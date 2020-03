Schachmann navzdory pádu dál vede cyklistický závod Paříž-Nice

Závod má kvůli pandemii koronaviru skončit už v sobotu, nedělní etapa byla zrušena. I nad sedmou etapou však visí otazník.

Schachmann dnes dojel dvanáctý. Vzhledem k tomu, že ho pád potkal v závěrečných třech kilometrech, nabral ztrátu jen 22 sekund jako první skupina pronásledovatelů, v níž jel.

„Upadl jsem 800 metrů před cílem. Jelo se naplno, kluci do toho šlapali. Ten sjezd jsme předtím neviděli a byl opravdu šílený,“ uvedl Schachmann, který nevybral zatáčku a narazil do bariéry. „Sice jsem byl rychle zpátky na kole, ale byla to chyba,“ řekl jezdec stáje Bora-hansgrohe, jehož téměř minutový náskok se ztenčil na 36 sekund. Na druhé místo celkového pořadí se posunul Benoot.

Oba čeští účastníci závodu dojeli ve třetí desítce. Zdeněk Štybar je v průběžné klasifikaci osmnáctý a Romanu Kreuzigerovi patří 25. místo. „Teď čekáme, jestli zítra budeme startovat, nebo ne. Francouzský ministr zdravotnictví vydal nařízení, že by se neměly konat žádné sportovní akce. Osobně doufám, že to bude po dnešní etapě zrušeno a zítra se dostaneme domů k našim rodinám,“ řekl Kreuziger v nahrávce pro média.