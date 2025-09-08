Aktivista způsobil pád Španěla Roma. Existuje i plán s koncem Vuelty v sobotu

Tomáš Macek
  12:33
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Další den, další incident. Pomalu už to na cyklistické Vueltě nikoho nepřekvapuje. Propalestinský demonstrant se v neděli snažil vběhnout na trať a incident odskákal nepříjemným pádem Španěl Javier Romo z domácího týmu Movistar. Policie navíc musela zakročit proti demonstrantům také ve městě Monfort de Lemos.
Organizátoři raději postavili v cíli 15. etapy Vuelty ještě jednu řadu plůtků a...

Organizátoři raději postavili v cíli 15. etapy Vuelty ještě jednu řadu plůtků a skupinu propalestinských demonstrantů hlídala policie. | foto: Profimedia.cz

Mads Pedersen slaví vítězství v 15. etapě Vuelty.
Jonas Vingegaard v červeném dresu s už tradiční kulisou palestinských vlajek na...
Početný únik v 15. etapě Vuelty.
Mads Pedersen míří za jasným vítězstvím v 15. etapě Vuelty.
10 fotografií

Pětapadesát kilometrů zbývalo do cíle 15. etapy, když se v zalesněné oblasti Galicie skupinka propalestinských demonstrantů pokusila vběhnout do cesty vedoucímu duu Jay Vine, Louis Verveake.

Tehdy ještě neuspěli, policisté je zastavili.

Jenže nedlouho poté došlo k dalšímu útoku, kdy aktivista s palestinskou vlajkou vyběhl z lesa, snažil se proniknout na trať a upadl na kraji vozovky ve chvíli, kdy tudy projížděli další uprchlíci včetně Jakuba Otruby.

On se mnou vážně nikdo nejede? Otruba zčistajasna šlapal sám v čele Vuelty

Vzniklý chaos vyústil v pád Javiera Roma a přes něj vzápětí přepadl i Gianmarco Garofoli z Quick-Stepu. Ten naštěstí vyvázl bez zranění a záhy pokračoval.

Romo, druhý ve dvanácté etapě, byl na tom hůř.

Španěl měl velkou odřeninu na levé kyčli a další řezné rány a modřiny po celém těle. Nechal se dojet pelotonem zaostávajícím v té době propastných 13 minut a se sebezapřením etapu dokončil.

Za cílem odmítl mluvit s médii a hned zamířil do týmového autobusu a na lékařské vyšetření.

„Ještě že máme v pondělí volný den, snad se dá Javi do pořádku a bude moci pokračovat,“ ulevil si jeho týmový kolega Carlos Caňal, který s ním šlapal v úniku. „Pokud vím, má teď velké bolesti a je dost pořezaný. Doufejme, že půjde jen o odřeniny.“

Pořádně rušno bylo před dojezdem etapy také v cílovém městě Monforte de Lemos, kde se aktivisté snažili protlačit do silnice a zablokovat trať. Policisté byli nuceni přidat další řadu kovových zábran, které je zadržovaly.

Organizátoři nadále tvrdí, že závod skončí podle plánu v neděli v Madridu, jinou variantu oficiálně nepřipouštějí.

Podle zákulisních informací francouzského listu L’Equipe je však už připravena rovněž záložní varianta s předčasným ukončením Vuelty po sobotní královské horské etapě na vrchol Bola del Mundo, aby se zabránilo očekávaným masivním demonstracím při závěrečné sprinterské etapě ve španělské metropoli.

Co se týče složení demonstrantů, jde z drtivé většiny o etnické Španěly a zčásti o velmi dobře organizované skupiny, které se přesouvají od etapy k etapě. Byla vysledována i linka na někdejší teroristickou baskickou organizaci ETA.

Pedersen konečně slaví, na Vueltě si pohlídal triumf z úniku. Vidět byl i Otruba

Nelze říci, jak velká část španělského obyvatelstva stojí na jejich straně. Propalestinské protesty jsou rozhodně v průběhu Vuelty mnohem větší a početnější než při Giru a Tour. Když však přijížděl týmový autobus stáje Israel – Premier Tech k nedělnímu startu ve Vegadeu, přihlížející diváci (ti bez palestinských vlajek) jej vítali i hlasitým potleskem.

Navzdory zavrženíhodnému nátlaku některých osob z vedení závodu a také španělských ministrů zahraničních věcí a školství odmítl izraelský tým Vueltu opustit.

„Jsme tu kvůli cyklistice a ne kvůli politice,“ konstatoval jihoafrický sportovní ředitel stáje Daryl Impey.

Jezdci zůstávají rozděleni v názorech, zda by mezinárodně složený tým, za nějž startuje na Vueltě jediný Izraelec, měl na závodě zůstat. Pro odjezd týmu v zájmu bezpečí ostatních se vyslovil například Matteo Jorgenson z Vismy.

Otázku na vzniklou situaci obdržel rovněž Jonas Vingegaard, když po nedělní etapě dorazil ve svém červeném dresu na tiskovou konferenci v tělocvičně, kde bylo zřízeno tiskové středisko.

Jonas Vingegaard v červeném dresu s už tradiční kulisou palestinských vlajek na startu 15. etapy Vuelty.

Odpověděl značně diplomaticky.

„Útoky na jezdce by se určitě dít neměly. Ale zároveň si myslím, že by se i těm lidem (demonstrantům) měla věnovat větší pozornost v médiích. Co se nyní děje v Gaze je hrozné. Jsou zoufalí, a proto dělají, co dělají.“

Aktivisté požadují, aby týmu vlastněnému kanadsko-izraelským miliardářem Sylvanem Adamsem nepovolili závodit na Vueltě vzhledem k probíhající válce v Gaze, která si vyžádala desítky tisíc mrtvých.

