Osekanou etapu na Paříž-Nice ovládl Godon z Ineosu, jelo se jen hodinku

Z plánované královské etapy zbylo kvůli nepříznivému počasí jen torzo o 47 kilometrech. Místo poledního startu v Nice, kde od rána panovaly nevlídné podmínky s hustým deštěm, byl peloton převezen do nového startovního místa Pont Louis Nucera. Už v pátek večer pořadatelé oznámili, že trasu kvůli předpovědi sněhových srážek ve vyšších polohách zkrátili na 120 km a přesunuli cíl z lyžařského střediska Auron do Isoly. Zkrácením etapy se pořadatelé chtěli z bezpečnostních důvodů vyhnout zejména sjezdům po stoupáních plánovaných na začátek trasy.
Jezdci tak v průměrné teplotě osm stupňů Celsia strávili na kole jen něco málo přes hodinu. Ve vedoucí zhruba třicetičlenné skupině dojel do cíle po silnici lemované sněhem i Mathias Vacek. Člen týmu Lidl-Trek zůstal v závodě z Čechů sám, neboť Petr Kelemen ze stáje Tudor do etapy nenastoupil.
V neděli by měla 84. ročník „Jízdy za sluncem“ zakončit etapa o délce 129,2 km se startem a cílem v Nice.
Paříž-Nice (WorldTour)
7. etapa (47 km)
1. Godon (Fr./Ineos Grenadiers) 1:01:48, 2. Girmay (Erit./NSN), 3. Bol (Niz./Decathlon CMA CGM), 4. Pithie (N. Zél./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Lamperti (USA/EF Education-EasyPost), 6. Teunissen (Niz./XDS Astana), ...23. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 22:19:54, 2. Martínez (Kol./Red Bull-Bora-hansgrohe) -3:22, 3. Steinhauser (Něm./EF Education-EasyPost) -4:34, 4. Vauquelin (Fr./Ineos Grenadiers) -4:53, 5. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -7:37, 6. Izagirre (Šp./Cofidis) -7:46, ...23. Vacek -36:36