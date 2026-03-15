Devětadvacetiletý Vingegaard vyhrál 4. a 5. etapu a jel v dresu lídra. V nedělním kopcovitém finále se startem a cílem v Nice zaútočil zhruba 20 kilometrů před finišem a dokázal se ho udržet jen Martinez. Po 129 kilometrech se uprchlíci utkali o etapové vítězství a Martinez navzdory útoku z méně výhodné první pozice vedení uhájil.
Lídr týmu Visma-Lease a Bike Vingegaard nakonec 84. ročník „Jízdy za sluncem“ vyhrál s náskokem 4:23 minuty, největším od roku 1939. Druhý skončil Kolumbijec Daniel Martínez, s šestiminutovým odstupem si dojel pro třetí místo Němec Georg Steinhauser.
Český cyklista Mathias Vacek obsadil celkově 33. pozici, Petr Kelemen odstoupil před sobotní 7. etapou.
Paříž-Nice (WorldTour)
8. etapa (129,2 km)
1. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) 3:06:43, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Tejada (Kol./XDS Astana Team), 4. Vauquelin (Fr./Ineos Grenadiers), 5. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost), 6. Steinhauser (Něm./EF Education-EasyPost) všichni -7, ...56. Vacek (Lidl-Trek) -11:42