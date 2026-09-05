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Zlato pro Jahodu! Český paracyklista se stal mistrem světa v časovce na handbiku

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  11:48

Paracyklista Patrik Jahoda se stal mistrem světa v časovce na handbiku. | foto: ČTK

Český paracyklista Patrik Jahoda se stal mistrem světa v časovce na handbiku. Třiatřicetiletý vozíčkář vylepšil v americkém Huntsville v kategorii H1 bronz z loňska a získal premiérový titul. Oproti šampionátu v Belgii si polepšila i Pavlína Vejvodová, jež vybojovala stříbro mezi tricyklistkami ve třídě T1.

Jahoda ve velkém vedru vyhrál 14,6 km dlouhý závod s náskokem 14,64 sekundy před domácím Barrym Wilcoxem. „O tomto okamžiku jsem snil šestnáct let od chvíle, kdy jsem na handbiku začal jezdit. Je to nejlepší den mého života,“ radoval se v tiskové zprávě světový šampion.

Protože přiletěl do zámoří s dvoutýdenním předstihem, stihl se adaptovat na tamní horko. „Závod byl i tak extrémně těžký a nepříjemný, ale soupeřům evidentně došly síly dříve než mně. Trať mi sedla snad nejvíc ze všech závodů v kariéře, byla velmi rychlá,“ konstatoval.

Paracyklisté Barry Wilcox, Patrik Jahoda a Nicolas Pieter Du Preez (zleva)...
Paracyklista Patrik Jahoda se usmívá v cíli časovky na mistrovství světa.

Vejvodová před rokem zkompletovala časovkářskou medailovou sbírku a v pátek přidala v jízdě proti chronometru druhé stříbro. Ve čtyřčlenném startovním poli nestačila jen na Marjonu Pardabojevovou z Uzbekistánu, za níž zaostala o 17,5 sekundy.

„Na můj letošní rok je to nad očekávání dobrý výkon. Kupodivu mi během závodu nebylo takové horko, jaké jsem čekala. Hodně mě na trati odtáhla čínská soupeřka. Několikrát jsme se navzájem předjely, fungovala jako takový psychický magnet,“ líčila Vejvodová, jež bude v USA ještě obhajovat bronz z individuálního závodu. I v něm má už na kontě kompletní medailovou sadu.

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