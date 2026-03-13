Tejada na Paříž-Nice odolal skupině s Vackem, Čech skončil jedenáctý

Souboj o druhé místo vyhrál Francouz Dorion Godon, třetí skončil Brit Lewis Askey. Ve skupině dojeli i všichni hlavní favorité. Žlutý dres lídra uhájil dnes devatenáctý Dán Jonas Vingegaard, v průběžném pořadí dál vede se suverénním náskokem 3:22 minuty před Kolumbijcem Danim Martínezem. Vacek si polepšil na 23. místo.
O víkendu peloton čekají rozhodující dvě etapy a pořadatelé počítají s tím, že do programu může zasáhnout počasí. Sobotní královská etapa do Auronu může být zkrácena a cíl přesunut na jiné místo, protože se v lyžařském středisku očekává silné sněžení.
Paříž-Nice (WorldTour)
6. etapa (179,3 km)
1. Tejada (Kol./XDS Astana) 3:54:38, 2. Godon (Fr./Ineos Grenadiers), 3. Askey (Brit./NSN), 4. Coquard (Fr./Cofidis), 5. Trentin (It./Tudor), 6. Pithie (N. Zél./Red Bull-Bora hansgrohe), ...11. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni -6, 122. Kelemen (ČR/Tudor) -21:52
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 21:16:50, 2. Martínez (Kol./Red Bull-Bora-hansgrohe) -3:22, 3. Steinhauser (Něm./EF Education-EasyPost) -5:50, 4. Vauquelin (Fr./INEOS Grenadiers) -6:09, 5. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -7:37, 6. Soler (Šp./UAE Emirates-XRG) -8:15, ...23. Vacek -36:36, 121. Kelemen -1:27:07