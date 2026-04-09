Paříž–Roubaix 2026: základní informace
- Start závodu je v 10:50 ve městě Compiègne. Město v severní Francii na řece Oise je výchozím bodem závodu už od roku 1977.
- Délka 123. ročníku je 258,3 km.
- Peloton čeká 30 dlážděných úseků. Celkem vede po kostkách 54,8 km.
- Očekávaný dojezd na velodrom v Roubaix je v 16:50.
Trasa 123. ročníku Paříž–Roubaix
Z Compiègne vyrazí peloton na severovýchod. První dlážděný úsek přichází na 95. kilometru u vesničky Inchy. Závěrečný úsek se nachází pouhé dva kilometry před cílem v Roubaix, v aleji Charlese Crupelandta.
Sektory jsou číslované obráceně, první má tedy třicítku, závěrečný jedničku.
Organizátoři rozdělují dlážděné úseky podle obtížnosti na jednohvězdičkové až pětihvězdičkové. Nejvíce je těch tříhvězdičkových. Za ty nejobtížnější označili organizátoři tři sektory.
|Název
|Délka (km)
|Číslo úseku
|Trouée d’Arenberg
|2,3
|19
|Mons-en-Pévèle
|3
|11
|Carrefour de l’Arbre
|2,1
|4
Startovní listina a největší favorité 123. ročníku
- Nizozemec Mathieu van der Poel útočí na čtvrté vítězství v řadě, což se v historii dosud ještě nikomu nepodařilo.
- Tadej Pogačar chce Van der Poelovu skvostnou sérii překazit. Loni Slovinec na Pekle severu debutoval a o šanci na vítězství přišel až 38 km před cílem kvůli drobnému karambolu po špatně projeté zatáčce.
- Už dvě třetí místa má z Pekla severu dánský univerzál Mads Pedersen. Kolega Mathiase Vacka z týmu Lidl-Trek se stále dostává z výpadku formy po zranění v úvodu sezony. Páté místo na Flandrech ale ukázalo, že je třeba s ním vždy počítat.
- Dvakrát byl na pódiu a od roku 2021 nechyběl v první desítce, vítězství ale Woutu van Aertovi stále uniká. Prolomí Belgičan konečně smolnou sérii?
Češi na startu Paříž–Roubaix 2026
|Tým
|Počet účastí
|Nejlepší umístění
|Pavel Bittner
|Picnic PostNL
|3
|29.
|Matyáš Kopecký
|Unibet Rose Rockets
|0
|-
|Tomáš Kopecký
|Unibet Rose Rockets
|1
|33.
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|3
|43.
Vedle sourozenců Van Dijckových jsou Matyáš a Tomáš Kopečtí druhou bratrskou dvojicí v závodě. Starší z dvojice Tomáš se loni uvedl cenným 33. místem, mladší Matyáš na Pekle severu debutuje.
Mathias Vacek bude stejně jako na Kolem Flander k ruce Madsi Pedersenovi, případně může být i záložním lídrem týmu.
Jednoznačným lídrem své stáje je Pavel Bittner, který se může opřít i o podporu vítěze závodu z roku 2015 Johna Degenkolba.
|
Kde sledovat 123. ročník Paříž–Roubaix
Televizní přenos ze závodu bude dostupný na kanálu Eurosport 1 od 10:30, případně na platformě HBO Max, kde lze sledovat vysílání Eurosportu bez reklam.
|
Další možnost mají uživatelé sázkařské aplikace Tipsport, jejíž internetová televize Tipsport TV vysílá závod od 10:50.
Vítězové Paříž–Roubaix v poslední dekádě
|Ročník
|Vítěz
|Tým
|2025
|Mathieu van der Poel (Niz.)
|Alpecin-Deceuninck
|2024
|Mathieu van der Poel (Niz.)
|Alpecin-Deceuninck
|2023
|Mathieu van der Poel (Niz.)
|Alpecin-Deceuninck
|2022
|Dylan van Baarle (Niz.)
|Ineos
|2021
|Sonny Colbrelli (It.)
|Bahrain-Victorious
|2020
|–
|–
|2019
|Philippe Gilbert (Bel.)
|Quick-Step
|2018
|Peter Sagan (Slov.)
|Bora-hansgrohe
|2017
|Greg Van Avermaet (Bel.)
|BMC
|2016
|Mathew Hayman (Aus.)
|Orica GreenEDGE
|2015
|John Degenkolb (Něm.)
|Giant-Alpecin