězství v časovce

10. března 2026  18:32

