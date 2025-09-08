Aktivista způsobil pád Španěla Roma. Existuje i plán s koncem Vuelty v sobotu

Pětapadesát kilometrů zbývalo do cíle 15. etapy, když se v zalesněné oblasti Galicie skupinka propalestinských demonstrantů pokusila vběhnout do cesty vedoucímu duu Jay Vine, Louis Verveake.
Tehdy ještě neuspěli, policisté je zastavili.
Jenže nedlouho poté došlo k dalšímu útoku, kdy aktivista s palestinskou vlajkou vyběhl z lesa, snažil se proniknout na trať a upadl na kraji vozovky ve chvíli, kdy tudy projížděli další uprchlíci včetně Jakuba Otruby.
On se mnou vážně nikdo nejede? Otruba zčistajasna šlapal sám v čele Vuelty
Vzniklý chaos vyústil v pád Javiera Roma a přes něj vzápětí přepadl i Gianmarco Garofoli z Quick-Stepu. Ten naštěstí vyvázl bez zranění a záhy pokračoval.
Romo, druhý ve dvanácté etapě, byl na tom hůř.
Španěl měl velkou odřeninu na levé kyčli a další řezné rány a modřiny po celém těle. Nechal se dojet pelotonem zaostávajícím v té době propastných 13 minut a se sebezapřením etapu dokončil.
Za cílem odmítl mluvit s médii a hned zamířil do týmového autobusu a na lékařské vyšetření.
„Ještě že máme v pondělí volný den, snad se dá Javi do pořádku a bude moci pokračovat,“ ulevil si jeho týmový kolega Carlos Caňal, který s ním šlapal v úniku. „Pokud vím, má teď velké bolesti a je dost pořezaný. Doufejme, že půjde jen o odřeniny.“
Pořádně rušno bylo před dojezdem etapy také v cílovém městě Monforte de Lemos, kde se aktivisté snažili protlačit do silnice a zablokovat trať. Policisté byli nuceni přidat další řadu kovových zábran, které je zadržovaly.
Organizátoři nadále tvrdí, že závod skončí podle plánu v neděli v Madridu, jinou variantu oficiálně nepřipouštějí.
Podle zákulisních informací francouzského listu L’Equipe je však už připravena rovněž záložní varianta s předčasným ukončením Vuelty po sobotní královské horské etapě na vrchol Bola del Mundo, aby se zabránilo očekávaným masivním demonstracím při závěrečné sprinterské etapě ve španělské metropoli.
Co se týče složení demonstrantů, jde z drtivé většiny o etnické Španěly a zčásti o velmi dobře organizované skupiny, které se přesouvají od etapy k etapě. Byla vysledována i linka na někdejší teroristickou baskickou organizaci ETA.
Pedersen konečně slaví, na Vueltě si pohlídal triumf z úniku. Vidět byl i Otruba
Nelze říci, jak velká část španělského obyvatelstva stojí na jejich straně. Propalestinské protesty jsou rozhodně v průběhu Vuelty mnohem větší a početnější než při Giru a Tour. Když však přijížděl týmový autobus stáje Israel – Premier Tech k nedělnímu startu ve Vegadeu, přihlížející diváci (ti bez palestinských vlajek) jej vítali i hlasitým potleskem.
Navzdory zavrženíhodnému nátlaku některých osob z vedení závodu a také španělských ministrů zahraničních věcí a školství odmítl izraelský tým Vueltu opustit.
„Jsme tu kvůli cyklistice a ne kvůli politice,“ konstatoval jihoafrický sportovní ředitel stáje Daryl Impey.
Jezdci zůstávají rozděleni v názorech, zda by mezinárodně složený tým, za nějž startuje na Vueltě jediný Izraelec, měl na závodě zůstat. Pro odjezd týmu v zájmu bezpečí ostatních se vyslovil například Matteo Jorgenson z Vismy.
Otázku na vzniklou situaci obdržel rovněž Jonas Vingegaard, když po nedělní etapě dorazil ve svém červeném dresu na tiskovou konferenci v tělocvičně, kde bylo zřízeno tiskové středisko.
Odpověděl značně diplomaticky.
„Útoky na jezdce by se určitě dít neměly. Ale zároveň si myslím, že by se i těm lidem (demonstrantům) měla věnovat větší pozornost v médiích. Co se nyní děje v Gaze je hrozné. Jsou zoufalí, a proto dělají, co dělají.“
Aktivisté požadují, aby týmu vlastněnému kanadsko-izraelským miliardářem Sylvanem Adamsem nepovolili závodit na Vueltě vzhledem k probíhající válce v Gaze, která si vyžádala desítky tisíc mrtvých.
Demonstranti se už neomezují pouze na útoky proti cyklistům a na snahu opanovat některá místa na trati záplavou palestinských vlajek a protiizraelskými transparenty.
V průběhu sobotní 14. etapy na Farraponu dokonce nabourali „Rádio Vuelta“ a nahradili aktuality ze závodu, které se vysílají na tomto uzavřeném okruhu, vlastními politickými slogany a písněmi.
„Nabourání stanice je jednoduché, není to nic neobvyklého,“ řekl agentuře EFE bezpečnostní pracovník organizačního výboru. „Radioamatér s trochou dovedností se dokáže nabourat do frekvence.“
K podobným incidentům bude zřejmě docházet po celý třetí týden závodu až do Madridu.
Španělská Civilní garda (Guardia Civil) uvedla, že je schopna situaci zvládnout a nepožádala o posily.
Zatím.
David Rebate, poručík jednotky mobility a bezpečnosti silničního provozu (UMSV), podotkl: „Očekáváme, že shromáždění těchto demonstrantů se budou konat až do Madridu. Doufáme jen, že to budou pokojná shromáždění. Rozhodně nechceme, aby se někomu něco stalo, ani občanům, ani cyklistům.“
Aktivista, jenž v neděli způsobil pád Roma, byl podle listu El País zatčen a odveden k výslechu. Vyšetřován by měl být na svobodě, hrozí mu blíže nespecifikovaná finanční pokuta.