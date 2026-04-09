Paříž–Roubaix 2026: trasa, startovní listina, Češi. Kde sledovat živě?

Autor:
  8:59
Neděla 12. dubna patří v cyklistickém kalendáři slavnému Paříž–Roubaix. 123. ročníku Pekla severu se stejně jako loni zúčastní čtyři čeští zástupci. Kolik kilometrů na kostkách závodníci absolvují, kdo jsou největší favorité a kde můžete ikonické klání sledovat živě, se dozvíte v našem přehledu.

Nizozemský cyklista Mathieu van der Poel slaví triumf v závodě Paříž–Roubaix. | foto: Thibault CamusAP

Paříž–Roubaix 2026: základní informace

  • Start závodu je v 10:50 ve městě Compiègne. Město v severní Francii na řece Oise je výchozím bodem závodu už od roku 1977.
  • Délka 123. ročníku je 258,3 km.
  • Peloton čeká 30 dlážděných úseků. Celkem vede po kostkách 54,8 km.
  • Očekávaný dojezd na velodrom v Roubaix je v 16:50.

Trasa 123. ročníku Paříž–Roubaix

Z Compiègne vyrazí peloton na severovýchod. První dlážděný úsek přichází na 95. kilometru u vesničky Inchy. Závěrečný úsek se nachází pouhé dva kilometry před cílem v Roubaix, v aleji Charlese Crupelandta.

Sektory jsou číslované obráceně, první má tedy třicítku, závěrečný jedničku.

Trasa Paříž–Roubaix 2026

Organizátoři rozdělují dlážděné úseky podle obtížnosti na jednohvězdičkové až pětihvězdičkové. Nejvíce je těch tříhvězdičkových. Za ty nejobtížnější označili organizátoři tři sektory.

Pětihvězdičkové sektory na Paříž-Roubaix 2026
NázevDélka (km)Číslo úseku
Trouée d’Arenberg2,319
Mons-en-Pévèle311
Carrefour de l’Arbre2,14

Startovní listina a největší favorité 123. ročníku

  • Nizozemec Mathieu van der Poel útočí na čtvrté vítězství v řadě, což se v historii dosud ještě nikomu nepodařilo.
  • Tadej Pogačar chce Van der Poelovu skvostnou sérii překazit. Loni Slovinec na Pekle severu debutoval a o šanci na vítězství přišel až 38 km před cílem kvůli drobnému karambolu po špatně projeté zatáčce.
  • Už dvě třetí místa má z Pekla severu dánský univerzál Mads Pedersen. Kolega Mathiase Vacka z týmu Lidl-Trek se stále dostává z výpadku formy po zranění v úvodu sezony. Páté místo na Flandrech ale ukázalo, že je třeba s ním vždy počítat.
  • Dvakrát byl na pódiu a od roku 2021 nechyběl v první desítce, vítězství ale Woutu van Aertovi stále uniká. Prolomí Belgičan konečně smolnou sérii?

Kompletní startovní listina ZDE.

Češi na startu Paříž–Roubaix 2026

TýmPočet účastíNejlepší umístění
Pavel BittnerPicnic PostNL329.
Matyáš KopeckýUnibet Rose Rockets0-
Tomáš KopeckýUnibet Rose Rockets133.
Mathias VacekLidl-Trek343.

Vedle sourozenců Van Dijckových jsou Matyáš a Tomáš Kopečtí druhou bratrskou dvojicí v závodě. Starší z dvojice Tomáš se loni uvedl cenným 33. místem, mladší Matyáš na Pekle severu debutuje.

Mathias Vacek bude stejně jako na Kolem Flander k ruce Madsi Pedersenovi, případně může být i záložním lídrem týmu.

Jednoznačným lídrem své stáje je Pavel Bittner, který se může opřít i o podporu vítěze závodu z roku 2015 Johna Degenkolba.

Věřím, že jsem blízko. Bittner o touze vítězit, roli lídra i peklu na Roubaix

Kde sledovat 123. ročník Paříž–Roubaix

Televizní přenos ze závodu bude dostupný na kanálu Eurosport 1 od 10:30, případně na platformě HBO Max, kde lze sledovat vysílání Eurosportu bez reklam.

Další možnost mají uživatelé sázkařské aplikace Tipsport, jejíž internetová televize Tipsport TV vysílá závod od 10:50.

Vítězové Paříž–Roubaix v poslední dekádě

RočníkVítězTým
2025Mathieu van der Poel (Niz.)Alpecin-Deceuninck
2024Mathieu van der Poel (Niz.)Alpecin-Deceuninck
2023Mathieu van der Poel (Niz.)Alpecin-Deceuninck
2022Dylan van Baarle (Niz.)Ineos
2021Sonny Colbrelli (It.)Bahrain-Victorious
2020
2019Philippe Gilbert (Bel.)Quick-Step
2018Peter Sagan (Slov.)Bora-hansgrohe
2017Greg Van Avermaet (Bel.)BMC
2016Mathew Hayman (Aus.)Orica GreenEDGE
2015John Degenkolb (Něm.)Giant-Alpecin
Výsledky

Nejčtenější

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

Nové venkovní dresy pro MS ve fotbale 2026. Které týmy překvapily?

