Bez obhájce, trůn je volný. Kdo pokoří kostky a bude králem Roubaix?

„Je to válka na kolech, kterou chce každý vyhrát,“ říká Patrick Lefevere, šéf belgické stáje Quick-Step. „Drsná, nesmlouvavá válka, na kterou se celý rok chystáme. Tady není prostor pro nějaké milodary.“

Dnes se jede Paříž-Roubaix, třetí z klasických monumentů cyklistické sezony. Ten nejslavnější.

Trofej v podobě nejcennější dlažební kostky světa čeká na svého šampiona.

Ve skoro 200 zemích světa budou televizní diváci u toho, přímý přenos odvysílá i americká společnost ESPN. Miliony fanoušků se mají nač těšit.

„Je to poslední velké bláznovství cyklistiky,“ řekl kdysi o Pekle severu, jak se závodu Paříž-Roubaix přezdívá, jeho bývalý ředitel Jacques Goddet.

To bláznovství letos přichystalo třicet úseků dlažebních kostek v celkové délce 54,8 kilometrů z celkových 257 kilometrů.

Kvůli francouzským prezidentským volbám se letos jede o týden později, než bývá zvykem. A dokonce zaznívají i nápady, že by se Roubaix mohlo úplně přesunout na podzim.

Přišel s tím prezident UCI David Lappartient. Podle něj byla loňská edice za deště a na blátě jedna z nejepičtějších v historii.

Zdeněk Štybar (vpravo) během loňského Paříž-Roubaix

Což možná byla i podle většiny fanoušků. Cyklisté a šéfové týmu ale nesouhlasí.

„Pořád mluví o tom, jak by chránil zdraví jezdců. Možná by se na to měl víc soustředit, než aby přesouval Roubaix na podzim a dělal ho kvůli nepříznivému počasí dramatičtější,“ myslí si Jasper Stuyven.

„Jsem stará škola, neměnil bych to. Všichni jsou na to zvyklí, trénují v zimě na celé jaro a když klasiky skončí, všichni si tak trochu oddechnou, spadne z nich tlak. Mít Roubaix na podzim by moc dobrého nepřineslo. Jarní klasiky se mají jezdit na jaře,“ má jasno i Lefevere.

Roubaix se letos na jaře pojede a bude bez obhájce.

Loňskou vskutku pekelnou pouť plnou bláta, pádů a deště vyhrál Sonny Colbrelli.

LONI. Sonny Colbrelli slaví vítězství na Paříž-Roubaix 2021.

Evropský šampion, který prožil nejlepší sezonu svého života. Letošní ročník ale bude sledovat pouze v televizi ze svého domova poblíž Brescie.

V Katalánsku totiž málem přišel o život, když se mu v cíli etapy zastavilo srdce. Od té doby Colbrelli nezávodil a není jisté, jestli se někdy vrátí. Nedávno mu lékaři pod klíční kost zavedli defibrilátor, který je připravený resetovat mu srdce, kdyby utrpěl další náhlou srdeční zástavu.

Podobný přístroj má v těle i fotbalista Christian Eriksen, který musel přestoupit zpátky do Anglie, aby mohl v kariéře pokračovat. Problémem je, že fyzické požadavky fotbalistů jsou velmi odlišné od profesionálních cyklistů.

Ital to ale příliš neřeší.

Ve čtvrtek večer zveřejnil na Instagramu krátké video z vyjížďky při západu slunce. Taky se vrátil ke vzpomínkám na Roubaix a k tomu, jak si užívá už jen to, že je naživu.

„Spousta lidí se mě ptá, jak se mám, a já odpovídám: Jsem šťastný, jsem se svým synem a rodinou,“ řekl listu La Gazzetta dello Sport v exkluzivním rozhovoru. „Není moc co říct, cítím se šťastný, velmi šťastný. A neříkám to jen tak.“

Tak či tak, Colbrelli na startu v Compiegne nebude. Trůn je tak volný.

van Aertův návrat

Kdo na něj usedne? Co třeba Wout van Aert?

Na jaře měl formu jako hrom. Vyhrál Omloop Het Nieuwsblad, vyhrál etapu na Paříž-Nice, vyhrál i E3. Měl být hlavním favoritem obou kostkových monumentů – závodu Kolem Flander a právě Paříž-Roubaix.

Jenže místo toho jel van Aert naposledy před třemi týdny klání Gent-Wevelgem.

„Jsem tu hlavně proto, abych nepřišel o všechno. Abych aspoň jednu z těch největších klasik na jaře jel,“ říká.

Z rytmu ho totiž vyvedl covid. Kvůli nemoci vynechal Flandry před čtrnácti dny. Chyběl taky minulý víkend na Amstel Gold Race.

Místo toho sám v izolaci trénoval ve Španělsku.

Byl tam s ním i lékař týmu, který čtyři dny zkoumal jeho tělo. To, jak se vypořádává s návratem k tvrdému tréninku. Jestli bude schopné zvládnout tak těžký závod, jakým Roubaix je.

„Wout taky podstoupil sérii rozsáhlých vyšetření a na začátku týdne lékařský personál rozhodl, že může pokračovat v tvrdém tréninku a že se může vrátit do závodů,“ řekl sportovní ředitel Merijn Zeeman.

Teď se vrací, i když příprava na klasiku všech klasik rozhodně ideální nebyla.

