Vingegaard ovládl Paříž-Nice. V posledním spurtu ho ale zaskočil střízlík Martinez

  17:20
Jonas Vingegaard vyhrál jako první dánský cyklista v historii závod Paříž-Nice. V závěrečné 8. etapě útočil dvojnásobný vítěz Tour de France na třetí dílčí triumf, ale ve spurtu ho porazil jeho francouzský soupeř z úniku Lenny Martinez.

Lenny Martinez poráží v závěrečné etapě Paříž-Nice celkového vítěze Jonase Vingegaarda. | foto: AP

Devětadvacetiletý Vingegaard vyhrál 4. a 5. etapu a jel v dresu lídra. V nedělním kopcovitém finále se startem a cílem v Nice zaútočil zhruba 20 kilometrů před finišem a dokázal se ho udržet jen Martinez. Po 129 kilometrech se uprchlíci utkali o etapové vítězství a Martinez navzdory útoku z méně výhodné první pozice vedení uhájil.

Lídr týmu Visma-Lease a Bike Vingegaard nakonec 84. ročník „Jízdy za sluncem“ vyhrál s náskokem 4:23 minuty, největším od roku 1939. Druhý skončil Kolumbijec Daniel Martínez, s šestiminutovým odstupem si dojel pro třetí místo Němec Georg Steinhauser.

Český cyklista Mathias Vacek obsadil celkově 33. pozici, Petr Kelemen odstoupil před sobotní 7. etapou.

Paříž-Nice (WorldTour)

8. etapa (129,2 km)

1. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) 3:06:43, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Tejada (Kol./XDS Astana Team), 4. Vauquelin (Fr./Ineos Grenadiers), 5. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost), 6. Steinhauser (Něm./EF Education-EasyPost) všichni -7, ...56. Vacek (Lidl-Trek) -11:42
Konečné pořadí: 1. Vingegaard 25:25:11, 2. Martínez (Kol./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:23, 3. Steinhauser -6:07, 4. Vauquelin -6:24, 5. Martinez -7:31, 6. Soler (Šp./UAE Emirates-XRG) -9:09, ...33. Vacek -48:28

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Olomouc - Karviná 2:2, domácí po půli smazali manko, trefili se Šturm a Sejk

Aktualizujeme
Olomoucký záložník Jáchym Šíp (vpravo) v běžeckém souboji s Janem Chytrým z...

První jarní bod slaví karvinští fotbalisté. V Olomouci ve 26. kole vedli o poločase 2:0 po trefách Ayaosiho se Štormanem, ale k vítězství utkání nedotáhli. Domácí po změně stran srovnali zásluhou...

15. března 2026  15:15,  aktualizováno  17:32

Na zlato jsem neměla, ale jsem šťastná, líčila Bubeníčková. A kde se vzala Ruska?

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtek slaví stříbrnou medaili ze...

Od naší zpravodajky v Itálii Je vůbec nejmladší v celé české výpravě, která odcestovala na paralympijské hry do Itálie. Ale zdobí ji velká profesionalita, vyspělost a píle. I proto si Simona Bubeníčková z Val di Fiemme odváží...

15. března 2026  17:30

ONLINE: United v zápase o třetí místo porazili Villu, Liverpool přivítá Tottenham

Sledujeme online
Útočník Matheus Cunha z Manchesteru United (vpravo) oslavuje se spoluhráči svůj...

Přímý souboj o třetí místo v anglické fotbalové lize zvládl lépe Manchester United, který porazil Aston Villu 3:1. Bezbrankovou remízou pak skončil zápas Crystal Palace s Leedsem i Nottinghamu s...

15. března 2026  14:55,  aktualizováno  17:28

ONLINE: Sparta - Kladno 2:2. Risk v šesti domácím vyšel, Shore zblízka srovnává

Sledujeme online
Kladenský útočník Martin Procházka nastavenou bruslí překonává Josefa Kořenáře...

Sedm postupujících už hokejová extraliga zná, zbývá určit ještě jednoho, posledního čtvrtfinalistu. O něm rozhoduje až nejzazší možný termín. Sparta si v pátek vynutila závěrečné páté utkání předkola...

15. března 2026  14:20,  aktualizováno  17:27

Na obrat nebyly síly, posteskla si Čechová. Hamzovou i Reisingerovou brzdilo zdraví

Emma Čechová dribluje kolem bránící Chan Sü z Číny.

Zapsala 23 bodů, ke kterým přidala 13 doskoků. Ani bohatý příspěvek Emmy Čechové nestačil českým basketbalistkám k odvrácení porážky v kvalifikaci o mistrovství světa, domácí Číně ve Wu-chanu...

15. března 2026  17:23

ONLINE: Plzeň - Bohemians 2:0, z penalty zvyšuje Krčík, Frühwald dostal červenou

Sledujeme online
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Mohameda Toureho v utkání proti Bohemians.

Plzeňští fotbalisté se mohou osamostatnit na třetí příčce Chance Ligy. Jejich soupeřem jsou ve 26. kole Bohemians, zápas má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

15. března 2026,  aktualizováno  17:13

Táborsko po dvou prohrách zvítězilo proti Ostravě B, Opava prohrála na Žižkově

Žižkovský brankář Jan Sirotník vykopává míč po šanci opavského Tomáš Rataje.

Fotbalisté Táborska v 19. kole druhé ligy zvítězili na hřišti ostravského „béčka“ 1:0 a upevnili si druhé místo v tabulce. Třetí Opava prohrála na Žižkově 0:1 a může přijít o barážovou pozici....

15. března 2026  13:17,  aktualizováno  16:58

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

14. března 2026  17:13,  aktualizováno  15. 3. 16:52

SP v biatlonu v Otepää 2026: program, výsledky, český tým

Michal Krčmář běží vytrvalostní závod v Kontiolahti.

Světový pohár v biatlonu má za sebou předposlední zastávku. V estonském Otepää bylo na programu šest závodů. Jejich kompletní seznam, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v našem textu.

15. března 2026  16:42

Katka v ráji. Siniaková utěšovala plačící parťačku, po odplatě děkovala Sukové

Kateřina Siniaková slaví s Taylor Townsendovou deblové vítězství na turnaji v...

Od našeho spolupracovníka v USA Po jedné z bitev pod vlivem ohromného vyčerpání prohlásila, že je mrtvá. Během turnaje v Indian Wells zápolila s bolestí, soupeřkami i fanoušky, než si velkou část obecenstva získala na svou stranu....

15. března 2026  16:36

Bittner v závěru Tirrena prohnal Milana, celkový triumf bezpečně uhájil Del Toro

Jonathan Milan vítězí v sedmé etapě Tirrena, vlevo finišuje pátý Pavel Bittner.

Český cyklista Pavel Bittner spurtoval pátý v závěrečné 7. etapě závodu Tirreno-Adriatico. Celkové prvenství v 61. ročníku závodu WorldTour uhájil Mexičan Isaac del Toro.

15. března 2026  16:32

