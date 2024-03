Buitrago s Pappem zaskočili favority a dostali se do čela Paříž-Nice

Třetí projel cílem s odstupem 37 sekund Dán Mattias Skjelmose, který v souboji o poslední cílovou bonifikaci porazil jednoho z favoritů závodu Remca Evenepoela. Belgický cyklista těsně předčil slovinského rivala Primože Rogliče, trojnásobný vítěz Vuelty a loňský šampion Gira d’Italia byl na sedmém místě o dvě sekundy pomalejší.

„Dneska jsem to opravdu nečekal. Ale přijel jsem s fantastickou formou, a když jsem viděl, jak Roglič ve stoupání zpomalil, rozhodl jsem se to zkusit. Nikdy nevíš, jak se to vyvrbí,“ řekl Buitrago.

Evenepoel zhruba 30 kilometrů před cílem vybojoval šestisekundovou bonifikaci, která ho přiblížila žlutému trikotu, ale úspěšný únik dvou soupeřů jeho šance na posun do čela závodu zhatil.

„Taktika UAE byla trochu zvláštní, když najednou nechali ty kluky jet,“ řekl Evenepoel na adresu týmu dosavadního lídra Američana Brandona McNultyho. „Budeme si muset sednout a dobře si promyslet strategii. Nechci to na nikoho házet, ale nikdo z toho neměl radost. Když dva silní jezdci z ničeho ujedou o 40 sekund, to nikoho nepotěší,“ uvedl Belgičan, který na průběžné šesté příčce ztrácí 30 sekund na Buitraga.