„Zdravotně je na tom skvěle, ale aby se po té pauze dostal do vrcholné formy? To není možné. Nemá dostatek závodních kilometrů, nebyl si kostky ani projet. Celkově příprava na Roubaix je všechno, je ne ideální,“ prozradil Zeeman.

I proto by měl van Aert plnit spíše roli pomocníka pro Christopha Laporta, Mika Teunissena nebo Nathana Van Hooydoncka.

„Na druhou stranu, kdyby se necítil dobře, v neděli by nenastoupil,“ usmívá se Laporte.

Štybar doufá v pódium

Jindy velký favorit, letos spíš otloukánek.

Belgický Quick-Step vstupuje do Roubaix v úplně jiné pozici než v minulých letech. Vinou několika nemocí a zranění jim chybí tradiční klasikářské triumfy.

„Samozřejmě za to rádi nejsme. Ale už jsem to opakoval mockrát, jestli se nám na jaře dařilo, nebo ne, si zhodnotíme až po Lutychu,“ povídal novinářům šéf stáje Patrick Lefevere na čtvrteční online tiskové konferenci, na níž dostal pozvání i iDNES.cz.

I kvůli absenci velkých triumfů bude chtít Quick-Stepu udělat z nedělního závodu opravdové Peklo.

Bude chtít útočit kdykoliv to jen půjde.

„Je mi totiž jedno, kdo vyhraje. Hlavně ať má modrý dres,“ říká Lefevere.

Modrý dres povezou Asgreen, Ballerini, Declercq, Lampaert, Sénéchal, Steimle a Zdeněk Štybar, který se podle svých slov cítí lépe a lépe.

„S každým závodem cítím, že mi forma graduje a podobný pocit mám i z celého týmu,“ povídá český cyklista. „Takže od nás čekám jiný závod. Jestli se ale já konkrétně znovu můžu dostat na pódium, je pro mě těžké říct. Ale samozřejmě v to doufám.“

Quick-Step má každopádně spolu s Jumbem a Ineosem papírově nejsilnější tým.

Právě Ineos přiváží jako hlavní lídry časovkářského mistra světa Filippa Gannu a vítěze Amstelu Michala Kwiatkowského.

Ty budou podporovat veteráni klasik Luke Rowe a Dylan van Baarle. Spolu s nimi pak talentovaní mladíci Ben Turner s vítězem Brabantského šípu Magnusem Sheffieldem.

Vlastně ideální mix pro tak náročnou klasiku, jakou Roubaix je.

„Nemáme se čeho bát. Máme hodně kompaktní tým, který může zazlobit. A já na Roubaix miluju ten styl, kterým se jezdí – naplno, neexistuje žádné zítra. Jasně, vyhrál jsem i pár etapových závodů, ale klasiky mi vyhovují o něco víc,“ říká polský cyklista.

Jak by ne, vždyť kromě Amstelu vyhrál i Strade Bianche, mistrovství světa, San Remo, E3 nebo San Sebastian.

Na kostkách toho ale tolik nepředvedl, na Roubaix to pro něj bude teprve druhý start. Proto si prý připadá tak trochu jako začátečník.

„Pár klasik na kostkách jsem jel, ale to se s Roubaix nedá srovnat,“ má jasno.

Filippo Ganna se zase nepovažuje za kdovíjak velkého favorita, byť sílu a motor má vzhledem k časovkám enormní.

„Nevím, proč bych jím měl být. Jel jsem Roubaix dvakrát. Jednou jsem píchnul na Arenbergu, podruhé jsem nastoupil do auta po dvou kostkových sektorech. Doufám, že letos prožiju šťastnější závod,“ říká.

Favorit van der Poel

Největším favorit podle sázkových kanceláří je ale Mathieu van der Poel.

Vítěz Flander a třetí muž San Rema, který se v úchvatné formě vrátil do pelotonu po složitém zranění zad.

Loni dojel při svém debutu třetí a letos chce ještě výš.

Mathieu van der Poel v cíli Paříž-Roubaix 2021.

Formu na to vzhledem k posledním týdnům má. Jak na Dwars door Vlaanderen, tak i na Flandrech patřil k nejsilnějším. I legendární Tom Boonen si ho zvolil za muže, který by v neděli měl vládnout.

Že na Amstelu na nejlepší nakonec nestačil? To už je zapomenuto.

„Navíc, na Amstelu jsou kratší kopce bez kostek, které mi až tak nesvědčí. Věřím, že v neděli už zase budu stoprocentní,“ říká.

A co ti další?

Třeba Florian Vermeersch loni šokoval druhým místem, letos povede tým Lotto-Soudal. Spolu s ním pojedou i Victor Campenaerts a šampion čtyř monumentů Philippe Gilbert, který po letošní sezonu ukončí kariéru.

Má přitom stále potíže s dýcháním. „Hlavně na Amstelu jsem měl velké problémy udýchat těžká stoupání. Ale na Roubaix je to spíš jeden velký zápřah než několik menších kopců za sebou, tak by to mohlo jít,“ věří.

Trek zase vyrazí s exmistrem světa Madsem Pedersenem a šampionem loňského San Rema Jasperem Stuyvenem. Nebezpeční budou i Stefan Küng, Nils Politt nebo Alexander Kristoff.

Kdo na velodromu v Roubaix zvedne nad hlavu slavnou kostku?