Drama na Paříž-Nice. Simon Yates útočil, Rogliče ale ze žluté nesvlékl

Zatímco jeho krajan Tadej Pogačar už na Tirrenu-Adriaticu slavil celkové vítězství, on ještě bojoval na trati. Měl to těžší, musel ze sebe vydat více sil, ovšem i on se mohl nakonec radovat. Slovinec Primož Roglič z Jumbo-Visma opanoval celkové pořadí Paříž-Nice, pro triumf si v poslední osmé etapě dojel Brit Simon Yates z BikeExchange.