Vackovu týmu Lidl-Trek těsně uniklo na Paříž-Nice vítězství v časovce

Členům stáje Lidl-Trek nicméně i tak pomohl výsledek ve 3. etapě k posunu v průběžném pořadí. Novým lídrem závodu se stal Španěl Juan Ayuso, Vacek se posunul na 11. pozici.
Ayuso vede o dvě a tři sekundy před jezdci Ineosu Kévinem Vauquelinem z Francie a Britem Oscarem Onleym. Sedmý je s odstupem 17 sekund dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard z Dánska, jenž dnes s týmem Visma-Lease a Bike skončil čtvrtý. Vacek ztrácí na svého lídra 24 sekund, druhý Čech Petr Kelemen ze stáje Tudor je na 143. příčce.
Středeční 4. etapa bude s 2500 výškovými metry dosud nejnáročnější a po 195 km vyvrcholí stoupáním do města Uchon.
Paříž-Nice - 3. etapa (týmová časovka 23,5 km)
Etapový závod WorldTour
1. Ineos Grenadiers 26:40, 2. Lidl-Trek -2, 3. Decathlon CMA CGM -11, 4. Visma-Lease a Bike -15, 5. Red Bull-Bora-hansgrohe -20, 6. EF Education-EasyPost -23.
Průběžné pořadí: 1. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) 8:37:02, 2. Vauquelin (Fr./Ineos Grenadiers) -2, 3. Onley (Brit./Ineos Grenadiers) -3, 4. Hoole (Niz./Decathlon CMA CGM) -13, 5. Armirail (Fr./Visma-Lease a Bike), 6. Piganzoli (It./Visma-Lease a Bike) oba -17, ...11. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -24, 143. Kelemen (ČR/Tudor) -10:42.