Demonstranti se už neomezují pouze na útoky proti cyklistům a na snahu opanovat některá místa na trati záplavou palestinských vlajek a protiizraelskými transparenty.

V průběhu sobotní 14. etapy na Farraponu dokonce nabourali „Rádio Vuelta“ a nahradili aktuality ze závodu, které se vysílají na tomto uzavřeném okruhu, vlastními politickými slogany a písněmi.

„Nabourání stanice je jednoduché, není to nic neobvyklého,“ řekl agentuře EFE bezpečnostní pracovník organizačního výboru. „Radioamatér s trochou dovedností se dokáže nabourat do frekvence.“

K podobným incidentům bude zřejmě docházet po celý třetí týden závodu až do Madridu.

Španělská Civilní garda (Guardia Civil) uvedla, že je schopna situaci zvládnout a nepožádala o posily.

Zatím.

David Rebate, poručík jednotky mobility a bezpečnosti silničního provozu (UMSV), podotkl: „Očekáváme, že shromáždění těchto demonstrantů se budou konat až do Madridu. Doufáme jen, že to budou pokojná shromáždění. Rozhodně nechceme, aby se někomu něco stalo, ani občanům, ani cyklistům.“

Aktivista, jenž v neděli způsobil pád Roma, byl podle listu El País zatčen a odveden k výslechu. Vyšetřován by měl být na svobodě, hrozí mu blíže nespecifikovaná finanční pokuta.

Vstoupit do diskuse (35 příspěvků)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Alcaraz měl na Sinnera speciální přípravu. Italovi nevadí, když bude více prohrávat

Jediný prohraný set, pouze tři ztracené servisy a samozřejmě titul. Není divu, že Carlos Alcaraz o US Open říká: „Nejlepší turnaj, jaký jsem dosud odehrál.“ Díky finálovému triumfu nad Jannikem...

8. září 2025  13:20

Šlégr na sešlosti: Možná koupím akcie... Na šéfa Vervy skalní fanoušci bučeli

Slzy i smích. Hněv i dojetí. Naděje i nejistota. Hokejový Litvínov po ohlášeném odchodu majitele může umřít, jenže při sobotní sešlosti nejvěrnějších fanoušků to tak žilo! Aplaudovalo se legendám,...

8. září 2025  12:40

Poslední tým ligy vítá posily. Do Pardubic přišli Vecheta, Smékal a Řezníček

Pardubičtí fotbalisté získali v závěru přestupního období hned tři posily. Z Karviné přestoupil útočník Filip Vecheta, který podepsal víceletou smlouvu, útok doplní i Daniel Smékal z Podbrezové....

8. září 2025  12:35

Aktivista způsobil pád Španěla Roma. Existuje i plán s koncem Vuelty v sobotu

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Další den, další incident. Pomalu už to na cyklistické Vueltě nikoho nepřekvapuje. Propalestinský demonstrant se v neděli snažil vběhnout na trať a incident odskákal nepříjemným pádem Španěl Javier...

8. září 2025  12:33

Ten blonďák má jiskru. Šulci, tak se proti nám ukaž! Kouč Saúdské Arábie exkluzivně

Premium

„Bonjour madame,“ pozdraví zvesela spolu s pevným stiskem ruky. A uvelebí se na střídačce Viktorie Žižkov s výhledem na obří plakát Děti moje, hrr na ně! Zajímá se, co je zač žižkovská věž a jak se...

8. září 2025

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

7. září 2025  11:16,  aktualizováno  8.9 11:29

Uzdravený Bartovič se uvedl hattrickem a bojuje o liberecký A-tým

Loni v létě se mu zhroutil svět a bojoval v nemocnici o život. Teď je osmnáctiletý útočník Adrien Bartovič zpátky a v Liberci bojuje o místo v extraligovém A-týmu.

8. září 2025  11:17

Čau ve finále! Motl odcházel jako král, možná i titul bude

Výjimečná kariéra házenkářského krále Jiřího Motla měla i výjimečný konec. Nejlepší střelec extraligové historie se rozloučil stylově, čtyřmi góly do sítě Zubří, včetně vítězného. A nemusí to být...

8. září 2025  11:05

Pískot nikomu nepomůže. Fanoušky chápu, lístek něco stojí, uznal německý kouč

Během prvního poločasu se z tribun snáší bučení, o přestávce při odchodu ze hřiště ohlušující pískot. Trenér Julian Nagelsmann na stadionu v Kolíně nad Rýnem kvapem mizí do kabin. Když se po pauze na...

8. září 2025  10:50

Skromní šampioni. Alcaraz pořád bydlí u rodičů, Sinnerovi fandí i adoptovaný bratr

Vydělali desítky milionů dolarů, získali mnoho prestižních trofejí a celosvětovou slávu. Přesto tenisoví démoni Carlos Alcaraz a Jannik Sinner zůstávají při zemi. Hlavně díky tomu, že oba pocházejí...

8. září 2025  10:30

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Tým bude potřebovat čas. Sýkora o posilách, Pešánovi i o viróze v přípravě

Když na předsezonní tiskovce odpovídal na otázky týkající se extrémní síly letošního A-týmu pardubických hokejistů, odmítl si „honit triko“. Sportovní ředitel pardubického Dynama Petr Sýkora...

8. září 2025  10:17

Debakl s juniory, devět hodin cesty a gól v Lize mistrů. Výborný pocit, říká Gašo

V pátek, kdy Mountfield hrál ve švýcarském Bernu, musel útočník Alex Gašo přijmout porážku 2:7 v Třinci v zápase juniorské ligy. Už v neděli odpoledne se ale výrazně podepsal pod výhru hradeckého...

8. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.