Venkovní dresy MS ve fotbale 2026

Fotbalové reprezentace postupně představují nové venkovní dresy pro nadcházející období, včetně letošního světového šampionátu. Designéři přitom rozhodně nešetří fantazií a vedle tradičních pojetí...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Choďte do divadla, radil Lucescu hráčům. Jen Ferguson a Guardiola toho vyhráli víc

Rumunský trenér Mircea Lucescu, 26. března 2026.

O svém velké finále měl jasnou představu. Už před šestnácti lety o tom v klidu vyprávěl novinářům. „Už jsem u fotbalu tak dlouho, že se s ním nedokážu rozloučit. Nikdy to neudělám,“ přesvědčoval...

9. dubna 2026  9:29

Oklahoma City znovu vládcem základní části, Krejčího Portland stále živí naději

Chet Holmgren vymýšlí, co provést s míčem.

Basketbalisté Oklahoma City zvítězili v NBA 128:110 nad Los Angeles Clippers a po 64. výhře v sezoně si podruhé za sebou zajistili prvenství v základní části soutěže. Do play off tak obhájci titulu...

9. dubna 2026  9:02

Procházka vs. Ulberg: hlavní karta UFC 327, kde sledovat turnaj živě

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka si užívá vyhlášení od hlasatele UFC...

Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka stojí před dalším titulovým zápasem v polotěžké váze organizace UFC. Na turnaji s číslem 327 vyzve v Miami nebezpečného Novozélanďana Carlose Ulberga. Kdy a...

9. dubna 2026  9:02

Paříž–Roubaix 2026: trasa, startovní listina, Češi. Kde sledovat živě?

Nizozemský cyklista Mathieu van der Poel slaví triumf v závodě Paříž–Roubaix.

Neděla 12. dubna patří v cyklistickém kalendáři slavnému Paříž–Roubaix. 123. ročníku Pekla severu se stejně jako loni zúčastní čtyři čeští zástupci. Kolik kilometrů na kostkách závodníci absolvují,...

9. dubna 2026  8:59

Zemřel legendární diskař Imrich Bugár, světový šampion i olympijský medailista

Imrich Bugár na Sportovci roku 2025

Zemřel bývalý reprezentant v hodu diskem Imrich Bugár. Informaci o jeho středečním úmrtí iDNES.cz potvrdil Český atletický svaz. Mistru světa z Helsinek 1983 by bylo v úterý 14. dubna 71 let.

9. dubna 2026  7:39,  aktualizováno  8:42

Berger je s manželkou přes 30 let. Pořád se směje mým vtipům, myslím, napsal

Bývalý fotbalista Patrik Berger s manželkou Jaroslavou

Recept na štěstí zřejmě znají bývalý český fotbalista Patrik Berger a jeho žena Jaroslava. Na sociálních sítích se pochlubili tím, že slaví 32. výročí svatby.

9. dubna 2026

Emoce na Spartě, na led létaly kelímky. Divákům to nemáme za zlé, zní z Pardubic

Bitka Stránského se sparťanem Seppalou během čtvrtého zápasu semifinále.

Emoce provázejí celou sérii, na potyčky po zapískání v ní narazíte často. Čtvrté semifinále extraligového play off mezi hokejisty Sparty a Pardubic (4:2) se však vyhrotilo ještě po závěrečné siréně,...

9. dubna 2026  7:37

Skvělý McDavid pěti body režíroval triumf Edmontonu na ledě San Jose

Connor McDavid (vpravo) slaví se spoluhráčem Evanem Bouchardem branku.

Ve středu nabídla hokejová NHL jen tři duely, ze kterých vynikl triumf Edmontonu 5:2 na ledě San Jose režírovaný nezastavitelným Connorem McDavidem. Hvězdný Kanaďan nasázel hattrick a navrch přidal...

9. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  7:20

Šéf Levhartic: Nemusí být medaile, hlavně hrát s Češkami. O Eurocup zabojujeme

Karoline Striplinová z Levhartic Chomutov se chystá na trestný hod.

I kvůli nebývalé zdravotní kalamitě basketbalové Levhartice letos ligovou medaili nezískají, ale majitel klubu Petr Drobný konečné šesté místo bere. „Když se podívám na náš rozpočet a porovnám to s...

9. dubna 2026  5:58

Zápal? Emoce? Fixl! Jak Hála a Prokeš, parťáci z agentury, ovlivňovali zápasy

Premium
Fotbalový míč.

Ze všech, na které si posvítili policejní vyšetřovatelé, toho má mít na svědomí nejvíc. Etická komise Fotbalové asociace ho podezírá z celkem patnácti přečinů. Lukáš Hála, manažer pochybné pověsti,...

9. dubna 2026

Oslabená Barcelona podlehla Atlétiku, Hancko nedohrál. PSG porazilo Liverpool

Julian Álvarez se fantasticky trefil z volného přímého kopu v zápase...

Středeční večer patřil dalším úvodním zápasům čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů. Obhájce trofeje Paris Saint-Germain zdolal na svém stadionu Liverpool 2:0. V ryze španělském souboji vyloupilo...

8. dubna 2026  20:45,  aktualizováno  23:13

Chytal jste někdy? ptal se Pešán sudího po nezdařené výzvě. Nám stejné góly neuznali

Pardubický trenér Filip Pešán se diví výroku rozhodčích.

Byla to zvláštní chvíle, která vzbudila dost udivených reakcí. Nejdříve mezi diváky, kteří nevěděli, na co si pardubičtí hokejisté berou trenérskou výzvu. Následně se rozpaky přesunuly na hostující...

8. dubna 2026  22:22

