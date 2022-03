Spurt na Paříž-Nice vyhrál Pedersen, lídr Laporte upadl, Štybar je sedmý

Žlutý dres lídra závodu udržel domácí Christophe Laporte, který se těsně před cílem srazil s jedním ze soupeřů a skončil na zemi. Francouzský cyklista už vede pouze o sekundu před týmovým kolegou Van Aertem. Třetí je další člen stáje Jumbo-Visma Slovinec Primož Roglič. Štybar ztrácí na Laportea nadále 38 sekund.

Pedersen si dospurtoval pro druhé vítězství v sezoně a jubilejní dvacátý triumf mezi profesionály. „Včera jsme měli trochu smůlu. (Alex) Kirsch měl problémy a mně spadl řetěz. Dneska jsme si to chtěli vynahradit a kluci celý den odváděli skvělou práci, aby mi to co nejvíc usnadnili. Alex a Jasper (Stuyven) mi to výborně rozjeli,“ pochvaloval si šestadvacetiletý Dán ve službách týmu Trek-Segafredo.

„Ve WorldTour jsem vyhrál po hodně dlouhé době a jsem rád, že to vyšlo. Před blížícími se klasikami to vypadá slibně,“ uvedl Pedersen, který triumfoval v elitním seriálu poprvé od předloňského října.

Ve středu čeká závodníky časovka jednotlivců na 13,4 km.